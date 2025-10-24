España

Rosalía desvela el día, la ciudad y el evento elegidos para presentar ‘LUX’ en directo: de España al mundo, su nuevo álbum

El álbum se adentra en la mística femenina, la búsqueda espiritual y los procesos de transformación en un momento social en donde predomina la incertidumbre

Por Guillermo Urquiza

Rosalía desvela el lugar donde
Rosalía desvela el lugar donde presentará su nuevo proyecto musical 'Lux' (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Tras el éxito arrollador de Motomami, Rosalía regresa a los escenarios con un nuevo proyecto musical que promete marcar un antes y un después en su carrera. Lux, su cuarto disco de estudio, verá la luz el próximo 7 de noviembre y llegará acompañado de una presentación a la altura de las expectativas que rodean a la artista catalana.

La cantante ha elegido Valencia como el escenario donde mostrará por primera vez este nuevo trabajo al mundo. Ese mismo día se celebrarán los LOS40 Music Awards Santander 2025, una gala que servirá como marco para el esperado debut en directo de Lux. La cita tendrá lugar en el Roig Arena, el flamante recinto valenciano que acogerá uno de los eventos musicales más importantes del año.

El equipo de Rosalía prepara un espectáculo especial que, según adelantan, inaugurará una nueva era en su propuesta artística. Música, visuales y estética se combinarán para dar forma a una experiencia que promete no dejar indiferente a nadie y que consolidará a la artista como una de las figuras más innovadoras del panorama internacional.

Todo lo que sabemos hasta la fecha sobre `Lux’

Fotografía de Rosalía en la
Fotografía de Rosalía en la portada del álbum de 'LUX'. (Noah Dillon)

Rosalía marca su regreso a la música con Lux, su esperado cuarto álbum de estudio, editado por Columbia Records y Sony Music. El proyecto incluye 15 canciones en formato digital y 18 temas en vinilo y CD, y cuenta con la participación de figuras de renombre como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz y Yves Tumor, entre otros. Grabado junto a la London Symphony Orchestra, el disco profundiza en la mística femenina, la transformación y la espiritualidad, construyendo un viaje sonoro que transita entre la ilusión y la pérdida, la fe y la afirmación de la individualidad. Entre sus más importantes inspiraciones para el disco destaca la filósofa y mística francesa Simone Weil (1909-1943) que durante la Guerra de España formó parte de la Columna Durruti.

Rabia al Adawiyya y Simone
Rabia al Adawiyya y Simone Weil en 'Lux'.

Más de tres años después del fenómeno global de Motomami, la artista catalana presenta un trabajo que promete redefinir su universo creativo y consolidar su posición como una de las voces más innovadoras del panorama internacional. Con Lux, Rosalía propone una nueva dimensión estética y musical llena de introspección.

Un regreso simbólico

Para celebrar este lanzamiento, Rosalía ha elegido Valencia como escenario de su regreso a los escenarios. La cantante inaugurará la gala de los LOS40 Music Awards Santander 2025 en el Roig Arena, con un espectáculo especialmente diseñado para la ocasión. Su visita tendrá además un valor simbólico: un año atrás, la artista viajó a la zona como voluntaria, colaborando en las tareas de ayuda tras la DANA que afectó a la región. Esta vez, volverá para agradecer al público valenciano con un show inolvidable que marcará el inicio de una nueva era en su carrera.

En los rostros de las artistas resalta el trabajo hecho con inteligencia artificial.

Los LOS40 Music Awards Santander 2025, uno de los eventos musicales más prestigiosos del mundo, celebrarán por primera vez su gala en Valencia, transformando la ciudad del Turia en el epicentro mundial de la música. Rosalía se suma a un cartel estelar que reunirá a artistas de renombre internacional como Ed Sheeran, Aitana, Feid, Nicky Jam, Dani Martín, Emilia, Morat, Dani Fernández, Rels B, Pablo Alborán, Mora, Beéle, Alleh & Yorghaki, Myles Smith, Nil Moliner, De La Rose y Kapo. Una noche que promete ser histórica y que consolidará a Valencia como una de las nuevas capitales globales de la música en directo.

