Ni ‘La Odisea’ ni ‘Cumbres borrascosas’, este es el clásico de la literatura que se reinventa en versión serie: una deliciosa secuela de ‘Oliver Twist’

Conocido en el pasado como el príncipe de los ladrones, un cirujano de la Australia de 1850 es tentado por sus instintos delictivos que amenazan con finiquitar su reputación profesional. (Créditos: Disney Plus)

Disney+ ha estrenado recientemente The Artful Dodger, una producción que ha conseguido situarse entre las propuestas más frescas y originales del género de series de época. Con tan solo ocho episodios y ambientada en la Australia del siglo XIX, la ficción se fundamenta en la iconografía de Charles Dickens al recuperar al inolvidable Jack Dawkins, conocido como “el Artful Dodger” en la novela Oliver Twist.

Lejos de limitarse a la adaptación clásica, la serie ha logrado cautivar tanto a espectadores como a la crítica, registrando una valoración del 92% en Rotten Tomatoes, así como una nota media de ocho sobre diez en IMDb.

En sus compases iniciales, la serie propone un enfoque inesperado: Dawkins ha abandonado su pasado como carterista en los oscuros callejones londinenses y se ha reinventado como cirujano militar en la Australia de 1850.

Esta reinvención surgió ante la tendencia observable hacia versiones irreverentes de personajes históricos o literarios, por ejemplo, The Great, sobre Catalina la Grande. Así, los responsables contactaron con el guionista y profesor universitario James McNamara para dar forma a una secuela que explorara el futuro australiano de uno de los personajes más célebres de Dickens, partiendo de la coyuntura histórica de aquella época, en la que muchos delincuentes británicos eran deportados a las colonias australianas.

La lucha de clases y una mirada rompedora

En The Artful Dodger, la transición de Jack Dawkins se ve continuamente puesta a prueba: el protagonista, interpretado por Thomas Brodie-Sangster (Juego de Tronos), se enfrenta al conflicto entre mantener la reputación que ha conseguido como médico y las constantes tentaciones del submundo delincuente, que reaparece con fuerza cuando su antiguo mentor, Fagin (representado por David Thewlis), vuelve a su vida tras ser deportado a Australia.

Thewlis, uno de los grandes actores de su generación, entrega una versión de Fagin que desafía el arquetipo ‘dickensiano’, dotándole de una dimensión picaresca y cómica que lo convierte en uno de los grandes puntos fuertes de la serie.

'The Artful Dodger' presenta a un Jack Dawkins que aprovechó su habilidad con las manos como carterista para forjarse una carrera como cirujano. (Créditos: Disney Plus+)

El argumento trenza varias líneas narrativas, desde las operaciones quirúrgicas propias de una época anterior a la medicina moderna (las “carnicerías médicas” de mediados del XIX), hasta el pulso entre ley colonial y justicia popular.

El círculo íntimo del protagonista se amplía con la llegada de Lady Belle Fox, la hija del gobernador australiano, encarnada por Maia Mitchell. Lady Belle es presentada como una joven decidida a romper los corsés sociales y a convertirse en la primera mujer cirujana, pese a las reticencias familiares y el rechazo institucional.

En palabras de la propia Maia Mitchell, la experiencia del rodaje resultó exigente a nivel físico: “Estábamos en Parramatta, en un estudio tipo almacén, en pleno verano, con varias capas de ropa y prácticamente sin poder respirar durante seis meses, pero la verdad es que ayudó. Era un recordatorio físico constante”.

Por su parte, Thomas Brodie-Sangster ha señalado en declaraciones a Collider que su atracción hacia el personaje reside en el carácter divertido y fácilmente identificable del Artful Dodger: “Es el divertido y, en cierto modo, quizá también el más fácil de identificar. Además, pensé que los guiones eran muy divertidos. Pude verme interpretándolo”.

Irreverencia y un reparto de primer nivel

Más allá del retrato del protagonista, el tono de la serie (irreverente, ágil y con abundantes dosis de humor negro) marca una diferencia respecto a otros dramas de época recientes.

La narrativa alterna entre las deudas de juego de Dawkins, la tensión de sus intervenciones quirúrgicas, las trampas que le tiende Fagin y la evolución de una historia romántica marcada por las barreras de clase.

El pasado de Dawkins resulta un obstáculo constante en su relación con Lady Belle, pues su falta de pedigrí familiar y su escasa formación educativa limitan sus posibilidades en el círculo de la alta sociedad colonial, cuya desaprobación es un eje recurrente en la trama.

La serie combina elementos reales de la era victoriana con ficción, creando un mundo que es tanto históricamente evocador como creativamente libre. (Créditos: Disney Plus+)

El elenco de la serie también cuenta con caras conocidas como Damon Herriman (Breaking Bad) y Tim Minchin (el primero en el papel del sanguinario capitán Lucien Gaines y el segundo como el implacable Darius Cracksworth, capitán del puerto), cuyas interpretaciones aportan solidez tanto a los antagonistas como a la trama general.

Los secundarios, en su mayoría actores australianos y británicos de amplia experiencia, contribuyen a enriquecer un universo en el que la picaresca, la acción y la crítica social se entrelazan con naturalidad.

La puesta en escena evita el exceso de solemnidad, manteniendo un tono ligero incluso en los momentos de mayor dramatismo. Las escenas iniciales ejemplifican el enfoque visual de la serie, con la alternancia entre partidas de cartas de alto riesgo y quirófanos convertidos en auténticos teatros de la crueldad.

Esta combinación, unida al uso de música anacrónica y un guion cuidado, imprime un ritmo ágil a la narración que constituye uno de sus mayores aciertos. Es una serie de lo más original, en ningún momento pretende ser una copia de la obra de Dickens sino que lo que quiere es adaptarla a las nuevas audiencias a través de un producto audiovisual de mucha calidad.