Bruselas considera que el “diseño adictivo” de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales: se enfrenta a una multa del 6% de su facturación anual

La bandera de la UE y el logo de TikTok se ven en esta ilustración tomada el 2 de junio de 2023. (Reuters/Dado Ruvic)

El desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones push o el sistema de recomendación altamente personalizado han sido varias de las funciones que han llevado a la Comisión Europea a declarar -de manera preliminar- que TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales, lo que puede derivar en una multa de hasta un 6% de su facturación anual total a nivel mundial.

“TikTok no evaluó adecuadamente cómo estas funciones adictivas podrían dañar el bienestar físico y mental de sus usuarios, incluidos menores y adultos vulnerables”, detalla la Comisión en una investigación publicada este viernes. Según Bruselas, acciones como “recompensar constantemente a los usuarios con contenido nuevo” o ciertas características del diseño fomentan la ”necesidad" de seguir navegando y activan el modo “piloto automático”.

Según recoge el informe, las investigaciones científicas demuestran que esto puede provocar comportamientos compulsivos y reducir el autocontrol de los usuarios. La CE señala también que la aplicación china no tuvo en cuenta indicadores del uso compulsivo, como el tiempo que los menores pasan dentro de TikTok por la noche o la frecuencia con la que los usuarios abren la aplicación.

Las medidas de TikTok no son eficaces

La Comisión Europea también destaca en su investigación que las medidas actuales de la aplicación no son “razonables, proporcionadas y efectivas” para mitigar los riesgos derivados de su diseño adictivo. Apunta, por ejemplo, a sus herramientas de gestión del tiempo de pantalla y de control parental, que “no parecen reducir eficazmente los riesgos derivados de su diseño adictivo”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. (Europa Press)

Así, la CE señala que la herramienta de control del tiempo es “fácil de ignorar” y genera “poca fricción”. Por su parte, los controles parentales podrían no ser eficaces ya que “requieren tiempo y habilidades adicionales por parte de los padres para implementarlos”. Por todo ello, Bruselas considera que TikTok necesita “modificar el diseño básico de su servicio” y recomienda deshabilitar funciones adictivas como el “scroll infinito” implementando “descansos de pantalla”, incluso durante la noche.

La investigación, de la que derivan las opiniones preliminares, incluyó un análisis de los informes de evaluación de riesgos de la aplicación, datos y documentos internos y las respuestas de TikTok a múltiples solicitudes de información por parte de la Comisión, además de entrevistas con expertos en múltiples campos, como la adicción conductual.

Una multa del 6% de su facturación anual

La Comisión Europea ha detallado también que, tras sus conclusiones preliminares, ahora la empresa china tiene la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa. Para ello, podrá examinar los documentos de los expedientes de investigación elaborados por la Comisión y responder por escrito a las conclusiones preliminares.

Si las conclusiones de la investigación se dan por confirmadas, la Comisión destaca que podrá emitir una decisión de incumplimiento, que puede dar lugar a una multa proporcional a la “naturaleza, gravedad, recurrencia y duración de la infracción”, que puede alcanzar hasta un máximo del 6% de la facturación total mundial del proveedor.

La investigación sobre el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea por parte de TikTok se inició el 19 de febrero de 2024 y, a parte de su interfaz adictiva, los investigadores señalaron el riesgo de que los menores tengan una experiencia inapropiada para su edad debido a una tergiversación de su edad.