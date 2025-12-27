Camino al Oscar, ‘El agente secreto’ motoriza el auge del cine brasileño en el mundo

Tráiler de la película "El agente secreto", de Kleber Mendonça Filho

El agente secreto, una producción brasileña preseleccionada para los Oscar, trata sobre gente común. Sigue a un científico discreto y padre viudo que se convierte en blanco de la dictadura militar brasileña en la década de 1970, no porque sea activista o revolucionario, sino porque se enfrenta a un empresario con vínculos con el régimen.

“Está en peligro simplemente por ser quien es, por defender los valores que defiende”, dijo el protagonista Wagner Moura en una entrevista reciente. “Así es como funciona el autoritarismo en todas partes”.

Dirigida por Kleber Mendonça Filho, El agente secreto ha sido aclamada por la crítica como una de las mejores películas del año y llega en medio de un renovado interés internacional por el cine brasileño. La película, que se estrenó en más salas de Estados Unidos y llegará el 26 de febrero a los países de habla hispana de América latina, cuenta con premios importantes en el Festival de Cine de Cannes tanto para Mendonça Filho (mejor director) como para Moura (mejor actor).

A principios de este mes, el thriller de dos horas y media obtuvo nominaciones a los Globos de Oro en la categoría de mejor drama, mejor película en lengua no inglesa y mejor actor en un drama. Además, está en la lista corta a mejor largometraje internacional en los Premios Oscar de 2026.

Kleber Mendonca Filho con los premios a mejor director y mejor actor (para Wagner Moura) en el Festival de Cannes

De identidad y memoria

El agente secreto llega en un momento sólido para el cine brasileño tras el éxito de Aún estoy aquí, que ganó el Oscar de este año a mejor largometraje internacional y un Globo de Oro para la actriz principal Fernanda Torres. Por eso en Brasil, las expectativas por El agente secreto son altas. Moura señaló que el entusiasmo generalizado en torno a la película —y el compromiso del público con los artistas brasileños— lo ha hecho “increíblemente feliz”.

“Ningún país se desarrolla sin cultura, sin identidad”, dijo. “Estás viendo una película brasileña, viendo una parte de Brasil y su historia. Eso importa”. Ambientada en 1977, en el apogeo de la dictadura brasileña, El agente secreto comienza con un montaje en blanco y negro de los símbolos nacionales de la época, desde clásicos del cine hasta telenovelas exitosas.

La película brasileña 'El agente secreto', dirigida por Kleber Mendonça Filho, ha sido preseleccionada para los Premios Oscar 2026 como Mejor Largometraje Internacional

Mendonça Filho ancla la historia en un tiempo y lugar precisos: el Carnaval en Recife, la ciudad natal del cineasta en el noreste de Brasil. Como centro de su universo cinematográfico, la ciudad es el escenario para enfrentar a un país que aún lucha por reconciliarse con su pasado. “Hemos consumido cosas increíbles de tantos lugares —de Akira Kurosawa en Japón hasta Elvis Presley en el sur de Estados Unidos—”, comentó Mendonça Filho. “Yo soy brasileño, y mi película es brasileña. Si es buena, será universal”.

La historia en tiempo real

Viviendo encubierto y bajo el alias de Marcelo, Armando pasa sus días buscando en archivos pistas sobre el pasado de su madre y planeando huir del país con su hijo pequeño. Mientras su silenciosa búsqueda avanza, las calles afuera explotan con la algarabía del Carnaval, un festival tan arraigado en la vida brasileña que incluso el jefe de policía aparece desaliñado por las celebraciones, con confeti todavía pegado en el cabello.

Mendonça Filho combina el suspenso político con leyendas urbanas de la época, abordando temas que van más allá de la dictadura misma, incluyendo la corrupción, la violencia estatal y la complicidad institucional.

El presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva junto a Wagner Moura (izq.) y Kleber Mendonca Filho (der.), antes de ver "El agente secreto" en el palacio presidencial de Planalto, en Brasilia, en agosto de 2025

Una secuencia crucial se desarrolla dentro de una sala de cine, en un guiño a la cinefilia de toda la vida del director. Mientras los públicos ficticios salen de las proyecciones de Tiburón y La profecía, sacudidos por amenazas ficticias, el país en sí vive bajo un terror real.

Durante la última década, el cine brasileño ha revisitado cada vez más la dictadura militar, que gobernó desde 1964 hasta 1985. Junto a El agente secreto y Aún estoy aquí, cineastas han regresado a ese período en obras como Marighella, dirigida por Moura, sobre el legendario líder guerrillero que tomó las armas contra el régimen.

Muchas de estas películas se hicieron o lanzaron en la última década, en medio del auge de la extrema derecha en Brasil. Su figura más prominente fue el expresidente Jair Bolsonaro, un capitán retirado del ejército que elogió a oficiales acusados de tortura y minimizó los crímenes de Estado cometidos durante la dictadura.

'El agente secreto' aborda la vida de un científico convertido en objetivo de la dictadura militar brasileña de la década de 1970, destacando los riesgos del autoritarismo

Mendonça Filho se encuentra entre los cineastas que han asumido la tarea de enfrentar la memoria nacional. “El ejército es un trauma que nunca fue examinado realmente”, dijo. “No se puede simplemente decir: ‘Sigue adelante, olvídalo’. Se forma una costra sobre ello. Lo mismo le ocurre a toda una nación”.

Cuando El agente secreto llegó a los cines brasileños el 6 de noviembre, la historia se estaba desplegando en tiempo real. Ese mismo mes, Bolsonaro fue arrestado y comenzó a cumplir una condena de 27 años de prisión por intentar revertir las elecciones de 2022 tras perder contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por primera vez, altos oficiales militares también fueron encarcelados por su papel en el intento de golpe de Estado.

“Hoy, soy mucho más optimista sobre Brasil como democracia”, señaló Mendonça Filho. “Por primera vez, estamos haciendo que los militares rindan cuentas —y enviando a prisión a un presidente que no hizo más que dañar al país”.

Kleber Mendonca Filho y los protagonistas de "El agente secreto", durante la presentación de la película en el Festival de Cannes

Una mujer común

Pocas historias en El agente secreto son tan impactantes como la de Tânia Maria, de 78 años, quien interpreta a Dona Sebastiana.

Maria brasileña y artesana, llevó una vida común hasta los 72 años, cuando fue elegida como extra en la película de Mendonça Filho de 2019, Bacurau. Desde entonces, ha aparecido en seis películas que aún no se han estrenado.

El director comentó que nunca olvidó su presencia —“un porte de ave, una voz moldeada por 60 años de cigarrillos y un sentido del humor afiladísimo”—. Posteriormente escribió el papel de Dona Sebastiana específicamente para ella. El personaje, que da refugio a fugitivos políticos, incluyendo a Armando, se destaca. Cuando camina hacia la cámara con un vestido floreado y un cigarrillo en la mano, la película le pertenece por un momento.

“Su autenticidad lleva algo de muchas mujeres que he conocido”, dijo Mendonça Filho. “Hay algo literario en ella”.

La trama se desarrolla en Recife durante el Carnaval de 1977, combinando suspense político con elementos de la cultura e identidad brasileña

Moura comentó que no pudo ocultar su asombro ante la autenticidad de la actriz. Señaló su primera escena juntos, en la que Dona Sebastiana le muestra a Armando el departamento al que se está mudando. Si los espectadores están atentos, dijo, verán que él genuinamente está “como un tonto girando a su alrededor”.

Maria vive en una aldea rural de unas 22.000 personas en el noreste de Rio Grande do Norte. No hay sala de cine allí. Ella dice que las únicas películas que ha visto son en las que actuó. Para ella, la autenticidad de su actuación comienza con el guion de Mendonça Filho. “Filmar es maravilloso, y las películas de Kleber Mendonça parecen estar copiando nuestras vidas”, dijo entre risas. “La vida de Dona Sebastiana es mi vida. Siempre me ha gustado acoger gente, y siempre me ha gustado quejarme”.

Desde el estreno de la película en Brasil, la costurera convertida en actriz se ha convertido en una sensación nacional, ha aparecido en programas matutinos y ha ganado miles de seguidores. También espera el reconocimiento de los Oscar: tanto para la película como, quizá, para ella misma. “Quiero ir a los Oscar”, dijo. “Y quiero hacer mi propio vestido. Será rojo, muy brillante”.

Fuente: AP

[Fotos: Reuters/Benoit Tessier, Manon Cruz, Jack Chamberlain, Sarah Meyssonnier y Adriano Machado]