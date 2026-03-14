España Cultura

Muere el filósofo y sociólogo Jürgen Habermas, gran pensador de la Escuela de Frankfurt

Referente mundial en teoría crítica, democracia deliberativa y espacio público, su pensamiento marcó durante décadas el debate sobre el futuro de las sociedades modernas

Guardar
Imagen de Archivo del filósofo
Imagen de Archivo del filósofo alemán Jurgen Habermas. EFE/J.L.Cereijido

El filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, figura central del pensamiento europeo contemporáneo y gran representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, ha muerto a los 96 años, dejando huérfano a un siglo de debates sobre democracia, racionalidad y espacio público. Nacido en Düsseldorf en 1929, dedicó su extensa obra a pensar cómo las sociedades modernas pueden sostener una vida democrática basada en la discusión racional, la ética del discurso y la acción comunicativa, convirtiéndose en referencia ineludible para la teoría política, el derecho y las ciencias sociales.

Autor de textos fundamentales como Historia y crítica de la opinión pública y Teoría de la acción comunicativa, Habermas reivindicó frente al cinismo posmoderno el legado de la Ilustración, la vigencia de la razón y la posibilidad de una esfera pública crítica. Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2003 y voz influyente en los debates sobre Europa, el constitucionalismo y el papel de los medios, su muerte marca el final de una generación para la que pensar significó también una forma de responsabilidad política e histórica tras el trauma del nazismo.

A lo largo de más de medio siglo, Jürgen Habermas desarrolló una obra monumental en la que combinó filosofía, sociología, teoría política y derecho, siempre con una preocupación central: cómo hacer posible una democracia verdaderamente participativa basada en el uso público de la razón. Su teoría de la acción comunicativa y su ética del discurso propusieron que la legitimidad política surge del diálogo entre ciudadanos libres e iguales, capaces de argumentar y justificar sus posiciones, frente a la imposición del poder económico o burocrático. Esa confianza en la fuerza del mejor argumento lo convirtió en una rara figura de intelectual público: alguien que intervenía en los grandes debates de su tiempo sin renunciar al rigor teórico.

El filósofo alemán, el profesor
El filósofo alemán, el profesor Jürgen Habermas, pronuncia un discurso durante la ceremonia de entrega del premio «Comprensión y Tolerancia» en el Museo Judío de Berlín, el 13 de noviembre de 2010. Fotografía tomada el 13 de noviembre. REUTERS/Odd Andersen/Pool/Foto de archivo

Su influencia directa en España

La relación de Habermas con España fue especialmente intensa desde la Transición, cuando muchos juristas, sociólogos y filósofos españoles encontraron en su pensamiento herramientas para pensar el paso de la dictadura a la democracia y la construcción de un Estado social y de derecho. Sus ideas influyeron en debates sobre la Constitución, el papel de la opinión pública, el terrorismo y la memoria histórica, y fue invitado con frecuencia por universidades y centros de pensamiento españoles, donde se le reconocía como un aliado intelectual en la defensa de las libertades públicas y el pluralismo. Varias de sus obras clave se tradujeron pronto al castellano, lo que facilitó que generaciones de estudiantes lo leyeran casi al mismo tiempo que en Alemania.

En el contexto europeo, España también fue para Habermas un ejemplo de cómo una democracia joven podía integrarse en un proyecto comunitario basado en derechos fundamentales y solidaridad, cuestiones que él defendió con insistencia frente al auge del nacionalismo y el euroescepticismo. No dudó en criticar tanto los excesos del mercado como las respuestas tecnocráticas a las crisis, y siguió con atención fenómenos como el 15M o la emergencia de nuevos movimientos ciudadanos, que interpretaba como síntomas de la búsqueda de una participación más profunda en la vida pública. Su muerte deja en España tanto en todo el mundo un vacío en un espacio intelectual que encontró en sus libros un lenguaje para pensar, con ambición crítica, qué significa ser una democracia avanzada en el siglo XXI.

Temas Relacionados

FilosofíaAlemaniaJürgen HabermasEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Festival de Málaga cierra con ‘Yo no moriré de amor’ como Biznaga de Oro en un palmarés muy latino: la lista completa de ganadores

La película de Marta Matute se ha llevado el premio principal, mientras que la mexicana ‘El jardín que soñamos’ ha hecho lo propio en la categoría iberoamericana

El Festival de Málaga cierra

Steven Spielberg defiende la ópera y el ballet tras la polémica de Timothée Chalamet: “Son como ir al cine”

El director ha respondido a los comentarios del actor de ‘Marty Supreme’ que se ha visto envuelto en una gran controversia justo antes de los Oscar

Steven Spielberg defiende la ópera

Entrevista a Pedro Almodóvar, director de ‘Amarga Navidad’: “Los creadores somos villanos en potencia, somos peligrosos”

El director más internacional del cine español estrena su nueva película, en la que reflexiona en torno a la pulsión creadora a través de una trama ‘metacinematográfica’

Entrevista a Pedro Almodóvar, director

La película sobre la lucha de un arquitecto por construir un edificio ‘imposible’ que acabaría siendo uno de los más emblemáticos de París: “Se sabe muy poco de él”

Stéphane Demoustier dirige una producción que se estrena en España tras cosechar un gran éxito de crítica y público en Francia, donde ganó dos Premios César

La película sobre la lucha

Donar sangre a cambio de ver a Rosalía: Madrid sortea dos entradas para el Movistar Arena y llegar con reservas a Semana Santa

La campaña se desarrollará del 16 al 22 de marzo en el Centro de Transfusión regional, situado en el barrio madrileño de Valdebernardo

Donar sangre a cambio de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miguel Ángel Llamas, candidato de

Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos en Castilla y León, denuncia haber sufrido una agresión mientras estaba con su hijo y lo achaca al “clima de odio”: “Hay líneas rojas”

Se derrumba una torre del castillo de Escalona en Toledo: el proyecto para restaurarla estaba en proceso, pero “no ha dado tiempo”

Milei inicia su actividad oficial en España: se reunió con el líder de Vox y participará del Madrid Economic Forum 2026

La Justicia condena a cuatro años de prisión a un hombre que utilizó a su hijo de tres años para blanquear dinero de la droga

El viaje del papa León XIV a España condiciona la opción de un adelanto electoral de Pedro Sánchez

ECONOMÍA

La subida del 30% en

La subida del 30% en el precio de los huevos y del 15% en la carne de vacuno presionan al alza la inflación

El 45% de las familias tiene problemas para cubrir los gastos del coche y el 40% para comprar carne

España lidera Europa en número de graduados que trabajan fuera de su especialidad

Una empresa despide a un empleado por entrar en otra empresa cuando estaba de baja: es improcedente porque la prueba que presentó es ilegal y deberá pagar 40.000 euros de indemnización

Cuánto cuesta ser fallero en Valencia: hasta 4.100 euros entre indumentaria, complementos y ocio

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”