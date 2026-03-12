España

Kiko Rivera entierra el hacha de guerra con su madre, Isabel Pantoja, y le dedica su canción más especial: “Hay lazos que nunca se rompen de verdad”

El DJ ha explicado a través de sus redes sociales que su último trabajo está inspirado en su madre, con quien se ha reconciliado tras años distanciados

Kiko Rivera e Isabel Pantoja
Kiko Rivera e Isabel Pantoja en una imagen de archivo (Europa Press)

Aunque se pensaba que la reconciliación era impensable, lo cierto es que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Tras varios años distanciados, y después de protagonizar numerosos titulares debido a sus diferentes acusaciones en televisión, Kiko Rivera e Isabel Pantoja han enterrado el hacha de guerra y han empezado a reparar el vínculo materno-filial que estaba roto. Y es que la tonadillera y el DJ retomaron el contacto a través de una llamada telefónica, siendo este el primer movimiento de su inesperada aproximación familiar.

Poco después, el hijo de Paquirri compartió en sus redes sociales una fotografía junto a su madre, trayendo al presente uno de los momentos más especiales que ambos vivieron juntos cuando él todavía era un niño. Acompañando la idílica imagen, sonaba la canción Mi pequeño del alma, un tema con el que dejó entrever que la situación entre los dos había dado un cambio radical. Ahora, el exparticipante de Supervivientes le ha dedicado a su madre su canción más especial, tal y como ha dejado saber en su cuenta de Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja
Kiko Rivera e Isabel Pantoja en un montaje fotográfico (Europa Press)

La relación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja saltó por los aires en 2020 tras la emisión del especial de Telecinco Cantora, la herencia envenenada. Aquel programa marcó un antes y un después: el DJ cargó con dureza contra la tonadillera y sacó a la luz episodios familiares hasta entonces desconocidos para el público. Las tensiones no se quedaron ahí. En las entrevistas que concedió posteriormente, Rivera se mantuvo firme en su relato y volvió a señalar a su madre, alimentando una de las mayores fracturas familiares que ha vivido la crónica social española en los últimos años.

Ni siquiera el ictus que sufrió el artista en octubre de 2022 logró acercar posturas entre madre e hijo. Sin embargo, ahora el DJ vuelve a sorprender con un gesto inesperado: ha anunciado el lanzamiento de una canción dedicada a la cantante, que verá la luz el próximo 27 de marzo. “La canción más especial de mi vida. Compartiré con vosotros una parte muy profunda de mí. Ojalá la sintáis tanto como yo al escribirla”, adelantó el propio artista este miércoles 11 de marzo en la red social, dejando entrever que podría tratarse de un nuevo capítulo en esta compleja historia familiar.

“Hay lazos que nunca se rompen de verdad”

De acuerdo con las explicaciones que ha dado el DJ, No hay paz sin ti nace “desde lo más profundo del corazón”. “Es una canción de esas que no se escriben con la cabeza, se escriben con el alma. Habla de errores, de heridas, pero sobre todo habla del perdón”, detalló, agregando que “a veces el perdón tarda en llegar, pero cuando llega, lo cambia todo”. En su mensaje, Kiko Rivera volvió a reiterar que es un tema que “no nace del orgullo, nace con amor. Y aunque quizá haya llegado tarde, ha llegado de verdad”.

Kiko Rivera dedica su nueva
Kiko Rivera dedica su nueva canción, 'No hay paz sin ti', a su madre, Isabael Pantoja(Instagram / @riverakiko)

Siguiendo con la promo de la canción, la mañana de este jueves, 12 de marzo, la expareja de Irene Rosales ha publicado un nuevo post en el que ha dado nuevos detalles sobre el single. “He escrito muchas canciones a lo largo de mi vida, pero hay algunas que no nacen para sonar en una discoteca. Nacen porque el corazón necesita hablar”, ha continuado expresando.

Kiko Rivera presenta una nueva
Kiko Rivera presenta una nueva canción dedicada a su madre, 'No hay paz sin ti' (Instagram / @riverakiko)

“Hay sentimientos que, aunque pase el tiempo, siguen estando ahí”, ha zanjado. Acompañando sus palabras, ha publicado una imagen la que se puede ver a Kiko de pequeño junto a su madre. Una foto sumamente especial que marca el inicio de una nueva etapa tanto para él como para ella.

