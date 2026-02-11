España Cultura

Denuncian a Rosalía por fumar en el pódcast de ‘Soy una Pringada’ y la multa podría superar el millón de euros: ya había recibido una queja en 2024 por lo mismo

La cantante interrumpió la entrevista para fumarse un cigarrillo, algo que podría incumplir tanto la Ley antitabaco como la normativa que regula su presencia en medios audiovisuales

Rosalía y 'Soy una pringada'
Rosalía y 'Soy una pringada' en el pódcast 'Special People Club'. (YouTube)

El éxito internacional de Rosalía, cuyo último disco, Lux, ha supuesto uno de los mayores acontecimientos musicales de los últimos años, ha estado también acompañado de momentos tremendamente virales de la cantante, cuando no polémicos. Así, la cantante catalana, quien ya fue duramente criticada por no definirse explícitamente como “feminista”, afronta ahora un nuevo debate en torno a su aparición en el pódcast de Special People Club, presentado por Soy una pringada.

La organización Nofumadores.org ha denunciado tanto a Rosalía como a la famosa creadora de contenido (cuyo nombre real es Esty Quesada) por aparecer fumando ante las cámaras en un espacio interior cerrado durante la grabación. La organización sostiene que la presencia de cigarrillos en la entrevista constituye una triple infracción legal que podría llevarle una sanción superior, en el peor de los casos, al millón de euros.

“Fumar en un espacio interior cerrado, que entraría en la categoría de centro de trabajo”, detalla el comunicado, representa la primera de las vulneraciones. La segunda, según la asociación, es el incumplimiento de la ley que “prohíbe expresamente que en los medios de comunicación y servicios de la sociedad de la información los presentadores, colaboradores o invitados aparezcan fumando o muestren, directa o indirectamente, marcas de productos del tabaco”. La última posible infracción sería la “promoción o exhibición de productos de tabaco en contenidos audiovisuales y en redes sociales”, un hecho potenciado por la aparición, perfectamente visible, de la marca de cigarrillos que consumen.

Rosalía fumando en el pódcast
Rosalía fumando en el pódcast de 'Soy una pringada'. (YouTube)

¿Cuánto podría costarle la multa?

Las leyes a las que hace referencia la organización conllevan sanciones diferentes y cuentan con rangos distintos. La primera de ellas es la Ley 42/2010, que prohíbe fumar en espacios cerrados de uso colectivo y de trabajo. El régimen establece que la sanción puede ir de 30 euros a 600, si bien en este caso la cantidad podría ajustarse al tramo más bajo por tratarse de un acto aislado.

Ahora bien, las cifras ascienden vertiginosamente si tenemos en cuenta las siguientes infracciones. La Ley 28/2005 prohíbe expresamente a presentadores y colaboradores aparecer fumando, lo que sería considerada una infracción muy grave cuya multa estimada iría desde los 10.000 euros hasta los 600.000 euros, misma cantidad que establece la Ley 13/2022, supuestamente incumplida al promocionar el producto de tabaco. Por todo ello, cabe estimar que, en el peor de los casos, la multa podría superar el millón de euros, o como mínimo acercarse por su difusión online y si se considerara que la intención, en efecto, ha sido la de realizar una promoción implícita.

De este modo, si las autoridades sancionadoras aceptaran o respaldaran la interpretación de Nofumadores, la multa podría ser verdaderamente sustancial. Eso sí, habría que ver quién tendría que acabar afrontando esas multas, ya que la responsabilidad puede ser tanto de la persona que fuma como del prestador del servicio de comunicación o la empresa titular del programa.

Nofumadores ya se quejó de Rosalía en 2024

Más allá de las leyes, la plataforma pone en foco el impacto social y ético de estos episodios. “Rosalía es una figura pública con enorme capacidad de influencia entre adolescentes y jóvenes, un colectivo especialmente vulnerable a los procesos de renormalización del tabaco y la nicotina”. La presidenta de la asociación, Raquel Fernández Megina, ha advertido que en ese sentido no neutraliza el mensaje haber pixelado el cigarrillo, porque “el consumo sigue siendo reconocible, se normaliza y se legitima”.

Las bolsitas de nicotina, conocidas también como pouches, constituyen un producto elaborado por la industria tabacalera que se consume de forma oral.

La asociación ha recordado que en diciembre de 2024 ya habían presentado una queja por la aparición de cigarrillos de una conocida marca de tabaco en las redes sociales de la cantante. “Esta reiteración refuerza el carácter sistemático de la normalización del tabaco y aumenta la responsabilidad social de la artista”, añaden desde Nofumadores. “Los derechos a la creación y a la expresión no pueden estar por encima del derecho a la salud, especialmente cuando hablamos de menores”.

