La primera misión espacial 100% española pondrá dos satélites 5G en órbita baja terrestre en 2027

Un satélite de SATELIOT (Europa Press)

PLD Space y Sateliot han formalizado un acuerdo comercial para lanzar al espacio los dos primeros satélites 5G D2D (Direct to Device) de altas capacidades desarrollados por la compañía catalana. El contrato prevé que ambos satélites, de tipo Tritó y con un peso de unos 160 kilos cada uno, sean puestos en órbita baja terrestre (LEO) en 2027 mediante una misión dedicada del lanzador Miura 5, fabricado y operado por PLD Space. Así lo han comunicado ambas empresas tras la firma del acuerdo.

Una misión espacial 100% española en todo el ciclo de valor

El lanzamiento de estos satélites supone la primera misión espacial privada completamente española, que cubre todo el ciclo de valor: desde la fabricación y el lanzamiento hasta la operación y explotación de los satélites, pasando por el control de las comunicaciones. Según las compañías, este hito evidencia la capacidad de la industria nacional para ejecutar misiones integrales y el dinamismo del ecosistema espacial en España.

Sateliot ha elegido a PLD Space para este proyecto por la capacidad del Miura 5 de “ofrecer un servicio independiente y dedicado, adaptado a las necesidades específicas del cliente, lo que garantiza las mejores condiciones de lanzamiento para el despliegue de su infraestructura espacial”. Desde Sateliot se destaca que esta ventaja permite “tomar la delantera frente a otros competidores que deben compartir el lanzamiento con más operadores”.

Miura 5 es un lanzador orbital reutilizable de dos etapas, diseñado y fabricado en Elche, que tiene como objetivo ofrecer servicios de lanzamiento fiables y personalizados, reforzando la independencia tecnológica europea en acceso al espacio. El primer vuelo de demostración del Miura 5 está programado para 2026 desde la Guayana Francesa. PLD Space presentó en noviembre la primera unidad integrada de este cohete, la denominada QM1, que permitirá “completar los ensayos de subsistemas completos del cohete, como la primera y la segunda etapa, en condiciones reales, con el objetivo de reducir al máximo el riesgo en vuelo y garantizar la fiabilidad del vehículo antes de su primera misión”.

15/08/2024 Satélites de Sateliot. ECONOMIA SATELIOT

Los satélites Tritó de Sateliot incorporan una nueva generación tecnológica que, según la empresa, supone un “salto cualitativo” en capacidad y rendimiento, especialmente en defensa y seguridad, gracias a la mejora en la potencia operativa de la carga útil. Estos satélites están diseñados para ofrecer tanto conectividad dual a dispositivos IoT como servicios completos de conectividad D2D, permitiendo enlazar unidades móviles con datos, voz y vídeo bajo el estándar 5G. Este avance abre la puerta a aplicaciones críticas en protección civil, defensa y seguridad, al tiempo que mejora la resiliencia de las redes.

Raúl Verdú, cofundador y director de Desarrollo de PLD Space, ha celebrado el suceso: “Fundé PLD Space hace 14 años para que esto ocurriera, nuestra alianza con Sateliot es un hito clave para el ecosistema espacial español y europeo. Demuestra la capacidad de dos empresas nacionales para romper moldes y ofrecer soluciones integradas verticalmente sin precedentes. El nivel de competitividad de esta aproximación es inédito en nuestro sector”.

Por su parte, Jaume Sanpera, cofundador y consejero delegado de Sateliot, ha explicado que “con este acuerdo, cumplimos con dos premisas que tenemos desde que pusimos en marcha Sateliot: autonomía y soberanía nacional y europea. Al lanzar nuestros satélites con una empresa española como la nuestra, apostamos por la Marca España y por garantizar la conectividad D2D en todo el mundo y en cualquier escenario, con capacidades reforzadas para defensa y seguridad, además de uso civil, actuando así como un respaldo estratégico cuando las redes terrestres no llegan o fallan”.

Sateliot, fundada en 2017, gestiona el primer centro europeo de satélites 5G y desarrolla la nueva generación de satélites Tritó, pensados para conectar dispositivos 5G y ofrecer servicios de datos, voz y vídeo en movilidad. PLD Space, por su parte, nació en 2011 y cuenta con más de 400 empleados y 12.500 metros cuadrados de instalaciones. La compañía integra la ingeniería, pruebas, fabricación y operaciones de sus lanzadores reutilizables, utiliza el aeropuerto de Teruel para ensayos y dispone de plataformas en Kurú (Guayana Francesa) y Duqm (Omán) para el lanzamiento de satélites y cargas útiles.