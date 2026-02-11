El Museu Tàpies explora la consolidación del imaginario del artista a lo largo de los 50

Barcelona, 11 feb (EFE).- El Museu Tàpies inaugura 'Antoni Tàpies. El movimiento perpetuo del muro', una muestra que se podrá visitar del 12 de febrero al 6 de septiembre y que se adentra en la década de los 50, un periodo clave en la consolidación del imaginario plástico del artista.

La directora del centro, Imma Prieto, que comisaría esta exposición junto a Pablo Allepuz, ha explicado en rueda de prensa que 'El movimiento perpetuo del muro' pretende dialogar con 'La imaginación del mundo', una muestra que se centró en los primeros años de producción de Tàpies.

Así, si la anterior propuesta se adentraba en "el interior" de Tàpies, esta "sale al exterior" y explora un periodo que también coincide con las primeras exposiciones y los primeros viajes del artista.

Para ello, Prieto y Allepuz se plantean si los espectadores que asistieron a estas primeras muestras "experimentaron lo mismo que hoy vive el visitante del museo", algo que logran a través de una reproducción parcial de cuatro de estas exposiciones: Galerías Layetanas, 1950 y 1954; Galerie Stadler, París, 1956; y Sala Gaspar, 1960.

"'El movimiento perpetuo del muro' se centra en los imaginarios y los contextos, y hace un recorrido por las transformaciones de la obra de Tàpies entre 1950 y 1960, tanto de las piezas expuestas como de su disposición", ha desgranado al respecto Allepuz, jefe de colección del museo.

El primer caso de estudio parte de la primera exposición individual de Tàpies en Barcelona, celebrada entre octubre y noviembre de 1950 en las Galerías Layetanas, en la que presentó más de 50 obras que ya contraponían abstracción y color.

El Museu Tàpies recupera parte de las obras de aquella muestra, como 'El foc encantat de Farefa' (1949), 'Bodegó de Sirefala' (1950), y 'Composició. A, desert. B, solitud' (1950) del Museu Carmen Thyssen Barcelona.

Por su parte, la muestra de 1954 en las Galerías Layetanas coincidió con el proyecto 'Industria y arquitectura' del Grupo R de arquitectura (Oriol Bohigas, Josep Pratmarsó y Antoni de Moragas), que exponía elementos de mobiliario y decoración moderna, por lo que cuadros y piezas de diseño se mezclaban en la misma sala.

En 'El movimiento perpetuo del muro' se pueden ver, entre otras, 'Meditació epicúrea' (1953) y 'Amorós' (1953), en sus modalidades expositivas originales, acompañadas de mobiliario de la época procedente de la colección del Disseny Hub Barcelona.

El tercer espacio toma como punto de partida la primera exposición individual de Tàpies en París, en la Galerie Stadler, una muestra en la que ya se anticipa la pintura matérica del artista catalán.

En este ámbito se reúnen obras como 'Pintura' (1955), de la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y 'Gris amb traços negres. N. XXXIII' (1955), de la Colección de Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa".

Cierra la muestra una aproximación a la exposición de Antoni Tàpies en la Sala Gaspar de Barcelona en 1960, donde presentó sus obras en un montaje caleidoscópico con el muro como contexto.

Ahora, el Museu Tàpies expone en su contexto original 'Quatre quadrats grisos sobre fons marró' (1959) y 'Pintura ocre' (1959), ambas depositadas por el Ayuntamiento de Barcelona en la Colección MACBA; y 'Marró i ocre' (1959), de la Colección Fundación Juan March - Museo de Arte Abstracto Español (Cuenca).

Para Allapuz, esta cuarta muestra es la que termina de configurar "la forma de pensar en Tàpies", que ya no es solo desde la autonomía de las obras, sino también desde la mirada del público.

En paralelo a 'El movimiento perpetuo del muro', el museo celebrará a lo largo de la primavera 'A contra-muro', un ciclo de encuentros y diálogos entre artistas, galeristas y agentes contemporáneos que trabajan las prácticas actuales de producción, exhibición y mediación artística.

Además, en mayo, y con la colaboración de la Cátedra Antoni Tàpies - UPF de Arte y Pensamiento Contemporáneos, el Museu Tàpies organizará el simposio internacional 'El muro y la ciudad. Dispositivos visuales de la modernidad', que propondrá una lectura crítica de la modernidad a partir de sus dispositivos materiales y visuales. EFE

