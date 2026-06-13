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Tom Cruise celebra el estreno de ‘El día de la revelación’ con viejos conocidos y felicita a Spielberg: “Gracias por todas las horas de alegría que has dado al cine”

El actor se presentó en el estreno de la película junto a Colin Farrell y Dakota Fanning, compañeros en otras películas del director

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Tom Cruise en el estreno de 'Disclosure Day'
Tom Cruise en el estreno de 'Disclosure Day'

Cruise celebró el estreno de El día de la revelación (Disclosure Day) con un reencuentro junto a Dakota Fanning y Colin Farrell, sus compañeros en las películas de Steven Spielberg. El evento, realizado el lunes, reunió a los protagonistas de La guerra de los mundos y Minority Report en una función especial para homenajear al director y acompañar el lanzamiento de su nueva película. La noche quedó reflejada en las redes sociales de Cruise, quien compartió una imagen junto a Fanning y Farrell, sosteniendo un busto de Spielberg ante un teatro lleno. El actor quiso destacar la importancia de su relación profesional y personal con Spielberg, así como el valor de estas colaboraciones en su carrera.

En su publicación, Cruise expresó: “No hay nada mejor que una noche de cine de verano con una película de Spielberg en un teatro lleno, rodeado de amigos.” El actor agradeció al director: “Steven, gracias por todas las horas de alegría que nos has brindado en el cine. Ha sido un gran honor y un placer haber trabajado contigo y poder llamarte mi amigo.” A continuación, Cruise añadió: “Felicidades a mi querida amiga Emily y a todo el grupo de artistas que creó esta película. Estuvisteis soberbios. ¡A todos nos encantó ‘Disclosure Day’!”

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La reunión de Tom Cruise con Colin Farrell y Dakota Fanning reunió a tres nombres asociados a la filmografía de Spielberg. Cruise y Farrell compartieron cartel en Minority Report (2002), mientras que Fanning interpretó a la hija de Cruise en La guerra de los mundos (2005). La fotografía compartida por Cruise muestra a los tres actores reunidos para celebrar el nuevo estreno y rendir homenaje a quien consideran una figura clave en sus trayectorias. El busto de Spielberg en la imagen funcionó como símbolo del reconocimiento y la admiración que los actores sienten por el director. El ambiente festivo y la emoción del público reflejaron el significado especial que tuvo la velada para todos los presentes.

Tom Cruise junto a Colin Farrell y Dakota Fanning, compañeros suyos en películas de Spielberg como 'Minority Report' o 'La guerra de los mundos'
Tom Cruise junto a Colin Farrell y Dakota Fanning, compañeros suyos en películas de Spielberg como 'Minority Report' o 'La guerra de los mundos'

La película de la que todos hablan

La función de Disclosure Day marcó el inicio de la temporada de cine de verano para Cruise, quien impulsó la celebración como una oportunidad para revivir la experiencia colectiva del cine en pantalla grande. La sala, completamente llena, fue testigo del entusiasmo generado por la nueva obra de Spielberg y del espíritu de comunidad que caracteriza estos eventos. Cruise aprovechó la ocasión para subrayar el valor de la experiencia cinematográfica compartida, destacando el papel de Spielberg en la creación de momentos memorables para el público. Para el actor, asistir a un estreno del director es una tradición que combina el respeto profesional con la amistad personal.

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Las palabras de Cruise durante la celebración hicieron hincapié en la influencia de Spielberg en su vida y carrera. El actor reiteró el honor de haber trabajado bajo sus órdenes y de mantener una amistad duradera. En su mensaje, Cruise agradeció a Emily y al equipo creativo de Disclosure Day: “Felicidades a mi querida amiga Emily y a todo el grupo de artistas que creó esta película. Estuvisteis soberbios.” El protagonista de Minority Report y War of the Worlds enfatizó la satisfacción de poder compartir estos logros en compañía de amigos y colegas, reforzando la relevancia de la colaboración artística en el cine.

La nueva película de Spielberg recibió comentarios de la crítica especializada. Según TheWrap, el filme se caracteriza por una realización visual que remite al cine de acción de los años noventa, con una puesta en escena pulida y un estilo marcado. El crítico William Bibbiani describió Disclosure Day como una obra que “tiene todo el brillo de una película de acción de primera categoría de los años noventa, de cuando los grandes estrenos se hacían con personalidad y estilo, aunque no siempre tuvieran sentido”. Bibbiani comparó la película con un episodio de The X-Files por su mezcla de misterio y acción, y destacó el nivel de entretenimiento logrado, aunque señaló que la coherencia narrativa no es el punto fuerte de la producción. Disclosure Day ya está disponible en salas de cine, con el respaldo de figuras emblemáticas y un homenaje explícito a la carrera de Spielberg.

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