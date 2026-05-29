La Aemet alerta: calor extremo, tormentas y temperaturas más altas también por la noche golpean este sábado a media España

Turistas se protegen del calor por las calles de Sevilla. A 27 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía. (María José López / Europa Press)

El tiempo en España este fin de semana llega con una combinación de calor extremo, tormentas y avisos activos en varias comunidades autónomas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El organismo ha activado alertas por altas temperaturas, lluvias y tormentas para este sábado en puntos de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, la Comunidad de Madrid y La Rioja.

Las temperaturas más altas del día se esperan en Córdoba y Sevilla, donde los termómetros podrían alcanzar los 39°C. Los avisos por calor afectan también a Jaén, Zaragoza, Badajoz, Cáceres y varias zonas de la región metropolitana de Madrid, incluidas las comarcas de Henares, Sur, Vegas y Oeste. En el valle del Guadalquivir y el Guadiana, las máximas podrían superar los 38 °C, mientras que la mayor parte de los interiores de la mitad sur peninsular y las depresiones del nordeste registrarán entre 34°C y 36 °C.

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La jornada del sábado arrancará con estabilidad en gran parte del territorio. La AEMET prevé cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, con la excepción del área cantábrica, el norte de Canarias y Galicia, donde predominará la nubosidad. Bancos de niebla matinales afectarán a Galicia, el alto Ebro y el área cantábrica, con posibles brumas costeras en el mar de Alborán.

Bañistas disfrutan de un día veraniego en la bahía de la Concha de San Sebastián, a 27 de mayo de 2026. (EFE/Juan Herrero)

La situación cambiará por la tarde. La formación de abundante nubosidad de evolución en el interior peninsular traerá tormentas y chubascos en zonas de montaña del centro y nordeste, que podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes en el Pirineo y el entorno de la Ibérica. Los avisos por tormentas cubren las provincias de Teruel y Zaragoza, Soria, Barcelona y Girona —estas dos últimas también en alerta por lluvias— y la Ibérica riojana.

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Además de las tormentas convencionales, el organismo meteorológico advierte de la posibilidad de tormentas secas acompañadas de rachas muy fuertes de viento en otras regiones del centro peninsular, un fenómeno que puede provocar incendios forestales al no ir acompañado de precipitaciones significativas.

Más calor por la noche

En cuanto a las temperaturas mínimas, la AEMET señala que la mitad sur de la península registrará un ascenso de las mínimas nocturnas. Las noches tropicales, con temperaturas por encima de los 20°C, afectarán al cuadrante suroeste, a puntos del litoral mediterráneo y a las depresiones del nordeste. Las máximas, por su parte, descenderán en Baleares, el tercio norte y la fachada oriental peninsular, mientras subirán en Andalucía occidental y los litorales de Alborán.

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Una mujer pasa junto a un termómetro que marca 36 grados de temperatura este viernes, en el Valle del Ebro. (EFE/JAVIER BELVER)

El viento soplará con intensidad en varios puntos. En Canarias, el alisio traerá intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes. En el Estrecho de Gibraltar predominará el levante moderado, con viento de norte en los litorales gallegos y de oeste en los cantábricos. En el resto del territorio, el viento será flojo durante la mañana y arreciará por la tarde, con componente norte en Baleares y Galicia, este en el Levante, sur en el sureste peninsular y oeste en el resto.