Los dibujos y grabados de Henri Matisse ocuparán la Galería Joan Gaspar hasta febrero

Barcelona, 6 dic (EFE).- Un total de 32 dibujos y grabados realizados entre los años 1906 y 1952 por el pintor Henri Matisse se expondrán hasta el próximo día 21 de febrero en la Galería Joan Gaspar, tras el acuerdo de colaboración que ha establecido con la Maison Matisse.

A pesar de que al artista francés se le conozca principalmente por sus pinturas y los denominados 'papiers découpés', entre los años 1900 y 1954 produjo cerca de 800 grabados y numerosos libros ilustrados, según ha informado la sala barcelonesa.

La exposición, remarcan los gestores de la galería, representa "una oportunidad única para acercarse a su universo íntimo" y también permite ver como "adapta cada técnica -litografía, aguafuerte, punta seca, aguatinta al azúcar o linograbado- a la inmediatez de su trazo".

Matisse entendía el grabado como una "prolongación natural" del dibujo.

La muestra arranca con dos grabados del periodo fauvista, 'Petit bois clair' y 'Le Grand Nu', que ilustran su "capacidad para abordar un mismo tema con lenguajes plásticos radicalmente diferentes", con una figura femenina en ambos en la misma posición, aunque con estéticas distintas.

El rostro humano es otro de los temas que aparecen en su obra y aquí está representado en los retratos de figuras clave en su vida de artista como su hija Marguerite, su nieto Claude y las modelos Lydia Delectorskaya, Janine Revillon o Carmen Lahens, entre otros.

En algunos casos, en el proceso de creación, se impuso a pruebas "extremas" como dibujar con los ojos vendados para "verificar hasta qué punto interiorizaba el modelo".

Las obras reunidas muestran como Matisse "convierte el rostro en un signo esencial de su vocabulario artístico", a través de líneas mínimas y "gestos decididos", destilando la expresión humana hasta "reducirla a lo esencial".

Entre la treintena de piezas, también hay una que muestra su compromiso social, 'La Pompadour', que creó en el año 1951 con finalidades filantrópicas, en respuesta al llamamiento hecho por el secretario de Estado de Cultura francés para recaudar fondos para la restauración del Palacio de Versalles, en muy mal estado, tras la Segunda Guerra Mundial.

Por otra parte, se muestra el aguatinta 'Trois Visages, À l'amitié', que representa los rostros de Guillaume Apollinaire, André Rouveyre y del mismo Matisse.

La Maison Matisse, que fue fundada en 2019 por su bisnieto Jean-Matthieu Matisse, tiene la voluntad de "preservar y difundir el espíritu creativo del pintor, mediante colaboraciones con artistas y diseñadores contemporáneos". EFE

