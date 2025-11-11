‘MasterChef Celebrity 10’ conoce a sus finalistas y despide al último expulsado de la edición: “Te ha faltado creértelo”

Los concursantes de 'MasterChef Celebrity 10' (RTVE)

La semifinal de MasterChef Celebrity ha conocido este lunes, 10 de noviembre, a los cuatro finalistas de la temporada en una noche marcada por la tensión y las emociones. Los concursantes nominados, José Manuel Parada, Juanjo Bona y Miguel Torres, afrontaron el reto de la eliminación tras una exigente eliminatoria que puso a prueba sus habilidades culinarias. Mientras tanto, Mariló Montero y Torito accedieron directamente a la galería tras la prueba de exteriores y aseguraron así su presencia en la final, que se celebrará la próxima semana en RTVE.

La competición en esta fase decisiva ha requerido que los aspirantes replicaran platos diseñados por Mar Ibáñez, chef de veintiún años galardonada con una estrella Michelin. El jurado, conformado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, ha destacado tanto la juventud como el talento de la invitada especial al introducirla con las palabras: “Ha crecido viendo MasterChef y eso ha llamado a su vocación”. La presencia de Ibáñez ha añadido un nivel extra de dificultad y expectativa en las cocinas, donde cada detalle era observado por el jurado y el tiempo parecía acelerarse conforme avanzaba la prueba.

Durante la fase de cata, la tensión fue palpable entre los concursantes. Cada uno presentó sus versiones de los platos frente a los chefs, en una deliberación que se extendió más de lo habitual por el alto nivel mostrado en esta semifinal. La presión llevó a los aspirantes a buscar la perfección en las texturas, el emplatado y la fidelidad a las recetas originales, conscientes de que un error podría costarles la permanencia en el programa.

Los cuatro finalistas de ‘MasterChef Celebrity 10′

El punto culminante de la noche llegó con el anuncio de la decisión de quién pondría fin a su paso por el espacio gastronómico de RTVE. Pepe Rodríguez reveló el nombre del eliminado: “El aspirante que no continúa en las cocinas de MasterChef es… Parada”. La noticia tomó por sorpresa tanto a los concursantes como al propio José Manuel Parada, quien reaccionó con ironía expresando: “¡Qué sorpresa, no nos pegaba! Me estáis dando un disgusto”. El jurado reconoció su esfuerzo y dedicación durante el concurso, con palabras de aliento: “Nosotros lo tenemos, José Manuel”, y añadieron, “Nos lo has dado todo en estas once semanas. Te ha faltado creértelo, pero tienes capacidad para hacer eso y más”.

José Manuel Parada en 'MasterChef Celebrity 10' (RTVE)

Tras la eliminación, José Manuel Parada se dirigió a la audiencia y a sus compañeros para compartir reflexiones personales sobre su paso por el programa: “Yo venía a este programa absolutamente nuevo para mí, me cuesta mucho acostumbrar mi paladar a esos sabores nuevos”. Además, habló sobre cuestiones personales que ha debido afrontar, como sus responsabilidades en el cuidado de su madre y una próxima operación de catarata, lo que generó muestras de apoyo tanto del jurado como del resto de participantes. Uno de los jueces le deseó: “Ahora vas a tener todo el tiempo para ti, para tu gente, para tus allegados”.

En sus palabras finales, Parada agradeció la experiencia y elogió al equipo y a sus compañeros, destacando en particular el desempeño de Torito: “Para mí el más completo de esta edición ha sido Torito. Una cosa rápida te tengo que decir, que me lo he pasado. Esta edición se recordará un montón con lo que has hecho reír a la gente”. Con la salida de Parada, Mariló Montero, Torito, Juanjo Bona y Miguel Torres se convierten en los finalistas que buscarán el título en la última gala de MasterChef Celebrity 10 el próximo lunes, 17 de noviembre.