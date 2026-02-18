España Cultura

Clara Galle revela en ‘La revuelta’ su libro favorito: “Para mí es como la Biblia”

La actriz se pasó por el programa de David Broncano junto a Paula Usero para promocionar la serie de Netflix ‘Esa noche’

Las actrices Clara Galle y
Las actrices Clara Galle y Paula Asenso en el plató de 'La Revuelta', donde han acudido para promocionar la serie 'Esa noche', de Netflix. / Captura de pantalla de Instagram

Desde hace tiempo es una de las actrices españolas más jóvenes y prometedoras, pero también de las más queridas. Y buena parte de ello tiene que ver con su naturalidad y espontaneidad a la hora de promocionar sus trabajos, algo de lo que no todos los intérpretes pueden presumir. Sin embargo, Clara Galle siempre ha demostrado ser una persona sin complejos y dispuesta a compartir todo con prensa y fans, ya sea sobre sus experiencias de rodaje, preparándose para un papel o incluso sobre sus pasatiempos favoritos.

La actriz natural de Navarra pasó por La revuelta para promocionar su último trabajo, Esa noche, una serie en la que comparte pantalla con Claudia Salas y Paula Usero. Junto a esta última acudió al programa de televisión presentado por David Broncano, quien no dudo en someter a sus dos invitadas a las tradicionales preguntas del show, a saber, cuánto dinero tienen o cuantas relaciones sexuales han mantenido durante el mes. En este caso las actrices prefirieron responder a la primera antes que la última.

Después de discutir con su compañera quién podía tener más dinero, Galle se terminaba excusando en que había tenido una gran inversión en los últimos meses: una librería a medida. “He cumplido mi sueño, porque me estoy haciendo una librería a medida para mi salón”, comenzaba diciendo la actriz de la trilogía romántica A través de... que protagonizó también para Netflix. “Me he puesto dos escaleras y todo”, añadía Galle, antes de revelar también para cuál de todos esos libros que va a almacenar guarda especial cariño.

Clara Galle recomienda 'Mujeres que
Clara Galle recomienda 'Mujeres que corren con lobos', de Clarissa Pinkola Estés

Historias de mujeres

“Hay un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Para mí es la Biblia, es una pasada", enunciaba la actriz durante el programa. “Es un libro al que recurro muchísimo. Parece hipermegaespiritual pero a chicas que no están muy conectadas con todo esto se lo he recomendado muchísimo", concluía Galle. El libro en cuestión no es nuevo, sino que se trata de una publicación con más de treinta años, y que fue escrito por la doctora en psicología clínica de Indiana.

Mujeres que corren los lobos recopila varias historias de la tradición oral en torno a distintas mujeres para explicar una serie de cuestiones en torno a la naturaleza y la evolución de esta. Desde las primeras mujeres salvajes a mitos como Barba Azul, Pikola Estés desgrana los distintos tipos de mujeres que han existido y como a través de varias experiencias se ha ido cincelando el pensamiento moderno. Durante mucho tiempo estuvo entre los libros más vendidos del New York Times y ganó el premio Las Primeras de la Asociación Nacional de Mujeres México Americanas (MANA, por sus siglas en inglés) al ser la primera mujer latina en la lista de los más vendidos del The New York Times Best Seller list. Por ello no es de extrañar que se ha convertido en la novela de cabecera para una actriz que siempre ha demostrado ser inquieta y curiosa de la historia y en particular de lo que concierne a las mujeres.

