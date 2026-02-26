Raúl Tejón, actor de la serie de Netflix ‘Machos Alfa’: “Las mujeres habéis dado un paso adelante y los hombres, o se acojonan o lo asumen”

Infobae entrevista al actor Raúl Tejón, uno de los protagonistas de la serie de Netflix ‘Machos Alfa’

El actor Raúl Tejón (Madrid, 1975) es una persona apasionada por la cultura: pinta, escribe, por supuesto actúa y, demás, acaba de terminar su primera película detrás de la cámara.

Su carrera se ha ido desarrollando poco a poco, pero sin pausa. A trabajado en series como A las once en casa (sí, con Ana Obregón), El comisario, Compañeros, Policías, el corazón de la calle, Al salir de clase, Ana y los 7 (de nuevo con Ana Obregón), Hospital Central, Yo soy Bea, Amar en tiempos revueltos... en definitiva, buena parte de las ficciones que han marcado el audiovisual español.

También se ha subido a los escenarios para interpretar obras clásicas de Calderón de la Barca o de William Shakespeare, de Harold Pinter o David Mamet y ha sido dirigido sobre las tablas en numerosas ocasiones por Sergio Peris-Mencheta.

Sin embargo, su gran salto a escala de popularidad, tanto en nuestro país como en el plano internacional, ha sido gracias a la serie Machos Alfa, un auténtico fenómeno de Netflix cuyo formato ha sido adaptado a numerosos países.

Raúl Tejón en ‘Machos Alfa’

En ella interpreta a Raúl, un hombre supuestamente seguro de sí mismo, seductor y canalla que tiene una relación con Luz (Kira Miró), hasta que ella le propone abrir la pareja y su pequeño mundo se desmorona. A partir de ese momento, solo dará palos de ciego, hasta el punto de casarse con la beata Marimar (Marta Hazas), profundamente religiosa y que quiere formar una familia tradicional.

Machos Alfa es una creación de los hermanos Laura y Alberto Caballero, responsables de hits como Aquí no hay quien viva o La que se avecina y tiene una particularidad: que abordó, casi en tiempo real la crisis de la masculinidad al mismo tiempo que el movimiento feminista comenzaba a denostarse por la extrema derecha, algo que la pareja ha utilizado como campo de pruebas para hacer una comedia que habla de nuestro tiempo desde muchos puntos de vista interesantes, siempre con humor y desfachatez.

Gorka Otxoa como Santi, Fele Martínez como Luis, Raúl como Raúl, Fernando Gil como Pedro 'MACHOS ALFA'. Cr. MANUEL FIESTAS/NETFLIX © 2023

Ahora ha estrenado la cuarta temporada y ya se ha renovado para una quinta. “Creo que Machos Alfa tiene trama, toda la que queramos y más. Porque avanza con la sociedad y cada temporada va hablando de los temas que nos pasan. Del consentimiento, del no consentimiento, de lo que siento como hombre en estos momentos o como mujer. Así que hay mucho material ahí“, cuenta Raúl Tejón, que visitó el plató de Infobae.

La ‘reconstrucción’ masculina

El intérprete cree que se habían hecho muchas series en torno al empoderamiento de la mujer, como Girls o Sexo en Nueva York, pero no alrededor de lo que sentían los hombres en el momento actual. “Creo que esos cuatro señores no se van a un curso de deconstrucción porque ellos quieran, sino porque tienen a cuatro mujeres delante que los superan, que les dan por todos los lados y piensan, pues algo habrá que hacer”.

El actor opina que las mujeres hace años que dimos el paso hacia la revolución feminista. “Habéis dicho: ”No vamos a retroceder, le pese a quien le pese o digan lo que digan" y frente a eso, los hombres tienen dos opciones, o lo asumen o se acojonan. Porque es lícito que vosotras no tengáis que dar un paso atrás. Así que, lo más inteligente, es decir: “este privilegio que tengo por ser hombre, lo tengo que poner en duda”. Y eso lo verbaliza el personaje de Gorka Otxoa: “Somos cuatro ‘señoros’, algo habrá que hacer”.

Entrevista al actor Raúl Tejón, tras el lanzamiento de la temporada 4 de 'Machos Alfa'. (Alejandro Higuera López/Infobae)

Sin embargo, estamos en un momento en el que las posturas retrogradas se imponen y se vuelve a atacar a la mujer. ¿Qué piensa Raúl Tejón de eso?

“Si vosotras peleáis con fuerza, ellos, los hombres, lo van a hacer todavía más para no perder sus privilegios, en eso se resume todo”, dice el intérprete. “Se trata de una defensa, es lo lógico. El problema está en quién gana el relato y desde dónde”.

Tejón constata que se trata de una cuestión de poder: “¿Por qué Donald Trump está haciendo lo que está haciendo? Porque no quiere perder todo lo que tiene. Cuanto más movimiento hay en favor de una cuestión, en este caso, el feminismo, la reacción es superior, porque hay mucha gente que siente amenazados sus intereses. Lo que pasa es que no se trata de un juego en el que uno gane y el otro pierda. En una supuesta evolución de las cosas, todos deberían ganar".

Cómo ha evolucionado ‘Machos Alfa’

¿Cómo cree que han evolucionado los personajes de Machos Alfa a lo largo de estas temporadas?

“El mío es un ‘pobrecito’, un minusválido emocional (risas). No tiene herramientas y no sé muy bien por qué, porque sus padres son gente de mente abierta. Ha nacido en un entorno con dinero y lo ha tenido todo muy fácil. Digamos que es hijo de un sistema educativo patriarcal que ha conservado sus privilegios hasta que se da cuenta de que hay algo que no funciona. Y ese algo es el personaje de Luz, que lo pone en su sitio, que es una ‘Powerful Girl’ y que es su motor, porque lo posiciona en otro sitio”.

Tejón piensa que, en la serie, a todos los personajes les ocurre algo parecido y van aprendiendo a evolucionar dependiendo de las circunstancias.

Entrevista al actor Raúl Tejón, tras el lanzamiento de la temporada 4 de 'Machos Alfa'. (Alejandro Higuera López/Infobae)

¿Qué temas cree que aborda esta nueva temporada?

“Me parece que hay un tema interesante y que recorre toda la temporada: el de la mujer (u hombre) de tu vida y el amor de tu vida. Es algo que atraviesa a los cuatro personajes y cada uno tiene una posición diferente. Y me parece que madurar también es darte cuenta de eso, de que seguramente no acabemos con el amor de nuestra vida, pero no significa que no sean el hombre o la mujer de nuestra vida. Es decir, el amor romántico, el amor idealizado, que también hemos manejado como sociedad hasta ahora, es muy bonito, es capaz de producirnos cosas hermosas, pero también hay que someterlo a un poco de debate y de juicio. Creo que hay que reinventar quiénes son nuestros príncipes y nuestras princesas azules y rosas”.

El inesperado éxito de ‘Machos Alfa’

Tanto Tejón como sus compañeros jamás imaginaron que la serie se convirtiera en un fenómeno global. “Lo primero que nos dijeron es: Esto es un producto local, porque la comedia no viaja”.

Algo que no es totalmente cierto si tenemos en cuenta éxitos como Ocho apellidos vascos. En cualquier caso, lo que no se esperaba Raúl es que hordas de polacos lo persiguieran por el Festival de Málaga nada más estrenar la serie a nivel internacional.

Una imagen de la tercera temporada de 'Machos Alfa' (Netflix)

Entre los próximos proyectos de Raúl Tejón, ademas de la quinta temporada de Machos Alfa y de su debut en la dirección, también encontramos otra producción de Netflix, una comedia negra titulada Gracias, equipo, protagonizada por Maribel Verdú, Pedro Casablanc y Alexandra Jiménez.

La dirige Diego Núñez Irigoyen, conocido por la serie argentina División Palermo. “Es un sueño de película y ha sido de las mejores experiencias que he tenido. Creo que el montador debe estar a base de Diazepam, porque es absolutamente loca, es como el lema de la canción a mí me gusta la gasolina, dame más gasolina”.