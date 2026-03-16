Premios Oscar 2026: Conan O’Brien le dedicó un saludo especial al público argentino

El presentador de los Premios de la Academia, Conan O'Brien, posa sobre un rollo de alfombra roja antes de la gala (Foto AP/Chris Pizzello)

La 98° entrega anual de los Premios Oscar 2026 reúne este domingo a representantes de 31 países para celebrar los logros más destacados de la industria cinematográfica mundial, bajo la conducción de Conan O’Brien.

Durante la apertura, el presentador sorprendió con un saludo específico en español dirigido a la audiencia de Argentina, lo que generó una rápida viralización en redes sociales con una oleada de reacciones de usuarios. Al dirigirse a los asistentes y televidentes, O’Brien subrayó la naturaleza internacional del evento y la relevancia del idioma español, afirmando que “el evento de hoy es internacional, pero si puedo ser serio por un momento, la gente que nos ve ahora en todo el mundo es consciente de que vivimos en tiempos muy caóticos y tenebrosos”.

O’Brien aprovechó la ocasión para poner en valor la diversidad cultural de las películas nominadas y la presencia de diferentes lenguas, destacando: “Esta noche rendimos tributo, no solo a películas, también a los ideales del arte, la colaboración, la paciencia, fuerza y una de las cualidades más raras estos días: el optimismo”.

La inclusión de frases en distintos idiomas formó parte del mensaje final del anfitrión. Entre ellas, el saludo a los televidentes argentinos: “Si nos estás viendo en Argentina, ‘Hola, soy Conor O’Brien. Es un placer darle la bienvenida a los Oscars’”.

Poco antes, O’Brien arrancó con una broma dirigida a Timothée Chalamet, y se robó una de las primeras sonrisas de la noche en la gala de los Oscar. El presentador ironizó sobre la reciente controversia que involucró a las comunidades de ballet y ópera:“La seguridad es extremadamente estricta esta noche. Me dijeron que hay preocupación por ataques tanto de la comunidad de la ópera como del ballet”. Tras el comentario, las cámaras enfocaron a Chalamet, quien respondió con una expresión relajada y una sonrisa cómplice.

Una de las primeras bromas de Conan O'Brien tuvo como destinatario a Timothée Chalamet (Foto AP/Chris Pizzello)

La presencia del comediante estadounidense Conan O’Brien marcó el regreso al escenario del Dolby Theatre para conducir la edición 98 de los premios Oscar, transmitidos en directo por ABC y Hulu. En su intervención inicial, O’Brien mezcló comentarios sobre figuras de la industria, referencias políticas y temas de actualidad global. Había prometido en entrevistas evitar la controversia, pero su monólogo incluyó observaciones punzantes.

La imagen de O'Brien podía verse por estos días en grandes carteles en Hollywood (REUTERS/Daniel Cole)

La noche incluyó comentarios dirigidos a personajes reconocidos. O’Brien mencionó al director Paul Thomas Anderson y al actor Sean Penn, además de Ted Sarandos, CEO de Netflix, de quien comentó que no está habituado a asistir a salas de cine. El presentador también se refirió con sarcasmo al sistema de salud estadounidense y bromeó con una escena de la películaHamnetcomo equivalente a la “atención sanitaria asequible” en Estados Unidos. En otro bloque, mencionó la ausencia de nominaciones para Amazon Studios y la comparó con Wal-Mart y Chewy, afirmando que estas empresas también habían quedado fuera de la competencia.

Antes del evento, O’Brien mencionó que su meta era mantener un equilibrio entre el humor y el respeto a los participantes del certamen. “Conducir este show es caminar por una línea muy fina”, indicó a la prensa, en referencia a la necesidad de celebrar el cine y a sus protagonistas sin traspasar ciertos límites.

El conductor explicó que su proceso creativo requiere gran dedicación: “Me obsesiono”, dijo aThe Hollywood Reporter, y agregó que, a sus 62 años, comprendía ya su propio “manual de instrucciones”.

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