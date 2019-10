Pero las similitudes de Barbara con Morticia no sólo eran físicas. Barbara hacía gala de una frialdad y una maldad sin antecedentes. Ella se autoatribuyó la responsabildad de representar a su esposo. En un movimiento imperceptible se quedó con el 75 % de los derechos de la creación de su marido, quien pronto, en menos de dos años, se convirtió en ex. Una prueba: apenas finaliza la primera película de Los Locos Addams, la versión de 1991, filmada y estrenada tres años después de la muerte del creador de los personajes, aparece una placa -antes que los demás créditos- en la que se agradece a Lady Colyton, que no es más ni menos la implacable Barbara Barb. casada en ese entonces con un noble que le proporcionó el “Lady”. Ella no sólo negoció los derechos y se quedó con pingües beneficios porque el largometraje fue un gran suceso, sino que se reservó, gracias a sus negociaciones implacables, un lugar de relevancia en la pantalla.