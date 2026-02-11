España Cultura

Rosalía levita en el desierto con su pareja invisible en el nuevo videoclip de ‘Sauvignon Blanc’, dirigido por el fotógrafo de ‘LUX’

La cantante ha añadido también nuevas versiones de la canción, que ya se encuentran disponibles en Spotify y Apple Music

Guardar
Rosalía en su videoclip de
Rosalía en su videoclip de 'Sauvignon Blanc'. (YouTube)

La cantante Rosalía ha publicado este miércoles el que es su tercer videoclip de su exitoso álbum, LUX. Tras lanzar piezas audiovisuales con Berghain, este antes de que se lanzara el disco, y La Perla, uno de los temas más escuchados de su nuevo trabajo, en esta ocasión la canción elegida ha sido Sauvignon Blanc, una canción que quizá no ha alcanzado el éxito masivo de temas como Reliquia o Dios Es Un Stalker, pero que cuenta también con un gran apoyo entre sus fanáticos.

En el videoclip, dirigido por Noah Dillon (que también fotografió la portada del álbum LUX), puede verse a la cantante tumbada en el desierto con un vestido mientras la música inicia sus primeros compases. Con un toque minimalista, las imágenes nos muestran a una Rosalía reflexiva, solitaria hasta la llegada de un coche negro y de los recuerdos con una pareja a la que no llegamos nunca a verle el rostro.

Sin embargo, el tono del videoclip cambia drásticamente cuando, en el momento álgido del tema, Rosalía empieza a levitar en el desierto, como si alguien a quien no podemos ver la levantara del suelo y se la llevara del desierto. Esa pareja invisible “explora la idea de renunciar a las cosas materiales en favor de una conexión más profunda y significativa, en la que la intimidad emocional y espiritual se convierte en la verdadera moneda de cambio”, según han explicado desde Sony Music en un comunicado.

Rosalía presenta 'LUX', su nuevo álbum.

Varias novedades junto al videoclip

Junto con el lanzamiento de este vídeo, Rosalía ha lanzado también nuevas versiones de la canción en Spotify y Apple Music, para que los oyentes puedan escuchar la canción de un modo que permita conectar más con ese sentimiento tan sencillo como crudo del que nos habla la canción: “A tu lado mi futuro será dorado, ya no tengo miedo del pasado”.

Además, el video de Sauvignon Blanc ha coincidido también con la noticia de que la cantante, que sigue cosechando elogios en todo el mundo por su trabajo en Lux, será la protagonista de la portada de la edición de primavera de 2026 de Vogue Estados Unidos. Un reconocimiento que llega de la mano con la novedad de que el próximo 28 de febrero también veremos a la artista actuando en la gala de los BRIT Awards el próximo sábado 28 de febrero.

Rosalía en el videoclip de
Rosalía en el videoclip de 'Sauvignon Blanc'. (YouTube)

El éxito de la cantante, acompañado de polémicas

La atención que ha recibido Rosalía hasta el momento no es más que el reflejo del alcance global de LUX, el debut más exitoso de su carrera tras entrar en el número 1 de la lista global de álbumes más vendidos de Spotify, lo que implica el segundo debut en streaming de una artista femenina en español en la plataforma. Este hito ha provocado que la artista acapare la atención de millones de personas en todo el mundo, lo que la ha convertido, más allá de sus canciones, en un icono cultural.

Sin embargo, el éxito ha venido también acompañado de polémicas. Si la cantante terminó el año siendo muy criticada por unas declaraciones en una entrevista en las que aseguró no considerarse tan “moralmente lo suficientemente perfecta” como para ser feminista, este mismo miércoles ha vuelto a ser objeto de críticas tras aparecer fumando en una entrevista junto a la creadora de contenido Soy una Pringada. Por esas imágenes, la organización Nofumadores.org ha denunciado a la cantante al Ministerio de Sanidad y podría enfrentar una multa de varios miles de euros.

Temas Relacionados

RosalíaLuxMúsicaMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El episodio de ‘Bob Esponja’ que se compara con ‘The Office’ y ‘Breaking Bad’: tiene una puntuación casi perfecta y presenta a un personaje icónico en la serie

Un capítulo de la segunda temporada sigue siendo el favorito de muchos de sus espectadores por saber combinar el humor absurdo característico de la serie con una narrativa emocional bien construida y un gran final

El episodio de ‘Bob Esponja’

El Festival de Málaga anuncia la proyección de 263 obras audiovisuales y una Sección Oficial en la que competirán 22 películas, 12 de ellas españolas

El director del festival, Juan Antonio Vigar, ha enfatizado la diversidad de un festival que busca impulsar el talento emergente y seguir siendo una referencia para el cine español

El Festival de Málaga anuncia

Denuncian a Rosalía por fumar en el pódcast de ‘Soy una Pringada’ y la multa podría superar el millón de euros: ya había recibido una queja en 2024 por lo mismo

La cantante interrumpió la entrevista para fumarse un cigarrillo, algo que podría incumplir tanto la Ley antitabaco como la normativa que regula su presencia en medios audiovisuales

Denuncian a Rosalía por fumar

Salman Rushdie, escritor: “Hoy el franquismo no existe, pero Lorca es conocido en todo el mundo”

El autor, después de presentar sus memorias tras el atentado que casi le cuesta la vida, regresa al panorama literario con su última obra, ‘La penúltima hora’, formada por cinco relatos

Salman Rushdie, escritor: “Hoy el

El máximo responsable de Marvel nombra su película favorita para el Oscar: “La Academia no siempre reconoce las más populares, pero aquí deberían”

Kevin Feige, gran jefe de la casa de superhéroes, se ha posicionado a favor de un director con el que ya ha trabajado y que aspira a varias estatuillas

El máximo responsable de Marvel
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La baliza V16 se cuela

La baliza V16 se cuela en el Congreso entre acusaciones de caos y contratos opacos: “Será el nuevo ‘caso Koldo’ del PSOE”

Santos Cerdán enfría su vínculo con la cúpula socialista tres meses después de salir de prisión: “Me reservo la opinión sobre Pedro Sánchez”

Pedro Sánchez señala a Elon Musk en el Congreso por estar “haciendo caja con la salud mental de los ciudadanos”

La fuga de votos castiga a los partidos centrales y engorda a los extremos: el PP pierde 1,2 millones que se van a Vox y el PSOE otros tantos que optan por la abstención

El buque ‘Patiño’ de la Armada ofrecerá transporte médico y hospital a bordo en la misión de la OTAN en el norte de Europa que lidera España

ECONOMÍA

El 37% de los españoles

El 37% de los españoles afirma continuar con su pareja por motivos económicos

Ya es oficial: la UE da luz verde a los tres euros de aduanas para paquetes pequeños de Shein, Temu y AliExpress

Una mujer que vive sola paga 56.000 euros en el recibo del agua: podía llenar varias piscinas olímpicas

Agricultores de toda España se concentran en Madrid contra el acuerdo con Mercosur: “Todos tenemos la costumbre de comer y queremos que sea bueno para la salud”

La brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid: los hombres ganan de media 8.000 euros más al año que las mujeres

DEPORTES

El expiloto Button confía en Fernando

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad

Nadal responde a las palabras de Mouratoglou: “Es como si comparas al Messi de hoy con el del Barcelona”

Fin del sueño de Florentino: la Superliga se vacía y el Real Madrid pone fin al proyecto tras un acuerdo con la UEFA