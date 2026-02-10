Sale a pasear a sus perros y cae en un pozo de 3,5 metros: “El cirujano me dijo que era un milagro”

Una mujer pasea con su perro (AdobeStock)

Un particular accidente ha llamado la atención del pueblo belga de Lieja. El pasado 17 de enero, una mujer paseaba con sus perros por el distrito de Vennes cuando cayó en un agujero de 3,5 metros. La vecina, identificada como Tatiana por los medios locales, permaneció atrapada durante unos 20 minutos hasta que fue rescatada por los bomberos.

Según ha relatado la misma víctima al diario Sud Info, la mujer suele llevar a sus perros por los senderos cercanos a la guardería municipal Les Petits Mômes. Elige siempre los mismos espacios para garantizar la limpieza y evitar molestias a otros viandantes. El día del accidente, en cambio, optó por un itinerario alternativo: un camino de rejillas que, a simple vista, parecía seguro y libre de obstáculos.

Sin embargo, una de esas rejas colapsó bajo su peso. La caída fue directa hasta un vacío ventilado, donde impactó contra una ventana. “Por suerte, tenía una correa larga para mis perros, que no se cayeron conmigo”, relató Tatiana, quien quedó atrapada y sin posibilidad de moverse durante 20 minutos.

Finalmente, una niña escuchó sus gritos y alertó a los adultos, lo que permitió que los bomberos acudieran al rescate. El operativo tampoco resultó sencillo: tuvieron que ingresar por la guardería, derribar una puerta y recorrer el edificio para localizarla en el nivel -2, todo ello con linternas.

Fracturas y heridas, las únicas consecuencias del accidente: “Es un milagro”

Hospital MontLégia, donde fue tratada Tatiana. (CHC MontLégia)

Tatiana conserva recuerdos nítidos del momento. “Escuché a los rescatistas decir: ‘Ay, eso es mala señal’”, recordó sobre el instante en que la encontraron. Tras el rescate, Tatiana recibió auxilio inmediato y fue trasladada al Hospital MontLégia.

Allí, los médicos constataron la gravedad de sus lesiones: fracturas en todos los dedos de un pie, una herida en la pantorrilla que requirió puntos de sutura y cuatro vértebras rotas. Según el parte médico, su médula estuvo a un milímetro de ser seccionada. “Un neurocirujano me operó a las 6 p. m. Me dijo que era un milagro”, ha explicado Tatiana a los medios. La intervención quirúrgica se realizó ese mismo día, a las 18:00.

Seguridad y responsabilidades: el debate tras el accidente

La zona donde ocurrió el accidente quedó asegurada con barreras y cinta policial tras el rescate. El caso ha encendido el debate sobre la gestión municipal y la seguridad en los entornos urbanos.

Por su parte, Tatiana se ha preguntado de forma pública por la causa del accidente. La mujer, complexión delgada, no ha logrado entender cómo pudo ceder una estructura que debía soportar un uso cotidiano. De hecho, testigos y vecinos han señalado signos de desgaste en la estructura, aunque corresponderá a las autoridades determinar la magnitud y las posibles responsabilidades. “¿Alguien intentó entrar en la guardería bajando por este agujero? ¿Se trata de un caso de mal mantenimiento?”, planteó Tatiana a Sud Info.

La Policía de Lieja confirmó la apertura de una investigación y la presentación de una denuncia formal en el hospital. El Ayuntamiento enfrentará ahora acciones legales por parte de la afectada, quien exige explicaciones sobre el mantenimiento y la supervisión de espacios públicos.