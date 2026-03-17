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La esperada nueva versión de ‘Buffy, cazavampiros’ se cancela indefinidamente: todos los detalles de la inesperada decisión de Disney

Analizamos los hechos que han dado lugar a una de las más dolorosas anulaciones de una de las series de culto de los años 90

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Buffy Summers enfrenta a las
Buffy Summers enfrenta a las fuerzas oscuras, una escena icónica en la lucha eterna entre el bien y el mal. (Créditos: Star+)

El proyecto de Buffy: New Sunnydale, el esperado ‘reboot’ de la icónica serie protagonizada por Sarah Michelle Gellar, ha sido finalmente descartado por Hulu tras varios años de desarrollo y una fase avanzada de producción. La decisión de la plataforma ha generado sorpresa y malestar entre los implicados, especialmente debido al momento elegido para comunicarla.

La cancelación de este ‘reboot’ se ha producido cuando el piloto, dirigido por la oscarizada Chloé Zhao y con Gellar retomando el papel de Buffy Summers junto a la joven actriz Ryan Kiera Armstrong, ya estaba completado y entregado.

Al parecer, el pasado viernes a las 18 horas, el presidente de Disney Television Group, Craig Erwich, teléfono en mano, comunicó personalmente a los responsables creativos que la serie no continuaría adelante.

Este hecho coincidía con la presencia de Gellar en el Festival SXSX por el estreno de su nueva película Noche de bodas 2, y con Zhao inmersa en los actos previos a la gala de los Oscar, donde su último largometraje Hamnet contaba con ocho nominaciones, incluida la suya como directora.

Un largo proceso repleto de problemas

Después de años de negociaciones y un largo proceso de desarrollo, Buffy: New Sunnydale recibió luz verde de Hulu para rodar un piloto un año atrás, tarea que asumió Chloé Zhao partiendo de un guion firmado por Nora y Lilla Zuckerman. Según ha explicado Gellar al medio People, la cineasta se puso en contacto con ella cuatro años antes para convencerla de regresar a su personaje más conocido, después de que la actriz lo descartase en ocasiones previas. Finalmente, el piloto se rodó a finales de julio, con la actriz Ryan Kiera Armstrong interpretando a la nueva cazadora, junto a una Buffy más adulta.

Las primeras impresiones sobre el piloto, según varias fuentes recogidas por Deadline, mostraban las dudas de Hulu porque la propuesta parecía “demasiado juvenil” y “pequeña” en escala. Dichas inquietudes resultan llamativas dado que el proceso de desarrollo, casting y producción transcurrió sin que se abordasen estos posibles desacuerdos. Armstrong, con unos quince años en el momento de su selección, se situaba en la franja de edad que tuvo la propia Gellar cuando se embarcó por primera vez en la serie original.

Buffy, la cazavampiros

Tras recibir comentarios del canal sobre la necesidad de “asumir mayores riesgos”, las guionistas Zuckerman realizaron una nueva versión del guion. Este segundo libreto alcanzaba los noventa minutos de duración, presentando una visión más adulta y otorgando un mayor protagonismo al personaje de Buffy, perfilando un tono más propio de plataformas digitales que de televisión convencional. Las productoras 20th Television y Searchlight Television, involucradas en el proyecto junto a Hulu, valoraron positivamente la ‘reescritura’ y dieron pie a conversaciones internas sobre una inminente aprobación definitiva.

Una decisión dolorosa para los fans

A pesar del consenso inicial en las productoras tras el nuevo enfoque del episodio piloto, la decisión de Hulu ha resultado inesperada según las fuentes de Deadline. Uno de los puntos más controvertidos ha sido la intervención de un alto directivo del grupo, identificado por varias fuentes como Craig Erwich, que según ha declarado Gellar a People, no solo “no era fan del original”, sino que además “se sentía orgulloso de recordarnos que nunca había visto la serie entera y que no era para él”. La actriz ha lamentado la dificultad de trabajar en un proyecto tan querido contando con un responsable que no comparte la devoción por la franquicia. Según la propia Gellar, “eso te indica la batalla cuesta arriba que hemos afrontado desde el primer día, cuando tu ejecutivo, literalmente, presume de no haber visto la serie”.

(20th Television/REUTERS)
(20th Television/REUTERS)

Las razones que han conducido a la negativa definitiva permanecen difusas. Fuentes próximas al proyecto, apuntan a que Hulu habría considerado demasiado costosa la realización del ‘reboot’ tras la ‘reescritura’, mientras otros interlocutores señalan que la nueva propuesta no alcanzaba el estándar de calidad fijado por la serie original. Una persona implicada en el proceso ha comparado metafóricamente la situación con concluir una “reforma de 3 millones de dólares (unos 2,8 millones de euros)” y descubrir después que hay problemas en los cimientos, para terminar apostillando: “En vez de arreglar la base, simplemente das la espalda”, en referencia a la decisión de abandonar la serie.

A pesar del varapalo para los seguidores, la propiedad intelectual de Buffy continúa perteneciendo a 20th Television, que, tras una reestructuración interna anunciada el mismo día de la cancelación, queda también bajo la supervisión directa de Craig Erwich junto a Hulu Originals y ABC Entertainment. La esperanza de los responsables es que “en los próximos años se pueda poner en marcha una nueva aproximación” al universo de la cazadora, muy probablemente otra vez para Hulu.

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