Los mejores estrenos de la semana: de ‘Torrente presidente’ a ‘El testamento de Ann Lee’

La nueva película de Santiago Segura en torno al ya icónico personaje encabeza las novedades en cartelera

Imagen de 'El testamento de
Imagen de 'El testamento de Ann Lee'

Se acerca uno de los findes más cinéfilos de todo el año, el fin de semana de los Premios Oscar. La votaciones ya parecen estar cerradas pero los ganadores aun son una gran incógnita, como también lo es la gran película que encabeza los estrenos de esta semana: Torrente presidente. Después de una semana protagonizada por el regreso triunfal de Pixar con Hoppers, el terror absurdo de La novia o las conspiraciones políticas de El mago del Kremlin.

La película de Santiago Segura es sin lugar a dudas la más importante de la semana, pero no la única que aterriza en cartelera. Con todas las miradas puestas sobre el Dolby Theatre de Los Ángeles, es el momento también de pequeñas historias como las que proponen títulos como El arquitecto, La buena hija o Águilas de El Cairo, un thriller que mezcla cine negro, política y cine que dará mucho de qué hablar.

Torrente presidente

Taburete con Santiago Segura (Instagram)
Taburete con Santiago Segura (Instagram)

Es complicado hablar de una película de la que no hay tráiler, sinopsis... ni siquiera alguna imagen. Solo el título y algún pequeño detalle como la participación del grupo Taburete se ha dado a conocer de una película con una campaña de lo más singular. No es que después de cinco entregas el detective más caótico necesite de grandes presentaciones. José Luis Torrente lleva más de veinte años haciendo reír a millones de espectadores y ahora vuelve en el que probablemente sea el momento más oscuro de España. Ahí es donde sabe brillar como nadie.

Águilas de El Cairo

Tráiler de 'Águilas de El Cairo', el thriller de Tarik Saleh sobre un actor en Egipto al que obligan a trabajar en una película biográfica sobre el presidente Al-Sisi.

El director egipcio pero afincado desde hace años en Suecia Tarik Saleh cierra su trilogía en torno a El Cairo con este nuevo thriller conspiranoico. En él se nos presenta la historia de un gran actor del cine egipcio que recibe una curiosa propuesta, la de encarnar al presidente del gobierno Al-Sisi. Reacio al principio, acepta a regañadientes después de una serie de amenazas, y pronto se da cuenta de que hay mucho más en juego que su propia carrera como intérprete.

La hija pequeña

Imagen de 'La hija pequeña'
Imagen de 'La hija pequeña'

La actriz francesa Hafsia Herzi regresa a la dirección con La hija pequeña, basada en la aclamada novela de Fatima Daas. En ella conocemos la historia de Fátima, una joven de 17 años que es la pequeña de tres hermanas. Vive en los suburbios, en una familia franco-argelina feliz y amorosa. Buena estudiante, ingresa en la Universidad de París. Al comenzar su vida como mujer adulta, se emancipa de su familia y sus tradiciones. Sale con alguien, hace amigos y explora un mundo completamente nuevo, mientras se enfrenta a un dilema desgarrador: ¿Cómo mantenerse fiel a una misma cuando reconciliar diferentes aspectos de la propia identidad parece imposible?

El arquitecto

Imagen de 'El arquitecto'
Imagen de 'El arquitecto'

1983. El nuevo gobierno francés convoca el mayor concurso de arquitectura de la historia. Codiciado por todos los grandes estudios internacionales, el ganador es, sorprendentemente, un absoluto desconocido: Johan Otto von Spreckelsen, un profesor de arquitectura de Copenhague. Hasta entonces, este danés de cincuenta años solo había construido cuatro edificios: su casa y tres pequeñas capillas. De la noche a la mañana, ‘Spreck’ se convierte en el centro de todas las miradas. Y lo más importante, va a liderar un proyecto colosal con enormes expectativas políticas y económicas: la construcción del Arco de la Defensa de París.

El testamento de Ann Lee

Amanda Seyfried en 'El testamento
Amanda Seyfried en 'El testamento de Ann Lee', la película por la que aspira al Oscar

Por último nos encontramos con El testamento de Ann Lee, película de época con uno de los grandes rostros y voces del cine reciente, Amanda Seyfried. La actriz y productora que comenzó este mismo año junto a Sydney Sweeney en La asistenta regresa ahora con esta épica historia libremente basada en hechos reales, los que protagonizó la líder religiosa Ann Lee, fundadora del Movimiento Shaker a finales de la década de 1770. Considerada a la altura de Jesucristo por sus seguidores, fue una mujer que logró construir toda una sociedad utópica, aunque por el camino pagó un alto precio.

