‘Buenos días, tristeza’, el clásico de François Sagan: se estrena nueva película en Filmin y se reedita la polémica novela

Una nueva versión de 'Buenos días, tristeza', que se puede ver en Filmin

El retrato que la modelo Bettina Graziani trazó de Françoise Sagan resulta tan certero como implacable: “Tenía los gustos de un playboy: ganar mucho dinero y gastarlo con la mayor libertad, la fiesta, jugar, poseer caballos, coches, mujeres hermosas”.

Esta descripción, recogida en la biografía de Marie-Dominique Leliévre, resume la vida acelerada y hedonista de la autora francesa, cuya existencia estuvo marcada por la búsqueda constante de placer y riesgo.

La fascinación de Sagan por los automóviles deportivos no solo la llevó a adquirir un Jaguar con el adelanto de su primera novela, sino que también la condujo a accidentes que casi le cuestan la vida y a una dependencia de calmantes que la acompañó hasta el final. Esta pulsión por vivir al límite se refleja en cada aspecto de su trayectoria, desde sus relaciones sentimentales hasta su obra literaria.

Nueva adaptación cinematográfica

En este contexto, Buenos días, tristeza regresa al primer plano cultural gracias a una nueva edición publicada por Tusquets, la reedición de la biografía de Leliévre y el estreno de una adaptación cinematográfica dirigida por Durga Chew-Bose.

La película, que se estrena en Filmin, cuenta con las interpretaciones de Lily McInerny, Claes Bang y Chloë Sevigny, y reaviva el interés por una novela que, desde su aparición en 1954, ha desafiado convenciones y escandalizado a la sociedad francesa.

El impacto de Buenos días, tristeza en la literatura francesa fue inmediato y profundo. La novela, escrita por una joven de apenas 18 años, abordaba el tránsito de la adolescencia a la adultez a través de la mirada de Cécile, una protagonista de 17 años que pasa el verano en Saint-Tropez junto a su padre viudo y su última conquista.

La llegada de Anne, amiga de la difunta madre, introduce una amenaza a la libertad de Cécile, quien urde un plan para separar a la pareja adulta. La frialdad y la capacidad de manipulación de la joven protagonista provocaron una oleada de críticas por la supuesta amoralidad de la obra, que muchos consideraron frívola y provocadora.

Tusquets vuelve a editar este clásico de la literatura francesa

La propia Sagan defendió su novela décadas después, al afirmar: “Era inconcebible que una joven de 17 o 18 años hiciera el amor sin estar enamorada con un chico de su edad y sin ser castigada por ello. La gente no podía tolerar la idea de que la chica no se enamorara perdidamente del muchacho y no se quedara embarazada como castigo al final del verano. Era inaceptable que una joven tuviera derecho a usar su cuerpo a su antojo y a obtener placer sin incurrir en una sanción”.

Esta declaración, recogida por Leliévre, ilustra la ruptura que supuso la novela respecto a los valores tradicionales y la manera en que anticipó una visión de la juventud más libre y hedonista, que años más tarde se consolidaría en Europa y Estados Unidos con la contracultura y el individualismo.

El espíritu rebelde y hedonista de una época de cambios

El editor René Julliard percibió de inmediato el potencial comercial de Sagan. Para subrayar la juventud de la autora, incluyó en la faja del libro un retrato de la escritora, una práctica inédita en la sobria edición francesa de la época.

El manuscrito, que Sagan envió con su fecha de nacimiento junto al título, vendió 20.000 ejemplares en pocos días, cifra que ascendió a 350.000 solo en Francia. El éxito traspasó fronteras y le valió el premio de la Crítica. La escritora Colette la elogió, mientras que François Mauriac la definió como “un monstruito delicioso”.

La repercusión de la novela no se limitó al ámbito literario. Solo cuatro años después de su publicación, el director Otto Preminger llevó la historia al cine con Jean Seberg, David Niven y Deborah Kerr como protagonistas.

Aunque la adaptación no logró capturar la tensión emocional del texto original, consolidó la figura de Sagan como un fenómeno mediático. Antes de alcanzar la mayoría de edad, que entonces se situaba en los 21 años, Sagan ya era un personaje central en la vida cultural parisina. Su presencia en las portadas de Paris-Match, su amistad con figuras como el ministro François Mitterrand y su participación en los programas de televisión la convirtieron en un icono de modernidad y transgresión.

La vida personal de Sagan estuvo marcada por la velocidad y la intensidad. Se casó a los 22 años con un editor que duplicaba su edad y compartía el carácter mujeriego del padre de su novela.

A François Sagan le obsesionaban los coches y la velocidad

De un segundo matrimonio, aún más breve, nació su único hijo. Mantuvo relaciones con hombres y mujeres, entre ellos la modelo Peggy Roche, su pareja más estable durante más de una década, y, según la biografía de Leliévre, la actriz Ava Gardner. La autora nunca logró gestionar el éxito ni su vida cotidiana, y dependió siempre de la generosidad de sus amigos. A su muerte, dejó a su hijo una deuda superior a un millón de euros.

El título de la novela, tomado de un verso de Paul Éluard, resume la lucidez de Sagan. Aunque escribió numerosas obras y mantuvo el favor del público, ninguna de sus novelas posteriores alcanzó la excepcionalidad de su debut.

La figura de Sagan, equiparada por Leliévre a la de James Dean como mito juvenil, sigue fascinando por su capacidad para encarnar una juventud rebelde y hedonista, y por haber creado una obra que, a pesar del paso del tiempo, continúa desafiando las convenciones y seduciendo a nuevas generaciones de lectores.