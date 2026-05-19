Colectivos animalistas se oponen al traslado de las orcas Wikie y Keijo al Loro Parque de Tenerife: Francia considera que es la “única solución”

Imagen de archivo de un espectáculo con orcas en Loro Parque, Tenerife. (Tuxyso/Wikimedia Commons)

Las orcas Wikie y Keijo llevan más de un año encerradas en tanques cuyas condiciones no pueden garantizar su bienestar. Desde que a principios de 2025 cerrase el zoológico Marineland Antibes, en Francia, como consecuencia de la ley francesa aprobada en 2021 que prohíbe a partir de 2026 los espectáculos con cetáceos, estos dos animales —junto a algunos delfines que todavía no han abandonado el parque— todavía buscan un hogar.

Una de las opciones que se valoró fue el traslado al Loro Parque de Tenerife. Sin embargo, la autoridad científica española, el Convenio sobre el tráfico internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) en España, ya emitió un informe desfavorable debido a las condiciones técnicas de la infraestructura.

PUBLICIDAD

Recientemente, Mathieu Lefèvre, el ministro francés de Transición Ecológica y Desarrollo Sostenible, compartió en su cuenta de Instagram una publicación en la que destacaba que, debido al deterioro de los tanques que albergan a estos animales, el traslado es urgente y la “única solución capaz de dar cabida rápidamente a Wikie y Keijo” es España.

Foto de archivo de una orca (Cristóbal García/EFE)

Ante este cambio de postura del Ejecutivo francés, que antes apostaba por enviar a las orcas a un santuario canadiense, varios colectivos animalistas y de defensa de los cetáceos han remitido una carta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) pidiendo que mantenga su oposición al traslado de Wikie y Keijo de Francia a Tenerife. El escrito también ha sido enviado a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación y a la autoridad administrativa CITES de España.

PUBLICIDAD

Solicitan que las orcas no sean trasladadas a Tenerife

“Consideramos que dicho traslado no responde al interés ni al bienestar de los animales, sino a la continuidad de un modelo de cautividad ampliamente cuestionado por organizaciones científicas, veterinarias y de protección animal a nivel internacional”, expresan desde Oceános de Vida Libre, One Voice, Proda, Free The Animales, Tenerife Animal Save y Girona Animal Save, entre otros.

Así, solicitan que no se concedan las autorizaciones necesarias para la importación y permanencia de ambos animales en territorio español. “España ya manifestó anteriormente reservas y objeciones respecto a la idoneidad de las instalaciones de Loro Parque para albergar a estas orcas”, señalan. “Entendemos que las condiciones que motivaron esa oposición no han cambiado y que el bienestar físico y psicológico de Wikie y Keijo seguiría viéndose comprometido en un entorno de cautividad permanente”.

PUBLICIDAD

Delfines y orcas siguen en el abandonado parque de Marineland Antibes, en Francia. (@wearetidebreakers)

Las organizaciones defienden que “las orcas son animales altamente inteligentes, sociales y con necesidades complejas incompatibles con espacios reducidos y espectáculos de entretenimiento”, por lo que la vida en cautividad puede provocarles “estrés crónico, alteraciones conductuales y reducción de la esperanza de vida”.

Es por este motivo por el que solicitan que se prioricen alternativas “centradas en el bienestar animal y alejadas de la explotación en cautividad”, así como que el Ministerio “actúe con transparencia e informe públicamente sobre cualquier procedimiento o solicitud relacionada con este posible traslado”.

PUBLICIDAD

“Conduciría a la eutanasia de las orcas”

El ministro francés de Transición Ecológica señala que “el mal estado de conservación de las piscinas supone un grave riesgo para los animales”, pues “cada día de inacción aumenta el riesgo de un escenario catastrófico que conduciría a la eutanasia de las orcas”.

Avistamiento de orcas frente al Faro de Corrubedo, A Coruña.

Así, defiende que el Gobierno ha estudiado todas las opciones y España es a corto plazo la única factible: el santuario de Canadá todavía no está disponible, Grecia no cuenta hasta la fecha con la autorización administrativa, en Italia no hay espacio disponible y en Japón y en Estados Unidos implicaría “representaciones o reproducciones”, lo que señala que “no es aceptable”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Wolfgang Kiessling, el magnate alemán dueño del zoológico ha señalado que el parque “tiene la voluntad y el firme propósito de colaborar con las administraciones públicas, ayudando y rescatando a Wikie y Keijo y ofreciendo todos sus medios para que estos animales no mueran y puedan se acogidos de forma permanente y en condiciones que garanticen su protección y bienestar”. Sin embargo, solamente se realizará el traslado de las orcas si se cuenta con “el expreso visto bueno del Gobierno de España”. Así, por el momento, todavía habrá que esperar para conocer el destino de los dos ejemplares de Marineland.