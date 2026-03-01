España Cultura

Patricia López Arnaiz gana el premio Goya a Mejor Actriz Protagonista por ‘Los domingos’: “Gracias por este personaje, que ha sido íntimamente especial para mí”

Es su segundo Goya, pues ya ganó en 2021 por ‘Ane’

Patricia Lopez Arnaiz. (Photo by Lluis GENE / AFP)

Patricia López Arnaiz ha ganado el premio Goya a Mejor Actriz Protagonista por Los domingos. Es su segundo Goya, pues ya ganó en 2021 por Ane. “Insisto en mi admiración a mis compañeras nominadas”, comenzó. Y se enfocó en agradecer a su directora en esa película, Alauda Ruiz de Azúa. “Gracias por este personaje, que ha sido íntimamente especial para mí; es como si hubiese ocurrido algo misterioso, porque tengo la sensación de que estaba ya dentro, ahí esperándote, y te agradezco que me abrieras el camino para transitarlo, y también agradecerte que pongas luz a las violencias de la infancia, porque muchos y muchas, aunque no lo creamos, la ejercemos”.

Luego dio las gracias a su equipo y sus compañeros. “Y quiero dedicarlo a mis personas queridas, a mi familia, a mis amigas y mis amigos, y celebrar las relaciones en las que ganan el quererlo mucho y nos deseamos los unos a los otros ser nuestra versión más genuina”. Y así, breve y concisa, salió del escenario.

Encumbrando a las próximas grandes actrices

Históricamente, una de las categorías más importantes de todos los Goya —por orden, solo por detrás de Mejor dirección y Mejor película—; lo cierto es que la de Mejor actriz siempre ha dado luchas encarnizadas entre algunos de los grandes talentos de nuestra cinematografía. Este cabezón lo han levantado nombres gigantescos como Carmen Maura, Penélope Cruz, Verónica Forqué o Maribel Verdú, entre otras. Pero lo que es más importante, se ha convertido con el tiempo en una categoría que, además de premias a las actrices más veteranas y prolíficas, también encumbra a los grandes rostros de nuevas generaciones.

Desde la alfombra roja de la 40ª edición de los Premios Goya os adelantamos las novedades de la gala.

Así sucedió el año pasado con Carolina Yuste con apenas 33 años -aunque ya había levantado uno de reparto por Carmen y Lola-, Laia Costa por Cinco lobitos, Belén Cuesta con La trinchera infinita, Natalia de Molina por Techo y comida o Bárbara Lennie por Magical Girl. En los últimos diez años, varias actrices por debajo de los cuarenta años o sin muchas nominaciones a sus espaldas se han alzado con este premio, y es por ello que se ha convertido en toda una oportunidad para jóvenes y prometedores intérpretes de consagrarse.

Es por ello que en esta edición convivían en la categoría actrices ya consagradas como Nora Navas, ganadora en su día por Pan Negro, o Patricia López Arnaiz, ganadora en 2021 por Ane y quien lleva 3 años consecutivos siendo nominada en esta categoría. Del otro lado están dos jóvenes que cumplen con esa tradición de la que hablamos, Susana Abaitua y Ángela Cervantes. La primera con Un fantasma en la batalla y la segunda con La furia, ambas conectadas no solo por su juventud, sino por dar vida a personajes reales con un gran trauma y un duro camino a recorrer. Completa la terna la chilena Antonia Zegers, sin historial en los premios, pero con una carrera de lo más contrastada gracias a sus trabajos en Latinoamérica con directores como Pablo Larraín o Sebastián Lelio.

