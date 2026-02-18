España Cultura

El concierto de Pitbull en Londres que buscará batir un récord Guinness: la mayor concentración de personas con calvas

El cantante de Miami actuará el próximo 10 de julio en Hyde Park junto a un gran público ataviado de su artista favorito

Pitbull encendió la fiesta en
Pitbull encendió la fiesta en el Tecate Emblema 2025 - Fotos: Ocesa

Hay récords Guinness extraños, y luego está este. Cuando uno pensaba que no podía ver algo más raro que comer cucarachas, romperse huevos en la cabeza o disfrazarse de pitufo, en los próximos meses el mundo se detendrá para comprobar si es capaz de articular una nueva hazaña, la de hacer coincidir en un mismo recinto a un sinfín de calvos. Postizos, reales o a punto de quedarse sin pelos, pero calvos a fin de cuentas que acompañarán en alma y espíritu a otro calvo sobre el escenario, nada menos que el cantante de Miami Armando Christian Pérez. ¿Les suena el nombre? Probablemente no, pero porque tiene otro más conocido.

El próximo 10 de julio de 2026, Pitbull subirá al escenario del emblemático BST Hyde Park en Londres para ofrecer un espectáculo que promete ser inolvidable. La velada combinará música, humor y la energía de miles de seguidores. Como parte del cartel de 2026, el evento contará con la participación de Kesha como invitada especial y compartirá programación con artistas destacados como Garth Brooks, Lewis Capaldi y Maroon 5.

La organización del festival invita a los fans a adquirir sus boletos en el sitio oficial y a ser parte de una experiencia colectiva sin precedentes en el corazón de la capital británica. En el marco de este concierto, Pitbull liderará un intento oficial de Guinness World Records™ para reunir a la mayor cantidad de personas usando calvas postizas de forma simultánea. El desafío será supervisado por representantes oficiales y está sujeto a reglas estrictas: los participantes deberán mantener la calva perfectamente asegurada durante al menos un minuto para ser contabilizados en el récord. El propio artista expresó su entusiasmo por la iniciativa e invitó a los asistentes a sumarse: “Prepárense para todos los ‘Bald-E’s’ que la van a romper en Hyde Park. Cada vez que te pones esa calva, sabes que vas a vivir uno de los mejores momentos de tu vida. ¡Dale!”.

Fans de Pitbull se disfrazan
Fans de Pitbull se disfrazan como él para un concierto. (Ayesha Kazim/The New York Times)

The Bald E’s

La propuesta de batir el récord surge de un fenómeno viral iniciado por los seguidores de Pitbull. El movimiento, conocido como “The Bald E’s”, comenzó en redes sociales como un tributo humorístico al característico estilo del artista portorriqueño. Miles de fans han adoptado la costumbre de asistir a los conciertos con calvas postizas, transformando este gesto en un sello distintivo de las presentaciones. El fenómeno adquirió mayor visibilidad gracias al respaldo público de Greg James, locutor de la BBC, y fue rápidamente apoyado por el propio Pitbull, quien celebró la creatividad y el entusiasmo de su base de admiradores.

La jornada en Hyde Park consolidará la relación entre Pitbull y su público internacional, conocido por su espíritu festivo y su capacidad de convertir la música en un evento participativo. El desafío del récord Guinness trasciende la anécdota y subraya la identidad colectiva que ha marcado la carrera de Mr. Worldwide. De este modo, el fenómeno de The Bald E’s y la cita en Londres reflejan cómo la cultura popular y la complicidad entre artista y seguidores pueden transformar un concierto en un acontecimiento histórico.

