Rosalía logra una victoria histórica en los BRIT Awards y se convierte en la primera ganadora española del premio al Artista internacional del año

Rosalía recibe el premio a Artista del año en los BRIT Awards. (REUTERS/Isabel Infantes)

Gran noche para Rosalía en el Co-op Live Arena de Manchester, noche histórica para la música española en el mismo recinto. La artista catalana, convertida en un fenómeno global por el lanzamiento de LUX, su cuarto disco, se ha convertido en la primera artista nacional en ganar el premio al Artista Internacional del Año en los BRIT Awards, uno de los eventos más importantes de la industria musical en todo el mundo.

De este modo, Rosalía ha logrado imponerse a otros artistas de la talla de Bad Bunny, Lady Gaga, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Sabrina Carpenter, Sombr, Taylor Swift y Tyler, The Creator. Un logro que refuerza el carácter internacional de una cantante cuyo último álbum ha sido considerado como uno de los mejores del año por la crítica especializada, y que demostró todo su talento sobre el mismo escenario en el que recogería el premio minutos antes de saber que sería la ganadora de la categoría.

Rosalía actúa en la gala de los BRIT Awards antes de ser proclamada como Artista Internacional del año. (X/@Rosalia INFO)

Una actuación que invita a soñar con su tour mundial

Así, en su debut en la gala de los BRIT Rosalía dio una de las actuaciones de la noche interpretando Berghain, el que fuera el primer adelanto de LUX a finales de 2025, junto a la artista islandesa Björk, una orquesta y un coro. De este modo, los premios musicales de la Industria Fonográfica Británica se convirtieron en el escenario en el que la cantante interpretó por primera vez este sencillo, algo que no ha pasado desapercibido para todos aquellos seguidores que esperan con ansias el inicio de su próxima gira mundial, que llegará a España el 30 de marzo.

A raíz de este premio, la cantante no ha podido asistir este mismo domingo a la gala de los Premios Goya, evento celebrado en su propia ciudad, Barcelona. En Manchester, sin embargo, ha vivido una noche para la historia logrando lo que ningún otro artista había conseguido hasta ahora. Solo Julio Iglesias, en la antigua categoría de International Artist en 1983, un premio que no logró obtener. Veinte años más tarde, su hijo Enrique lograría un hito similar, colándose también entre los pocos artistas latinos que han optado a alguno de los galardones en este evento.

Rosalía actúa en la gala de los BRIT Awards. (REUTERS/Isabel Infantes)

Uno de los premios más importantes del mundo

Los BRIT Awards fueron creados en 1977 por la British Phonographic Industry (BPI) para conmemorar el jubileo de plata de la reina Isabel II y reconocer los logros de la industria musical del Reino Unido. Tras una primera edición puntual, se establecieron como ceremonia anual a partir de 1982, celebrándose en espacios tan emblemáticos como el Royal Albert Hall y el The O2 Arena de Londres para distinguir artistas, álbumes y canciones tanto nacionales como internacionales.

Con el paso de las décadas, estos premios se han consolidado como un indicador clave de la popularidad y el impacto comercial en el mercado británico. Artistas como Adele, David Bowie y Coldplay figuran entre los más galardonados, lo que refleja el peso cultural del premio dentro y fuera del país. La ceremonia también es conocida por actuaciones en directo que han tenido amplia repercusión mediática y por su capacidad para impulsar la proyección internacional de los artistas británicos.

Dentro de sus categorías internacionales destaca el Brit Award for International Artist of the Year, el que ha logrado ganar Rosalía, destinado a reconocer al artista o grupo no británico con mayor impacto en el mercado del Reino Unido durante el periodo de elegibilidad. Esta categoría ha existido con diferentes denominaciones a lo largo del tiempo —como International Male Solo Artist e International Female Solo Artist, que fueron unificadas en 2022 en una sola categoría sin distinción de género—, reflejando los cambios en los criterios y en la estructura de los premios.