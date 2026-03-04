Cécile de France, de trabajar con Clint Eastwood y Sorrentino a luchar contra la IA: “Nos podrá sobrepasar en inteligencia, pero nunca en humanidad”

Tráiler de 'La residencIA', protagonizada por Cécile de France.

En la película S1m0ne, Al Pacino daba vida a un productor de Hollywood con un ordenador capaz de crear de la nada una actriz virtual que actuase como una real. Una inteligencia artificial capaz de aunar la sonrisa de Audrey Hepburn con la presencia de Lauren Bacall, de llorar en cualquier momento o de hace reír con solo una mueca. Aquella película, estrenada hace casi 25 años, miraba la inteligencia artificial en el cine como algo irreal, pura ciencia ficción. Ahora es una realidad inminente, pesadilla para unos, promesa para otros y tema recurrente en el cine actual.

Cécile de France bien podría haber sido una de esas actrices en las que se inspirase Pacino para su creación perfecta. Una actriz capaz de trabajar con directores tan variopintos como Clint Eastwood, Paolo Sorrentino o los hermanos Dardenne, de transitar entre el terror y el drama de época, y de ser la mismísima madre de Timothée Chalamet en La crónica francesa a enfrentarse a la misma inteligencia artificial que podría amenazar con destruirla. Eso mismo le sucede en su última película, La residencIA (Dalloway), que acaba de estrenar en cines y por la cual repasa con Infobae su carrera y la visión de futuro de su profesión ante la llegada de esta tecnología.

“Te tengo que confesar que no soy una persona que use mucho la inteligencia artificial. Yo nunca le he dicho: Siri, enciende las luces o cosas así”, recalca Cécile de France. No hace falta que lo jure, ya que la propia entrevista ha empezado de forma algo accidentada, con la actriz francesa intentando de varias maneras conectarse a Zoom hasta al fin ser capaz de comunicarse desde la comodidad de su domicilio.

Imagen de 'La residencIA'

La conspiranoia de nuestro tiempo

En la película no es que su personaje esté mucho más familiarizada con esta tecnología. Clarissa es una afamada escritora de libros infantiles que lleva un tiempo en el dique seco desde que sufriese la pérdida de su hijo, quien se suicidó sin motivo aparente. Una organización con fines creativos se ofrece a acoger a Clarissa para una residencia que estimule su creatividad, y que viene acompañada de Dalloway, una inteligencia artificial con el propósito de ayudarla a escribir un libro que rompa el bloqueo. Pero conforme el proceso avanza empieza a sospechar que hay algo oscuro detrás, especialmente tras entrar en contacto con el paranoico escultor interpretado por Lars Mikkelsen.

“Como espectadora soy una apasionada de los thrillers. Me encanta el mecanismo que invita al espectador a participar en la película, a sentir la verdad como la protagonista”, explica De France, y señala al director de La residencIA, Yann Gozlan, como digno heredero de los Alan J. Pakula o Brian de Palma, grandes representantes del cine conspiranoico de los años 70. “Es un maestro del thriller y le atraen los sentimientos paranoicos. Buscábamos plasmar la sensación de angustia de la época en la que vivimos. ¿Qué le ocurrirá al ser humano ante la IA si consigue adquirir, adquirir sentimientos, es decir, volverse más humana?“, se pregunta la actriz que se diera a conocer mundialmente con otro gran thriller, Alta tensión de Alexandre Aja.

“Antes de empezar esta película, digamos que me sentía algo acomplejada ante mi poca conexión con la inteligencia artificial. Me documenté muchísimo, hay mucho escrito de pensadores, filósofos y leyendo a estas personas me di cuenta de que mi complejo era legítimo. Hay algo instintivo en ese rechazo que siento por la tecnología y por la IA, pero me ayudó a entender muchas cosas”, reflexiona De France, quien expone que el ser humano siempre va a necesitar de una “conexión emocional”.

Imagen de 'La residencIA'

¿Aliado o amenaza?

Sobre si el futuro que anticipaba S1m0ne puede ocurrir, la actriz belga lo tiene claro. “Se debe exigir una reglamentación, o sea, para que se penalice económicamente a los grandes dueños de la IA. Hay que exigir leyes que protejan justamente a los artistas y a la creación artística”, clama la protagonista. Para una persona que lleva más de veinticinco años en la industria y que ha trabajado con grandes autores, la IA aun tiene mucho trabajo por delante.

“Clint Eastwood, Sorrentino, Wes Anderson... ya no se trata solo del hecho de que sean grandes artistas, sino de seres humanos. Es algo que llevamos dentro, en nuestros cuerpos, nuestros recuerdos, nuestras vivencias, nuestras angustias, nuestras preocupaciones... Todo nos hace diferentes los unos de los otros. La IA nos puede sobrepasar en cuanto a inteligencia, pero es la humanidad lo que nos hace diferente“, concluye De France, quien ha dejado muestras de sobra a lo largo de su carrera de por qué tiene razón.