El vídeo viral de Tom Cruise y Brad Pitt con inteligencia artificial que ha hecho saltar las alarmas en Hollywood

Brad Pitt y Tom Cruise pelean en un vídeo elaborado con inteligencia artificial

El generador de video por IA Seedance 2.0, desarrollado por ByteDance, ha sido objeto de una dura denuncia por parte de la Motion Picture Association (MPA). La organización sostiene que la herramienta ha propiciado infracciones a gran escala de obras protegidas desde el momento de su lanzamiento. La empresa ByteDance, reconocida mundialmente como propietaria de TikTok, presentó su modelo Seedance 2.0 destacando lo que describió como un “salto sustancial en la calidad de generación” frente a versiones previas. La herramienta permite crear videos hiperrealistas a partir de instrucciones mínimas, lo que ha captado la atención tanto de profesionales como de usuarios comunes.

Uno de los videos que mayor repercusión tuvo en redes sociales fue creado por Ruairi Robinson, cineasta irlandés, quien utilizó Seedance 2.0 para producir una escena en la que aparecen Tom Cruise y Brad Pitt luchando sobre un tejado. El material se volvió viral rápidamente y alimentó el debate sobre los límites tecnológicos y legales de las plataformas basadas en inteligencia artificial. La facilidad con la que Seedance 2.0 genera escenas complejas ha llevado a la proliferación de videos inspirados en franquicias como Spider Man, Titanic, Stranger Things, El señor de los anillos y Shrek, ampliando la controversia sobre el uso no autorizado de personajes y escenarios protegidos.

En un comunicado oficial, la MPA declaró: “En un solo día, el servicio chino de IA Seedance 2.0 ha hecho uso no autorizado de obras estadounidenses protegidas por derechos de autor a una escala masiva. Al lanzar un servicio sin salvaguardias significativas, ByteDance ignora la legislación que protege a los creadores y respalda millones de empleos estadounidenses. ByteDance debe cesar inmediatamente sus actividades infractoras”. El organismo recordó una situación similar ocurrida meses atrás con el lanzamiento de Sora 2 de OpenAI. En aquel entonces, la MPA también advirtió sobre el riesgo de que la IA facilitara infracciones a gran escala. La presión llevó a OpenAI a implementar controles estrictos que dificultaron la violación de derechos de los estudios cinematográficos.

Tom Cruise junto a Brad Pitt en la presentación de 'F1: La película'. REUTERS/Maja Smiejkowska

Temor y resignación entre creadores ante el avance de la IA

La reacción de OpenAI tras las críticas de la MPA fue considerada ejemplar por diversos sectores de la industria. Tras la introducción de salvaguardias, Disney estableció un acuerdo con la empresa para licenciar 200 personajes que ahora pueden utilizarse legalmente en Sora 2. El modelo de colaboración fue visto como un posible camino para resolver tensiones entre desarrolladores de IA y titulares de derechos de autor. Hasta el momento, ByteDance no ha respondido a las solicitudes de comentario ni ha dado señales de seguir el ejemplo de OpenAI. Esto ha elevado la preocupación en el sector, que ahora evalúa la posibilidad de recurrir a notificaciones de retirada y demandas por infracción de derechos de autor.

La difusión de videos generados por Seedance 2.0 ha generado reacciones de alarma entre figuras destacadas de la industria del entretenimiento. Rhett Reese, guionista de las películas de Deadpool, expresó en redes sociales: “Me duele decirlo. Probablemente se acabó para nosotros. Pronto, una sola persona podrá sentarse frente a un ordenador y crear una película indistinguible de las que hoy produce Hollywood”. Por su parte, el propio Ruairi Robinson bromeó sobre la simplicidad del proceso, afirmando en la red social X: “Esto fue un prompt de dos líneas en Seedance 2.0”. Más tarde, ante las críticas, añadió: “La pregunta de hoy es: ¿debería ser castigado por escribir dos líneas y pulsar un botón?”.

La capacidad de Seedance 2.0 para replicar escenas emblemáticas y personajes de obras como Titanic, Shrek o El señor de los anillos ha reavivado el debate sobre la protección de la creatividad en la era digital. Mientras algunos ven oportunidades para nuevas formas de expresión, otros alertan sobre las amenazas para los modelos tradicionales de producción y distribución cinematográfica. El sector creativo y jurídico sigue a la espera de una respuesta de ByteDance y del rumbo que tomarán los litigios y acuerdos en torno a la inteligencia artificial aplicada al contenido audiovisual.