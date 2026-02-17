La última película de Robert Duvall y su conexión española: se rodó en Mallorca y con este famoso deportista

España Cultura

Robert Duvall en 'Garra'
Robert Duvall en 'Garra'

El mundo de Hollywood está de luto, pues ha perdido a una de sus mayores leyendas. El actor Robert Duvall, eterno consigliere de El padrino, falleció en el día de ayer a los 95 años. Tras de sí deja un gran legado que va desde su icónica interpretación como Tom Hagen a otros papeles en Apocalypse Now, Network, un mundo implacable o Días de trueno, entre muchas otras. No obstante, su última aparición en pantalla tuvo mucho que ver con España, pues fue en una película rodada en nuestras tierras y junto a un gran deportista nacional.

Se trata de Garra (Hustle, Jeremiah Zagar, 2022), la película de deportes protagonizada por Adam Sandler y producida por Netflix, donde aun se puede ver en la actualidad. La película narra la historia de Stanley Sugerman (Adam Sandler), un cazatalentos de la NBA que trabaja para los Philadelphia 76ers. Estando de vacaciones descubre a un jugador de lo más habilidoso, y sin pensárselo dos veces decide coger y llevárselo consigo de vuelta a Estados Unidos. Allí tiene que demostrar que su corazonada estaba justificada, y que este joven jugador de oscuro pasado tiene madera para el baloncesto de élite, algo que le costará al principio.

En Garra, Duvall da vida a Rex Merrick, precisamente el dueño de los Philadelphia 76ers, el equipo para el que trabaja el personaje de Sandler y que se hace con los servicios de este desconocido jugador, Bo Cruz, quien está interpretado nada menos que por Juancho Hernangómez. El jugador de basket español acompañó a Sandler, fan declarado de la NBA, pero no fue la única gran conexión española del filme, que se rodó nada menos que en varias localizaciones de Palma de Mallorca.

Robert Duvall en 'Garra'
Robert Duvall en 'Garra'

Un rodaje en Mallorca

Para ser exactos, y tal y como reflejaron en su día diarios locales como última Hora, las localizaciones escogidas por la producción fueron el polideportivo de Son Moix, el centro de Palma y barriadas como es Rafal o Nou Llevant, así como el Aeropuerto de Son Sant Joan. No solo eso, sino que también la zona de Pollença fue objeto de rodaje, aunque para simular una ciudad de Rusia, haciendo uso de alrededor de 500 kilos de papel de celulosa biodegradable. El rodaje se produjo frente a los apartamentos Gommar, de camino al puerto.

Disponible en Netflix, Garra es el último testamento en la carrera de un actor ejemplar como Robert Duvall, quien no volvió a actuar después de interpretar a Rex Merrick en el filme. No es de extrañar por ello el cariñoso mensaje de Sandler en redes sociales, el último en tener el privilegio de compartir pantalla junto a Duvall: “Divertidísimo. Fuerte como pocos. Uno de los mejores actores que hemos tenido nunca. Era un hombre con el que daba gusto hablar y reír. Le queríamos mucho. Todos le queríamos. Hay tantas películas legendarias entre las que elegir... Veanlas cuando puedan. Enviamos nuestras condolencias a su esposa Luciana y a toda su familia y amigos”.

