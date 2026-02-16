El enorme elogio de una leyenda de la NBA para Emanuel Ginóbili: “Fue el mejor sexto hombre de la historia”

Manu Ginóbili (#20) y su equipo San Antonio Spurs celebran con el Trofeo Larry O'Brien después de derrotar a los Detroit Pistons en el séptimo juego de las Finales de la NBA de 2005 en el SBC Center el 23 de junio de 2005 en San Antonio, Texas. Los Spurs derrotaron a los Pistons 81-74 para ganar el campeonato de la NBA (Foto de Brian Bahr/Getty Images)

Jamal Crawford elogió de gran manera a Emanuel Ginóbili en el marco del All Star Game de Los Ángeles, una cita que reunió a figuras históricas de la NBA. El exjugador estadounidense afirmó en una entrevista con TNT Sports que, pese a los tres premios al Sexto Hombre que recibió en su carrera, considera que “Manu Ginóbili fue el mejor sexto hombre de la historia”. La declaración se produjo durante un reportaje conducido por el periodista Leo Margo, quien consultó a Crawford sobre el reconocimiento que la liga otorga a los jugadores suplentes más influyentes.

Jamal Crawford, nacido en Seattle en 1980, desarrolló una extensa trayectoria en la NBA a lo largo de veinte temporadas. Participó en 1.327 partidos de fase regular y alcanzó un promedio de 14,6 puntos, 2,2 rebotes y 3,4 asistencias por encuentro, según datos de ESPN. Su paso incluyó etapas en equipos como Chicago Bulls, New York Knicks, Golden State Warriors, Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns y Brooklyn Nets. A lo largo de su carrera, Crawford ganó el premio al Sexto Hombre del Año en tres ocasiones (2009-10, 2013-14 y 2015-16), lo que lo posicionó como uno de los jugadores más destacados en la historia en ese rol.

7 de abril de 2019; Houston, Texas, Estados Unidos. Jamal Crawford (11) de Phoenix Suns regatea el balón durante el tercer cuarto contra los Houston Rockets en el Toyota Center (Troy Taormina-USA TODAY Deportes)

Durante la entrevista con TNT Sports, Crawford explicó su perspectiva sobre el impacto de Ginóbili: “Sé que me ponen a mí en la conversación por ser el mejor Sexto Hombre de la historia, pero Manu Ginóbili fue el número uno”. El exjugador estadounidense profundizó en su visión al remarcar que el argentino tenía la capacidad de desempeñarse como titular en cualquier equipo, pero aceptó salir desde el banco para potenciar el funcionamiento colectivo. “Él es un titular viniendo del banco. Se sacrifica porque él puede hacer de todo. Yo era más un especialista. Él fue más que yo o que Lou Williams si lo miramos desde ese lado”, sostuvo Crawford.

La figura de Emanuel Ginóbili ocupa un lugar central en la historia de la NBA y del deporte argentino. Nacido en Bahía Blanca en 1977, Manu llegó a la liga estadounidense en 2002 tras ser seleccionado en el puesto 57 del Draft de 1999 por San Antonio Spurs. A lo largo de 16 temporadas en el equipo texano, Ginóbili disputó 1.057 partidos de fase regular y acumuló promedios de 13,3 puntos, 3,5 rebotes, 3,8 asistencias y 1,3 robos por juego, de acuerdo con cifras ESPN. Su aporte resultó decisivo para que San Antonio Spurs conquistara cuatro títulos de la NBA (2002-03, 2004-05, 2006-07 y 2013-14).

A pesar de que Ginóbili solo recibió el premio al Sexto Hombre en una oportunidad (2007-08), su impacto fue reconocido por colegas y entrenadores debido a su versatilidad y capacidad para modificar el desarrollo de los encuentros. Su presencia en el banco le permitió a San Antonio Spurs mantener un alto nivel de competitividad durante toda la década de 2000 y parte de la de 2010. Además, Ginóbili integró el All-NBA Third Team en dos temporadas (2007-08 y 2010-11), fue elegido dos veces al All-Star Game y en 2022 ingresó al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial.

Jamal Crawford, leyenda de la NBA, en su etapa con los Chicago Bulls (Reuters)

La carrera de Jamal Crawford se caracterizó por su habilidad para anotar en momentos clave y su capacidad para liderar la segunda unidad de sus equipos. En cuatro oportunidades superó la barrera de los 50 puntos en un encuentro, un registro que lo ubica entre los máximos anotadores de la historia en ese rubro. Además, se convirtió en el segundo jugador en alcanzar los 10.000 puntos saliendo desde el banco y finalizó su trayectoria como uno de los mayores tripleros de la NBA, con 2.221 lanzamientos convertidos. Su longevidad también fue destacada: jugó en 20 temporadas distintas, un logro reservado para una selecta lista de figuras en la historia de la liga.

Por su parte, Emanuel Ginóbili fue reconocido por su inteligencia táctica, su capacidad para forzar faltas y su efectividad en los cierres de partido. Se convirtió en el primer jugador latinoamericano en alcanzar cuatro títulos de la NBA y fue parte fundamental de la llamada “dinastía Spurs”, que marcó una era en la liga. Además de su desempeño en la NBA, Ginóbili fue campeón olímpico con la selección argentina en Atenas 2004, consolidando su estatus como referente internacional.

Ginóbili fue reconocido por San Antonio Spurs

El reconocimiento de Crawford hacia Ginóbili refuerza la valoración que el argentino tiene en el ámbito internacional. La conversación sobre el rol del sexto hombre en la NBA sigue generando debates y comparaciones. El testimonio de Jamal Crawford, una de las voces más autorizadas en ese terreno, aporta una visión que pone en perspectiva el legado de Emanuel Ginóbili dentro y fuera de la liga.