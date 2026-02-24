Sorpresa entre el reparto de ‘Miércoles’ para su tercera temporada: esta es la lista de nuevos actores

La temporada 3 de Merlina» —del visionario Tim Burton— ya se encuentra en producción. Con Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Emma Myers, Winona Ryder, Chris Sarandon r y más. (Netflix)

La producción de la tercera temporada de Miércoles ha generado expectativas renovadas al anunciar la incorporación de cuatro actores destacados a su elenco. La serie, que ha batido récords de audiencia en Netflix, prepara así un regreso que promete sorprender tanto a los seguidores habituales como a quienes se suman por primera vez a la historia de la familia Addams.

Entre las sorpresas más comentadas se encuentra la llegada de Chris Sarandon, conocido por su trabajo en películas como Tarde de perros y su icónica voz de Jack Skellington en Pesadilla antes de Navidad. Sarandon aportará su experiencia a un reparto ya consolidado, marcando un reencuentro profesional con el director Tim Burton, con quien compartió proyectos anteriores. A Sarandon se suma Noah Taylor, actor británico reconocido por participar en series como Peaky Blinders y Juego de tronos. Taylor ya había trabajado bajo la dirección de Burton en la película Charlie y la fábrica de chocolate, lo que refuerza el clima de familiaridad y complicidad creativa que caracteriza esta producción.

La lista de novedades continúa con Oscar Morgan, actor joven vinculado a títulos como El caballero de los Siete Reinos y Gotham Knights. Su presencia en la serie anticipa la llegada de personajes frescos y dinámicos a la trama. Finalmente, Kennedy Moyer, intérprete que se ha dado a conocer por sus papeles en Task y Roofman, completa el grupo de nuevas caras en Nevermore Academy. A estas incorporaciones se suma la participación especial de Winona Ryder, quien hará una aparición como invitada en la temporada. Además, se confirma la llegada de Eva Green en el papel de la hermana de Morticia Addams, un giro que añade intriga al universo de la familia más famosa del terror gótico.

Wednesday. (L to R) Thing, Jenna Ortega as Wednesday Addams in episode 104 of Wednesday. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

Así será la tercera entrega

La noticia de estos fichajes se hizo pública al inicio de la fase de producción en Dublín, Irlanda. Los creadores y showrunners, Al Gough y Miles Millar, manifestaron su entusiasmo en un comunicado: “Es nuestro oscuro placer abrir de nuevo las puertas de Nevermore Academy. Agradecemos a nuestro invencible reparto y equipo por su compromiso. A los fans, gracias por su paciencia y teorías. Esta temporada damos la bienvenida a nuevos estudiantes, nuevos profesores y desenterramos secretos familiares largamente ocultos”. Tim Burton, director y productor ejecutivo, destacó la importancia de este momento: “Estoy feliz de estar de regreso en la tercera temporada y reencontrarme con el elenco original. La incorporación de amigos y colaboradores como Winona, Eva, Chris y Noah hace que esta temporada sea especial. Me siento muy afortunado”.

La filmación, como en temporadas anteriores, se desarrolla en la capital irlandesa, lo que aporta a la serie una atmósfera singular. Jenna Ortega regresa en el papel de Wednesday Addams, acompañada de un elenco que incluye a Emma Myers (Enid Sinclair), Fred Armisen (tío Fétido), Hunter Doohan, Joy Sunday, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Isaac Ordonez, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones y Joanna Lumley. La historia retoma el hilo dejado en la segunda temporada, con Wednesday y su tío Fétido intentando rescatar a Enid, atrapada como loba alfa. Los productores prometen revelar secretos antiguos de la familia Addams, mientras se presentan nuevos estudiantes y profesores.

Desde su estreno, Miércoles ha sido un fenómeno global. La segunda temporada, lanzada en dos partes durante agosto y septiembre de 2025, consolidó a la serie como una de las más vistas en la historia de Netflix en inglés. La primera temporada sigue siendo la más popular de la plataforma. La serie está basada en personajes creados por Charles Addams y cuenta con la producción de MGM Television. Con el rodaje en marcha y la lista de nuevos actores confirmada, la tercera temporada de “Miércoles” se perfila como uno de los estrenos más esperados del año.