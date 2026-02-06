España

Bruselas considera que el “diseño adictivo” de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales: se enfrenta a una multa del 6% de su facturación anual

Según Europa, acciones como “recompensar constantemente a los usuarios con contenido nuevo” fomentan la ”necesidad" de seguir navegando y activan el modo “piloto automático”

Guardar
La bandera de la UE
La bandera de la UE y el logo de TikTok se ven en esta ilustración tomada el 2 de junio de 2023. (Reuters/Dado Ruvic)

El desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones push o el sistema de recomendación altamente personalizado han sido varias de las funciones que han llevado a la Comisión Europea a declarar -de manera preliminar- que TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales, lo que puede derivar en una multa de hasta un 6% de su facturación anual total a nivel mundial.

“TikTok no evaluó adecuadamente cómo estas funciones adictivas podrían dañar el bienestar físico y mental de sus usuarios, incluidos menores y adultos vulnerables”, detalla la Comisión en una investigación publicada este viernes. Según Bruselas, acciones como “recompensar constantemente a los usuarios con contenido nuevo” o ciertas características del diseño fomentan la ”necesidad" de seguir navegando y activan el modo “piloto automático”.

Según recoge el informe, las investigaciones científicas demuestran que esto puede provocar comportamientos compulsivos y reducir el autocontrol de los usuarios. La CE señala también que la aplicación china no tuvo en cuenta indicadores del uso compulsivo, como el tiempo que los menores pasan dentro de TikTok por la noche o la frecuencia con la que los usuarios abren la aplicación.

Las medidas de TikTok no son eficaces

La Comisión Europea también destaca en su investigación que las medidas actuales de la aplicación no son “razonables, proporcionadas y efectivas” para mitigar los riesgos derivados de su diseño adictivo. Apunta, por ejemplo, a sus herramientas de gestión del tiempo de pantalla y de control parental, que “no parecen reducir eficazmente los riesgos derivados de su diseño adictivo”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. (Europa Press)

Así, la CE señala que la herramienta de control del tiempo es “fácil de ignorar” y genera “poca fricción”. Por su parte, los controles parentales podrían no ser eficaces ya que “requieren tiempo y habilidades adicionales por parte de los padres para implementarlos”. Por todo ello, Bruselas considera que TikTok necesita “modificar el diseño básico de su servicio” y recomienda deshabilitar funciones adictivas como el “scroll infinito” implementando “descansos de pantalla”, incluso durante la noche.

La investigación, de la que derivan las opiniones preliminares, incluyó un análisis de los informes de evaluación de riesgos de la aplicación, datos y documentos internos y las respuestas de TikTok a múltiples solicitudes de información por parte de la Comisión, además de entrevistas con expertos en múltiples campos, como la adicción conductual.

Una multa del 6% de su facturación anual

La Comisión Europea ha detallado también que, tras sus conclusiones preliminares, ahora la empresa china tiene la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa. Para ello, podrá examinar los documentos de los expedientes de investigación elaborados por la Comisión y responder por escrito a las conclusiones preliminares.

Si las conclusiones de la investigación se dan por confirmadas, la Comisión destaca que podrá emitir una decisión de incumplimiento, que puede dar lugar a una multa proporcional a la “naturaleza, gravedad, recurrencia y duración de la infracción”, que puede alcanzar hasta un máximo del 6% de la facturación total mundial del proveedor.

La investigación sobre el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea por parte de TikTok se inició el 19 de febrero de 2024 y, a parte de su interfaz adictiva, los investigadores señalaron el riesgo de que los menores tengan una experiencia inapropiada para su edad debido a una tergiversación de su edad.

Temas Relacionados

TikTokRedes SocialesComisión EuropeaUELey de Servicios DigitalesChinaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Tiene una enfermedad crónica que hace que vaya al baño muchas veces al día y la empresa la despide: “Sentía presión”

La empresa, Sephora, ha alegado que ya no podía cumplir con los requisitos del puesto

Tiene una enfermedad crónica que

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

El diario alemán ‘Bild’ ya informó de estos rumores el pasado mes de enero con motivo del Torneo de los Cuatro Trampolines

Ácido hialurónico para tener el

El impuesto a los super ricos obligaría a Amancio Ortega a pagar a Hacienda 2.198 millones anuales: la propuesta de Consumo para erradicar la pobreza infantil

El Ministro Pablo Bustinduy se ha reunido con Gabriel Zucman, ideólogo del impuesto del 2% sobre las grandes fortunas del mundo

El impuesto a los super

El caso de acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles llega a los tribunales: “Mi clienta ha estado ninguneada, vilipendiada, maltratada y victimizada”

El abogado de la exedil del PP que alertó de la situación en los cauces internos del partido asegura que la semana que viene presentará una denuncia judicial, según Efe

El caso de acoso sexual

Estos son los ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El caso de acoso sexual

El caso de acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles llega a los tribunales: “Mi clienta ha estado ninguneada, vilipendiada, maltratada y victimizada”

Zapatero llega a Caracas para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez

‘React II’, el programa de ataque electrónico de Europa con liderazgo español: permite escoltar aeronaves o interferir a distancia

“Tú nunca me has pedido nada”: un audio del alcalde de Móstoles desmiente su propia versión de que la denuncia de acoso sexual en su contra sea una venganza política

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

ECONOMÍA

El impuesto a los super

El impuesto a los super ricos obligaría a Amancio Ortega a pagar a Hacienda 2.198 millones anuales: la propuesta de Consumo para erradicar la pobreza infantil

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

DEPORTES

Ácido hialurónico para tener el

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey