Pitbull está de vuelta y lo hará por España: dónde y cómo conseguir las entradas para sus conciertos

El cantante de Miami pasará por nuestro país después de intentar conseguir un récord Guinness en Londres

En la imagen, el cantante
En la imagen, el cantante Pitbull. EFE/Kamil Krzaczynski/Archivo

El regreso de Pitbull a los escenarios españoles ya tiene fecha y lugar. El artista, conocido mundialmente como Mr. Worldwide, anunció la inclusión de Barcelona y Madrid en su esperada gira europea “I’M BACK”, lo que supone el retorno del cantante a España tras varios años de ausencia. Las actuaciones tendrán lugar el 4 de noviembre de 2026 en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 5 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid, dos de los recintos más emblemáticos del país para espectáculos en vivo.

Las entradas para ambos conciertos estarán disponibles para el público general a partir del viernes 13 de marzo a las 10:00h. Los puntos de venta oficiales son Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés, garantizando así acceso seguro y sencillo para los seguidores que esperan desde hace tiempo la oportunidad de ver a Pitbull en directo. Además, la organización ha confirmado la existencia de paquetes VIP que ofrecerán experiencias personalizadas, desde asientos premium hasta recorridos exclusivos por el backstage, una opción atractiva para quienes buscan vivir el evento de manera más cercana al artista.

El anuncio llega en un momento clave de la carrera de Pitbull, quien mantiene una presencia relevante en la industria musical internacional tras más de dos décadas de trayectoria. El cantante ha conseguido consolidarse como un referente multigeneracional, capaz de congregar a miles de personas en recintos de todo el mundo y de convertir cada concierto en una auténtica fiesta. Su éxito se mide tanto en cifras de público como en la energía que caracteriza a sus actuaciones, donde predominan los temas que han marcado su carrera y que siguen sonando en emisoras y plataformas digitales.

El fenómeno que acompaña a la gira I’M BACK trasciende la música. Un ejemplo de ello es la comunidad de seguidores conocida como The Bald E’s, quienes han hecho viral la costumbre de asistir a los conciertos luciendo pelucas calvas en homenaje al artista. Este movimiento ha tenido repercusión internacional y será protagonista de un evento particular el próximo 10 de julio en Londres, donde Pitbull intentará batir el Récord Guinness a la mayor concentración de personas con peluca calva durante su presentación en el BST Hyde Park. La iniciativa, impulsada por la propia comunidad de fans, refleja el alcance global y la capacidad de movilización que ha alcanzado el cantante.

Fans de Pitbull se disfrazan
Fans de Pitbull se disfrazan como él para un concierto. (Ayesha Kazim/The New York Times)

Así será la gira ‘I`M BACK’

En el marco de la gira, Pitbull ofrecerá un repertorio que repasa los éxitos que lo han posicionado entre los nombres más destacados de la música latina y global. El artista cuenta con un catálogo de himnos bailables y colaboraciones internacionales, lo que garantiza una experiencia en vivo de alto impacto. La gira I’M BACK ha generado un fenómeno viral que, según la organización, ha movilizado a miles de fans en diferentes países, logrando llenar arenas y estadios en varias ciudades.

El poder de convocatoria de Pitbull se sustenta también en sus logros económicos y de audiencia. El cantante ha recaudado más de 250 millones de dólares en giras a lo largo de su carrera, lo que lo sitúa como uno de los artistas independientes más exitosos de la última década. Esta cifra confirma su capacidad para mantenerse vigente y para renovar constantemente su base de seguidores, integrando públicos de distintas generaciones y procedencias.

Con la inminente llegada de los conciertos en España, el público nacional tendrá la oportunidad de ser parte de un espectáculo que combina música, energía y conexión global. La venta de entradas anticipa una alta demanda, en línea con la respuesta que ha recibido la gira en otras ciudades europeas y americanas. Los conciertos de Pitbull en Barcelona y Madrid se perfilan como dos de los eventos musicales más esperados del año, consolidando el regreso del artista y su vínculo con los fans españoles.

