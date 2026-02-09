Netflix sorprende con el teaser de la secuela de ‘Érase una vez en Hollywood’ en la Super Bowl: Brad Pitt recupera su papel de Oscar

Brad Pitt en 'Érase una vez en Hollywood'

Por fin se han podido ver las primeras imágenes de la esperada próxima película de Brad Pitt en la que volvería a meterse en la piel Cliff Booth, el personaje que interpretó en Érase una vez en Hollywood.

Ha sido durante la emisión de la Super Bowl, donde los grandes estudios y plataformas aprovechan históricamente para lanzar sus proyectos más esperados, en este caso, The Continuing Adventures of Cliff Booth, que ha dirigido David Fincher.

Así, Netflix ha difundido imágenes inéditas en las que el conocido doble de acción, presentado originalmente en la cinta de Quentin Tarantino estrenada en 2019, reaparece como protagonista absoluto. El público, sorprendido por el estreno del teaser durante uno de los eventos televisivos de mayor audiencia, ha asistido así a la confirmación de la secuela oficial de Érase una vez en Hollywood, que llegará próximamente a la plataforma de streaming.

Qué se puede ver en el teaser

Desde el primer plano, el avance permite ver a Booth relajándose en la barra de un bar y participando entre bastidores en el rodaje de una película, mientras maneja un coche en una carrera de demolición sobre tierra.

La secuencia inicial muestra al personaje aplicándose hielo en la rodilla, antes de entablar conversación con los personajes de Elizabeth Debicki (Tenet) y Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man), ambos ataviados con el característico glamour del Hollywood clásico.

Brad Pitt en su papel de Cliff Booth

De forma deliberada, la pieza bromea sobre la censura al mostrar imágenes en las que cigarrillos, gestos despectivos o desnudos aparecen tapados burdamente en pantalla.

Un montaje musicalizado con la melodía de Peter Gunn acompaña algunas de las escenas clave: Booth y Debicki avanzan juntos entre edificios, Carla Gugino (Sin City) aparece en una lujosa casa frente a la playa, emergen supuestos gánsteres asiáticos armados con mazas, y se filma una proyección de cine ‘blaxploitation’ junto a la fachada de Big Kahuna Burger.

El teaser culmina con Booth dejando un Oscar sobre el escritorio, en alusión directa al premio concedido a Brad Pitt por su interpretación en la película original de Tarantino.

El tratamiento de la censura

La relación de Fincher con Netflix ha sido reforzada en esta producción, ya que el cineasta cuenta con una trayectoria previa junto a la plataforma, con títulos como la serie Mindhunter, The Killer y Mank.

Quentin Tarantino firma el guion y actúa como productor, aunque finalmente ha decidido dar un paso atrás en la dirección. El cineasta explicó en el pódcast The Church of Tarantino que, a pesar de su aprecio por la historia, busca “adentrarse en terreno desconocido” en su próximo largometraje y no desea que su décima película sea una secuela: “Me encanta este guion, pero sigo transitando por caminos que ya recorrí. Simplemente, dejó de entusiasmarme. Esta última película tengo que afrontarla sin saber lo que estoy haciendo. Debo estar en territorio inexplorado”, dijo.

En cuanto a la trama de la nueva entrega, los detalles sobre los personajes y el argumento principal permanecen bajo estricto secreto. Sin embargo, se espera que la acción se traslade a los años 70, situando a Booth tras los sucesos que cerraron Érase una vez en Hollywood, cuando el personaje y su compañero Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) reescribieron la historia enfrentándose a los miembros de la familia Manson en la noche del asesinato de Sharon Tate.

Brad Pitt junto a Margaret Qualley y Lena Dunham en 'Érase una vez en Hollywood'

En la nueva historia, Booth deja atrás su papel de doble para convertirse en ‘solucionador’ de problemas en la industria del cine, y se exploran materiales y antecedentes ampliados en la novela escrita y publicada por Tarantino.

El reparto incluye a Scott Caan (Ocean’s Eleven: Hagan Juego), los mencionados Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, así como Holt McCallany (Mindhunter), JB Tadena, Timothy Olyphant (que repite el papel de James Stacy) y Peter Weller.

Dirección, producción y ambientación

La filmación se ha realizado íntegramente en localizaciones de Los Ángeles, y las tareas de dirección de fotografía han recaído en Erik Messerschmidt, colaborador habitual de Fincher.

El propio Quentin Tarantino, Brad Pitt, David Heyman, Ceán Chaffin y Stacey Sher ejercen de productores ejecutivos. La historia retoma elementos de la novela asociada a la franquicia, donde se relata un enfrentamiento letal entre Booth y los esbirros de un mafioso que pretende apartarle de la compañía de su amante.

'Érase una vez en Hollywood', la película en la que apareció por primera vez el personaje de Cliff Booth interpretado por Brad Pitt.

Pese a que el estreno oficial todavía no tiene fecha, el mensaje “Próximamente” que aparece al final del tráiler refuerza la inmediatez del desembarco de esta nueva propuesta en Netflix.

El impacto mediático logrado por la difusión durante la Super Bowl, junto con el regreso de Brad Pitt a un papel galardonado con el Oscar y la dirección de Fincher, sitúan las expectativas del público internacional muy altas en torno a la secuela.