España

Sale a pasear a sus perros y cae en un pozo de 3,5 metros: “El cirujano me dijo que era un milagro”

Tatiana paseaba a sus mascotas cuando el suelo cedió bajo sus pies, en una zona cercana a una guardería

Guardar
Una mujer pasea con su
Una mujer pasea con su perro (AdobeStock)

Un particular accidente ha llamado la atención del pueblo belga de Lieja. El pasado 17 de enero, una mujer paseaba con sus perros por el distrito de Vennes cuando cayó en un agujero de 3,5 metros. La vecina, identificada como Tatiana por los medios locales, permaneció atrapada durante unos 20 minutos hasta que fue rescatada por los bomberos.

Según ha relatado la misma víctima al diario Sud Info, la mujer suele llevar a sus perros por los senderos cercanos a la guardería municipal Les Petits Mômes. Elige siempre los mismos espacios para garantizar la limpieza y evitar molestias a otros viandantes. El día del accidente, en cambio, optó por un itinerario alternativo: un camino de rejillas que, a simple vista, parecía seguro y libre de obstáculos.

Sin embargo, una de esas rejas colapsó bajo su peso. La caída fue directa hasta un vacío ventilado, donde impactó contra una ventana. “Por suerte, tenía una correa larga para mis perros, que no se cayeron conmigo”, relató Tatiana, quien quedó atrapada y sin posibilidad de moverse durante 20 minutos.

Finalmente, una niña escuchó sus gritos y alertó a los adultos, lo que permitió que los bomberos acudieran al rescate. El operativo tampoco resultó sencillo: tuvieron que ingresar por la guardería, derribar una puerta y recorrer el edificio para localizarla en el nivel -2, todo ello con linternas.

Fracturas y heridas, las únicas consecuencias del accidente: “Es un milagro”

Hospital MontLégia, donde fue tratada
Hospital MontLégia, donde fue tratada Tatiana. (CHC MontLégia)

Tatiana conserva recuerdos nítidos del momento. “Escuché a los rescatistas decir: ‘Ay, eso es mala señal’”, recordó sobre el instante en que la encontraron. Tras el rescate, Tatiana recibió auxilio inmediato y fue trasladada al Hospital MontLégia.

Allí, los médicos constataron la gravedad de sus lesiones: fracturas en todos los dedos de un pie, una herida en la pantorrilla que requirió puntos de sutura y cuatro vértebras rotas. Según el parte médico, su médula estuvo a un milímetro de ser seccionada. “Un neurocirujano me operó a las 6 p. m. Me dijo que era un milagro”, ha explicado Tatiana a los medios. La intervención quirúrgica se realizó ese mismo día, a las 18:00.

Seguridad y responsabilidades: el debate tras el accidente

La zona donde ocurrió el accidente quedó asegurada con barreras y cinta policial tras el rescate. El caso ha encendido el debate sobre la gestión municipal y la seguridad en los entornos urbanos.

Por su parte, Tatiana se ha preguntado de forma pública por la causa del accidente. La mujer, complexión delgada, no ha logrado entender cómo pudo ceder una estructura que debía soportar un uso cotidiano. De hecho, testigos y vecinos han señalado signos de desgaste en la estructura, aunque corresponderá a las autoridades determinar la magnitud y las posibles responsabilidades. “¿Alguien intentó entrar en la guardería bajando por este agujero? ¿Se trata de un caso de mal mantenimiento?”, planteó Tatiana a Sud Info.

La Policía de Lieja confirmó la apertura de una investigación y la presentación de una denuncia formal en el hospital. El Ayuntamiento enfrentará ahora acciones legales por parte de la afectada, quien exige explicaciones sobre el mantenimiento y la supervisión de espacios públicos.

Temas Relacionados

SucesosAccidentesBélgicaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Estudian el cerebro de los monjes budistas para descubrir qué ocurre en el cerebro durante la meditación: la mente no se queda en blanco

Una investigación de científicos italianos y canadienses revela que meditar aumenta la actividad neuronal

Estudian el cerebro de los

España se despide del frío, pero no de la lluvia: un río atmosférico trae nuevas borrascas que afectarán a estas regiones

La Aemet espera un “predominio de sol sin precipitaciones significativas” de cara al domingo

España se despide del frío,

Airbus prepara un avión A400M para convertirlo en un gran ‘portadrones’ capaz de desplegar 50 aeronaves: “Es una capacidad de ataque nunca vista”

El modelo, ya operativo en varios países europeos y de la OTAN, se prepara para el despliegue de enjambres

Airbus prepara un avión A400M

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación

‘Casados a primera vista’ consolida a sus parejas: del duro enfrentamiento de Marc y Ainhoa a la luna de miel soñada de Luija y Laura

El cuarto episodio de Casados a primera vista ha comenzado a desvelar los roces de algunos de los matrimonios

‘Casados a primera vista’ consolida
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

IU, Sumar, Más Madrid y

IU, Sumar, Más Madrid y Comunes anuncian una nueva coalición para las próximas elecciones generales

El Comandante Supremo de la OTAN en Europa confirma la preparación de ‘Arctic Sentry’: la misión militar en el Ártico por la presencia de China y Rusia

Polémica por la puesta en libertad de los presuntos agresores de policías nacionales en Avilés: JUPOL apuntó a una decisión judicial, pero el TSJ lo niega

El caso Errejón, a un paso de que comience el juicio oral: la Fiscalía duda si hubo abuso sexual y Elisa Mouiliaá vuelve a la carga

Cuenca niega haber dado órdenes a Pradas durante la DANA, pero le envió un mensaje diciéndole “Salo, de confinar nada”

ECONOMÍA

Toni Musalaev, abogado, sobre la

Toni Musalaev, abogado, sobre la regularización de migrantes: “Os recomiendo obtener vuestro certificado de antecedentes penales actualizado”

El precio de la gasolina este 10 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Juanma Lorente, abogado: “Estáis todos equivocados con los descansos y los festivos”

Sebastián Ramírez, abogado: “Ten cuidado si vas a presentar la baja voluntaria. Hay mucha gente que no conoce estas dos cosas y comete un gran error”

Tener trabajadores extranjeros beneficia a España: los inmigrantes abren la puerta a empleos mejor pagados para los españoles

DEPORTES

Daniel Milagros, un pionero del

Daniel Milagros, un pionero del patinaje de velocidad en España en los Juegos Olímpicos de Invierno: “En el hielo pueden pasar mil cosas”

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio