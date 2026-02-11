Espana agencias

El Museu Tàpies explora la consolidación del imaginario del artista a lo largo de los 50

Guardar

Barcelona, 11 feb (EFE).- El Museu Tàpies inaugura 'Antoni Tàpies. El movimiento perpetuo del muro', una muestra que se podrá visitar del 12 de febrero al 6 de septiembre y que se adentra en la década de los 50, un periodo clave en la consolidación del imaginario plástico del artista.

La directora del centro, Imma Prieto, que comisaría esta exposición junto a Pablo Allepuz, ha explicado en rueda de prensa que 'El movimiento perpetuo del muro' pretende dialogar con 'La imaginación del mundo', una muestra que se centró en los primeros años de producción de Tàpies.

Así, si la anterior propuesta se adentraba en "el interior" de Tàpies, esta "sale al exterior" y explora un periodo que también coincide con las primeras exposiciones y los primeros viajes del artista.

Para ello, Prieto y Allepuz se plantean si los espectadores que asistieron a estas primeras muestras "experimentaron lo mismo que hoy vive el visitante del museo", algo que logran a través de una reproducción parcial de cuatro de estas exposiciones: Galerías Layetanas, 1950 y 1954; Galerie Stadler, París, 1956; y Sala Gaspar, 1960.

"'El movimiento perpetuo del muro' se centra en los imaginarios y los contextos, y hace un recorrido por las transformaciones de la obra de Tàpies entre 1950 y 1960, tanto de las piezas expuestas como de su disposición", ha desgranado al respecto Allepuz, jefe de colección del museo.

El primer caso de estudio parte de la primera exposición individual de Tàpies en Barcelona, celebrada entre octubre y noviembre de 1950 en las Galerías Layetanas, en la que presentó más de 50 obras que ya contraponían abstracción y color.

El Museu Tàpies recupera parte de las obras de aquella muestra, como 'El foc encantat de Farefa' (1949), 'Bodegó de Sirefala' (1950), y 'Composició. A, desert. B, solitud' (1950) del Museu Carmen Thyssen Barcelona.

Por su parte, la muestra de 1954 en las Galerías Layetanas coincidió con el proyecto 'Industria y arquitectura' del Grupo R de arquitectura (Oriol Bohigas, Josep Pratmarsó y Antoni de Moragas), que exponía elementos de mobiliario y decoración moderna, por lo que cuadros y piezas de diseño se mezclaban en la misma sala.

En 'El movimiento perpetuo del muro' se pueden ver, entre otras, 'Meditació epicúrea' (1953) y 'Amorós' (1953), en sus modalidades expositivas originales, acompañadas de mobiliario de la época procedente de la colección del Disseny Hub Barcelona.

El tercer espacio toma como punto de partida la primera exposición individual de Tàpies en París, en la Galerie Stadler, una muestra en la que ya se anticipa la pintura matérica del artista catalán.

En este ámbito se reúnen obras como 'Pintura' (1955), de la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y 'Gris amb traços negres. N. XXXIII' (1955), de la Colección de Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa".

Cierra la muestra una aproximación a la exposición de Antoni Tàpies en la Sala Gaspar de Barcelona en 1960, donde presentó sus obras en un montaje caleidoscópico con el muro como contexto.

Ahora, el Museu Tàpies expone en su contexto original 'Quatre quadrats grisos sobre fons marró' (1959) y 'Pintura ocre' (1959), ambas depositadas por el Ayuntamiento de Barcelona en la Colección MACBA; y 'Marró i ocre' (1959), de la Colección Fundación Juan March - Museo de Arte Abstracto Español (Cuenca).

Para Allapuz, esta cuarta muestra es la que termina de configurar "la forma de pensar en Tàpies", que ya no es solo desde la autonomía de las obras, sino también desde la mirada del público.

En paralelo a 'El movimiento perpetuo del muro', el museo celebrará a lo largo de la primavera 'A contra-muro', un ciclo de encuentros y diálogos entre artistas, galeristas y agentes contemporáneos que trabajan las prácticas actuales de producción, exhibición y mediación artística.

Además, en mayo, y con la colaboración de la Cátedra Antoni Tàpies - UPF de Arte y Pensamiento Contemporáneos, el Museu Tàpies organizará el simposio internacional 'El muro y la ciudad. Dispositivos visuales de la modernidad', que propondrá una lectura crítica de la modernidad a partir de sus dispositivos materiales y visuales. EFE

gcm/mg/jlp

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Vecinos de El Robledo (Ciudad Real) tapian puertas ante la crecida del río Bullaque

Maquinaria y equipos de emergencia trabajan sin descanso para impedir la entrada de agua en viviendas de varias localidades, mientras las autoridades alertan de riesgos por el incremento del caudal y advierten: “la tendencia es que el nivel continúe al alza”

Infobae

Unos 1.500 agricultores y 348 tractores protestan en Madrid contra Mercosur y la PAC

Miles de manifestantes recorren el centro de la capital con vehículos agrícolas, exigiendo protección frente a acuerdos internacionales, mejores condiciones para el relevo generacional y un mayor respaldo financiero por parte de las autoridades europeas y nacionales

Infobae

Cataluña cree que la sentencia del TJUE sobre la inmunidad de Puigdemont "llega tarde"

El responsable de Acción Exterior del Govern afirma que el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el caso Puigdemont debería haberse producido antes para tener verdadera repercusión, enfatizando la importancia de respetar todas las resoluciones judiciales

Infobae

Valcarce afirma que el gasto en defensa ha crecido un 196 % desde 2018, el PIB un 38 %

Infobae

Cerdán insiste en su inocencia y achaca el caso a sus pactos con los independentistas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La fuga de votos castiga

La fuga de votos castiga a los partidos centrales y engorda a los extremos: el PP pierde 1,2 millones que se van a Vox y el PSOE otros tantos que optan por la abstención

El buque ‘Patiño’ de la Armada ofrecerá transporte médico y hospital a bordo en la misión de la OTAN en el norte de Europa que lidera España

Pedro Sánchez defiende el acuerdo con Mercosur con miles de agricultores protestando por las calles de Madrid: “Es extraordinario para España”

Un jubilado de 71 años intentó quemar una oficina de la Seguridad Social con personas dentro porque le denegaron el subsidio: fue con seis litros de gasolina

Ayuso ofrece la medalla de Madrid a EEUU por ser el “faro del mundo libre” y compara a México y Venezuela con el régimen de Cuba

ECONOMÍA

Una mujer que vive sola

Una mujer que vive sola paga 56.000 euros en el recibo del agua: podía llenar varias piscinas olímpicas

Agricultores de toda España se concentran en Madrid contra el acuerdo con Mercosur: “Todos tenemos la costumbre de comer y queremos que sea bueno para la salud”

La brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid: los hombres ganan de media 8.000 euros más al año que las mujeres

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En los últimos años ha cambiado mucho el control de la baja médica”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Fin del sueño de Florentino:

Fin del sueño de Florentino: la Superliga se vacía y el Real Madrid pone fin al proyecto tras un acuerdo con la UEFA

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito