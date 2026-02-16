Kleber Mendonça dirige 'El Agente Secreto': "La extrema derecha brasileña recuperó ideas terribles del régimen militar"

Durante la fase de preproducción del largometraje, el equipo de “El agente secreto” recurrió a las redes sociales para obtener imágenes de archivo de Recife, comprendidas entre las décadas de 1950 y 1980. Kleber Mendonça, director de la película, advirtió después que esas mismas plataformas empezaron a divulgar versiones alteradas mediante inteligencia artificial de elementos urbanos y cotidianos, como calles, parques, salas de cine y retratos de habitantes. Según consignó Europa Press, el cineasta manifestó su preocupación ante este fenómeno, señalando que con el pasar de los años y la desaparición de los testigos originales, la sociedad podría llegar a confundir esas imágenes modificadas con testimonios históricos genuinos.

La producción aterriza en cines este 20 de febrero, precedida por reconocimientos internacionales como los Globos de Oro, los Independent Spirit y los Critics' Choice Awards, y acumulando cuatro nominaciones a los premios Oscar, detalló Europa Press. Mendonça, galardonado en Cannes con el Premio a Mejor Dirección gracias a este trabajo, reflexionó en entrevista con ese medio sobre el uso del relato histórico para analizar el Brasil actual. Desde su óptica, la extrema derecha nacional ha recurrido a ideas propias de la dictadura militar, reeditando prácticas y discursos que creía superados. “La extrema derecha brasileña recuperó ideas terribles del régimen militar”, afirmó el realizador en declaraciones recogidas por Europa Press.

Mendonça explicó que “El agente secreto” surgió de un deseo de explorar el pasado, pero el proceso creativo lo llevó a comprender que en realidad estaba escribiendo sobre el Brasil contemporáneo, especialmente el de los últimos cinco a diez años. Relató a Europa Press que padeció varios ataques desde sectores de la derecha durante el desarrollo del guion y que, aunque inicialmente pretendía esconderse detrás de la historia para abordar esos temas, comprendió que la cinta reflejaba, sobre todo, el periodo reciente dominado por la figura de Jair Bolsonaro.

El director señaló que parte del éxito internacional del cine brasileño reside en la capacidad de dialogar con la historia política del país. Como ejemplo, mencionó el caso de Walter Salles y su película “Aún estoy aquí”, que logró el Oscar a la Mejor Película Internacional y el Goya a la Mejor Película Iberoamericana. Según publicó Europa Press, Mendonça comparó el proceso creativo con una forma de “ingeniería inversa”, sugiriendo que los acontecimientos del presente pueden inspirar la construcción de relatos anclados en el pasado.

Uno de los temas centrales en “El agente secreto” es la falta de memoria sobre la dictadura en la sociedad brasileña, una cuestión que Mendonça calificó de “amnesia” colectiva. El cineasta recordó que en 1979 se promulgó una ley de amnistía que instó al olvido sobre los delitos cometidos durante el régimen militar, algo que, en su opinión, resultó traumático para Brasil. Según subrayó en la entrevista a Europa Press, dicha medida fomentó una cultura de olvido que la película explora a través de las experiencias y conductas de sus personajes.

En cuanto a los mecanismos para enfrentar esa desmemoria,

el director valoró el trabajo de la Comisión de la Verdad, iniciativa impulsada en su momento por la expresidenta Dilma Rousseff. Mendonça consideró que fue un esfuerzo necesario para confrontar el pasado, aunque, según reseñó Europa Press, lamentó que la extrema derecha, encarnada en figuras como Bolsonaro, despreciara este organismo y lo calificara de herramienta “para gente que busca huesos”. El cineasta cuestionó la postura de ignorar deliberadamente los hechos históricos, señalando que una sociedad que no revisa su pasado difícilmente podrá consolidar una memoria colectiva sólida.

La alteración de la memoria histórica ocupa otro lugar relevante en el análisis del director. Mendonça alertó sobre el riesgo de que versiones incorrectas, manipuladas por intereses políticos, anhelos lúdicos o avances tecnológicos, acaben por convertirse en relatos oficiales. Europa Press recogió su preocupación respecto a la edición de textos y la manipulación de fotografías, agravadas ahora por el uso de inteligencia artificial, lo que posibilita que imágenes falsas o distorsionadas circulen amplificadas y terminen asumiéndose como documentos fidedignos de otras épocas.

La trama de “El agente secreto” está ambientada durante la dictadura brasileña de finales de los años setenta y se centra en un personaje interpretado por Wagner Moura, conocido por trabajos como “Tropa de élite”, “Narcos” y “Civil War”. El protagonista, acompañado de su hijo, busca refugio en Recife tras huir de su pasado. En medio de un ambiente marcado por el control y la vigilancia, el personaje trata de rehacer su vida y convivir con los recuerdos de un país convulsionado, donde la ciudad experimenta también sus propios procesos de transformación, según detalló Europa Press.

En el contexto internacional, el filme debutó en la Sección Perlak del Festival de San Sebastián antes de su lanzamiento comercial en España. Mendonça, en diálogo con Europa Press, señaló que el alcance de su película debe entenderse como una posibilidad de generar discusión sobre los procesos históricos que siguen influyendo en el presente brasileño, así como sobre el modo en que la cultura y el cine abordan la construcción o el olvido de la memoria social.