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Una nave espacial chino-europea analizará los efectos de las tormentas solares y las auroras desde la órbita terrestre

Ha sido lanzada a órbita la nave SMILE, un proyecto conjunto entre la ESA y la Academia de Ciencias de China con el objetivo de estudiar a fondo el “clima espacial”

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La nave, bautizada como SMILE (acrónimo de Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer), tiene el tamaño de una furgoneta y está equipada para realizar las primeras observaciones en rayos X del campo magnético terrestre (VisualesIA Scribnews)
La nave, bautizada como SMILE (acrónimo de Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer), tiene el tamaño de una furgoneta y está equipada para realizar las primeras observaciones en rayos X del campo magnético terrestre (VisualesIA Scribnews)

Este martes, se ha lanzado a órbita terrestre una nave espacial como parte de un proyecto conjunto entre la ESA (Agencia Espacial Europea) y China. El lanzamiento estaba previsto en un principio para el 9 de abril, pero se retrasó por un problema técnico.

El objetivo de esta misión es investigar cómo afectan a la Tierra los vientos solares y las explosiones de plasma que el Sol lanza al espacio. Estos fenómenos, conocidos como tormentas solares, pueden llegar a inutilizar satélites, suponer un riesgo para los astronautas y provocar auroras tanto en el hemisferio norte como en el sur.

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SMILE, un proyecto chino-europeo para estudiar el Sol y anticipar fenómenos geomagnéticos

La nave, bautizada como SMILE (acrónimo de Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer), tiene el tamaño de una furgoneta y está equipada para realizar las primeras observaciones en rayos X del campo magnético terrestre. El lanzamiento se ha producido a las 04:52 (hora española) desde el puerto espacial europeo de Kourou, en la Guayana Francesa. Tras algo menos de una hora, SMILE se ha separado del cohete Vega-C a una altitud de 700 kilómetros y ha iniciado su ruta hacia una órbita elíptica que la llevará a miles de kilómetros de la superficie terrestre.

En su paso sobre el Polo Sur, la nave alcanzará los 5.000 kilómetros de altitud, lo que permitirá enviar datos a la base de investigación Bernardo O’Higgins, en la Antártida. Cuando sobrevuele el Polo Norte, llegará a una distancia de 121.000 kilómetros de la Tierra, una posición que, según la ESA, hará posible “observar las auroras boreales de forma continua durante 45 horas por primera vez”.

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La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos elevó la advertencia a una posible tormenta geomagnética de nivel G4.

La misión SMILE nace de la colaboración entre la ESA y la Academia de Ciencias de China. El reto es comprender mejor el llamado “clima espacial”, un concepto que engloba los efectos de las partículas cargadas que el Sol envía a la Tierra. En ocasiones, esas partículas viajan a velocidades cercanas a los dos millones de kilómetros por hora, impulsadas por erupciones de plasma conocidas como eyecciones de masa coronal. Al llegar a nuestro planeta, el campo magnético actúa como escudo y desvía la mayor parte de las partículas, aunque en casos de actividad solar muy intensa, algunas consiguen penetrar la atmósfera y pueden afectar infraestructuras como redes eléctricas o sistemas de comunicación.

Existen precedentes históricos de estos fenómenos. En el Evento Carrington de 1859, la mayor tormenta geomagnética registrada, las auroras se vieron tan al sur como Panamá y los operadores de telégrafo en distintas partes del mundo sufrieron descargas eléctricas, provocando cortes, cortocircuitos y numerosos incendios. Es probable que, de haber existido entonces la dependencia tecnológica del presente, las consecuencias habrían sido mayores: las tormentas solares también pueden poner en peligro los satélites en órbita y a quienes se encuentran en estaciones espaciales.

SMILE tiene previsto detectar los rayos X que se generan cuando las partículas del Sol interactúan con las moléculas de la atmósfera superior de la Tierra. La nave comenzará a recopilar datos una hora después de su llegada a la órbita. El plan inicial es que la misión dure tres años, aunque no se descarta ampliarla si los resultados acompañan.

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