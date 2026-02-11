Rosalía levita en el desierto con su pareja invisible en el nuevo videoclip de ‘Sauvignon Blanc’, dirigido por el fotógrafo de ‘LUX’

Rosalía en su videoclip de 'Sauvignon Blanc'. (YouTube)

La cantante Rosalía ha publicado este miércoles el que es su tercer videoclip de su exitoso álbum, LUX. Tras lanzar piezas audiovisuales con Berghain, este antes de que se lanzara el disco, y La Perla, uno de los temas más escuchados de su nuevo trabajo, en esta ocasión la canción elegida ha sido Sauvignon Blanc, una canción que quizá no ha alcanzado el éxito masivo de temas como Reliquia o Dios Es Un Stalker, pero que cuenta también con un gran apoyo entre sus fanáticos.

En el videoclip, dirigido por Noah Dillon (que también fotografió la portada del álbum LUX), puede verse a la cantante tumbada en el desierto con un vestido mientras la música inicia sus primeros compases. Con un toque minimalista, las imágenes nos muestran a una Rosalía reflexiva, solitaria hasta la llegada de un coche negro y de los recuerdos con una pareja a la que no llegamos nunca a verle el rostro.

Sin embargo, el tono del videoclip cambia drásticamente cuando, en el momento álgido del tema, Rosalía empieza a levitar en el desierto, como si alguien a quien no podemos ver la levantara del suelo y se la llevara del desierto. Esa pareja invisible “explora la idea de renunciar a las cosas materiales en favor de una conexión más profunda y significativa, en la que la intimidad emocional y espiritual se convierte en la verdadera moneda de cambio”, según han explicado desde Sony Music en un comunicado.

Rosalía presenta 'LUX', su nuevo álbum.

Varias novedades junto al videoclip

Junto con el lanzamiento de este vídeo, Rosalía ha lanzado también nuevas versiones de la canción en Spotify y Apple Music, para que los oyentes puedan escuchar la canción de un modo que permita conectar más con ese sentimiento tan sencillo como crudo del que nos habla la canción: “A tu lado mi futuro será dorado, ya no tengo miedo del pasado”.

Además, el video de Sauvignon Blanc ha coincidido también con la noticia de que la cantante, que sigue cosechando elogios en todo el mundo por su trabajo en Lux, será la protagonista de la portada de la edición de primavera de 2026 de Vogue Estados Unidos. Un reconocimiento que llega de la mano con la novedad de que el próximo 28 de febrero también veremos a la artista actuando en la gala de los BRIT Awards el próximo sábado 28 de febrero.

El éxito de la cantante, acompañado de polémicas

La atención que ha recibido Rosalía hasta el momento no es más que el reflejo del alcance global de LUX, el debut más exitoso de su carrera tras entrar en el número 1 de la lista global de álbumes más vendidos de Spotify, lo que implica el segundo debut en streaming de una artista femenina en español en la plataforma. Este hito ha provocado que la artista acapare la atención de millones de personas en todo el mundo, lo que la ha convertido, más allá de sus canciones, en un icono cultural.

Sin embargo, el éxito ha venido también acompañado de polémicas. Si la cantante terminó el año siendo muy criticada por unas declaraciones en una entrevista en las que aseguró no considerarse tan “moralmente lo suficientemente perfecta” como para ser feminista, este mismo miércoles ha vuelto a ser objeto de críticas tras aparecer fumando en una entrevista junto a la creadora de contenido Soy una Pringada. Por esas imágenes, la organización Nofumadores.org ha denunciado a la cantante al Ministerio de Sanidad y podría enfrentar una multa de varios miles de euros.