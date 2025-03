Series españolas que se han ‘copiado’ fuera de España: ‘Machos Alfa’ en dos países y el éxito de ‘Aquí no hay quien viva’ en Latinoamérica

Tráiler oficial de la temporada 3 de 'Machos Alfa'

Las ideas van y vienen y, aunque nuestra actualidad audiovisual suele nutrirse de un gran número de éxitos foráneos que aquí se intentan replicar, también está repleto de ideas propias que se encargan de viajar a otros países ampliando nuestras fronteras.

Si en España hemos tenido versiones de ficciones tan conocidas (aunque, en ocasiones, con otros nombres) como Matrimonio con hijos, Betty, la fea, Sin tetas no hay paraíso, Las chicas de oro o, incluso Cheers, nosotros también hemos exportado a nivel internacional grandes éxitos como La casa de papel (que ha contado con un ‘remake’ coreano) o Aída, que llegó a tener adaptaciones en TurquÍa, Grecia, Chile o Polonia.

‘Machos alfa’, ‘Supermachos’ y ‘Gallitos’

Ahora le ha tocado el turno a Machos Alfa, la serie de Netflix creada por Laura y Alberto Caballero (recordemos, los sobrinos de José Luis Moreno), que ha alcanzado la tercera temporada y ya tiene confirmada una cuarta. Y es que, dentro de la misma plataforma, han comenzado a surgir versiones procedentes de los más diversos países y con nombres que parecen expandir el concepto de partida. Es el caso, por ejemplo, de Supermachos en Francia o de Gallitos en Holanda.

'Supermachos', la versión francesa de 'Machos Alfa' en Netflix

Ambas se acaban de estrenar este año siguiendo el mismo esquema de la original, es decir, una serie de hombres en la crisis de los cuarenta que tienen que adaptarse a los nuevos conceptos de masculinidad en un mundo en el que el patriarcado ha dejado de tener los privilegios que siempre le había acompañado. O, lo que es lo mismo, una nueva vuelta de tuerca, desde el humor, de la sempiterna guerra de sexos en clave contemporánea.

El caso es que los hermanos Caballero ya habían tenido experiencia en estas cuestiones, porque que su mega éxito Aquí no hay quién viva alcanzó más de siete ‘remakes’ en Argentina, Colombia, México, Grecia, Portugal, Italia o Francia.

De lo particular a lo universal

Lo cierto es que, en muchos de estos países, especialmente en Latinoamérica, se convirtió, al igual que en España, en un autentico acontecimiento sociológico. En el caso de México, detrás del proyecto se encontraba el mismísimo Eugenio Derbez y el resultado fue Vecinos, que llegó a alcanzar las 15 temporadas, estando en antena desde 2005 a 2023. Sin duda, ha sido la más longeva de todas las versiones homólogas.

'Gallitos', la version de los Países Bajos de 'Machos alfa', también disponible en Netflix

Ahora, los Caballero han vuelto a dar en el clavo con Machos Alfa, protagonizada por Fernando Gil, Fele Martínez, Gorka Otxoa y Raúl Tejón encabezando el reparto masculino y Kira Miró, María Hervás o Raquel Guerrero, el femenino.

Al parecer, la ‘copia’ francesa, ha cambiado la idiosincrasia hispana por la de su propio país, según ha afirmado uno de sus protagonistas, Antoine Gouy. “Hemos creado nuestra propia historia, aunque a veces haya similitudes”. Es algo que resulta inevitable, si no, ¿qué sentido tendría? Precisamente las ficciones que más versiones han acumulado han sido las que contaban con algún elemento particular que servía para definir la identidad del entorno en el que transcurría, como ocurría desde Bienvenidos al Norte u Ocho apellidos vascos. Y es que lo particular termina siendo universal.