Una nave espacial chino-europea analizará los efectos de las tormentas solares y las auroras desde la órbita terrestre

La nave, bautizada como SMILE (acrónimo de Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer), tiene el tamaño de una furgoneta y está equipada para realizar las primeras observaciones en rayos X del campo magnético terrestre (VisualesIA Scribnews)

Este martes, se ha lanzado a órbita terrestre una nave espacial como parte de un proyecto conjunto entre la ESA (Agencia Espacial Europea) y China. El lanzamiento estaba previsto en un principio para el 9 de abril, pero se retrasó por un problema técnico.

El objetivo de esta misión es investigar cómo afectan a la Tierra los vientos solares y las explosiones de plasma que el Sol lanza al espacio. Estos fenómenos, conocidos como tormentas solares, pueden llegar a inutilizar satélites, suponer un riesgo para los astronautas y provocar auroras tanto en el hemisferio norte como en el sur.

PUBLICIDAD

SMILE, un proyecto chino-europeo para estudiar el Sol y anticipar fenómenos geomagnéticos

La nave, bautizada como SMILE (acrónimo de Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer), tiene el tamaño de una furgoneta y está equipada para realizar las primeras observaciones en rayos X del campo magnético terrestre. El lanzamiento se ha producido a las 04:52 (hora española) desde el puerto espacial europeo de Kourou, en la Guayana Francesa. Tras algo menos de una hora, SMILE se ha separado del cohete Vega-C a una altitud de 700 kilómetros y ha iniciado su ruta hacia una órbita elíptica que la llevará a miles de kilómetros de la superficie terrestre.

En su paso sobre el Polo Sur, la nave alcanzará los 5.000 kilómetros de altitud, lo que permitirá enviar datos a la base de investigación Bernardo O’Higgins, en la Antártida. Cuando sobrevuele el Polo Norte, llegará a una distancia de 121.000 kilómetros de la Tierra, una posición que, según la ESA, hará posible “observar las auroras boreales de forma continua durante 45 horas por primera vez”.

PUBLICIDAD

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos elevó la advertencia a una posible tormenta geomagnética de nivel G4.

La misión SMILE nace de la colaboración entre la ESA y la Academia de Ciencias de China. El reto es comprender mejor el llamado “clima espacial”, un concepto que engloba los efectos de las partículas cargadas que el Sol envía a la Tierra. En ocasiones, esas partículas viajan a velocidades cercanas a los dos millones de kilómetros por hora, impulsadas por erupciones de plasma conocidas como eyecciones de masa coronal. Al llegar a nuestro planeta, el campo magnético actúa como escudo y desvía la mayor parte de las partículas, aunque en casos de actividad solar muy intensa, algunas consiguen penetrar la atmósfera y pueden afectar infraestructuras como redes eléctricas o sistemas de comunicación.

Existen precedentes históricos de estos fenómenos. En el Evento Carrington de 1859, la mayor tormenta geomagnética registrada, las auroras se vieron tan al sur como Panamá y los operadores de telégrafo en distintas partes del mundo sufrieron descargas eléctricas, provocando cortes, cortocircuitos y numerosos incendios. Es probable que, de haber existido entonces la dependencia tecnológica del presente, las consecuencias habrían sido mayores: las tormentas solares también pueden poner en peligro los satélites en órbita y a quienes se encuentran en estaciones espaciales.

PUBLICIDAD

SMILE tiene previsto detectar los rayos X que se generan cuando las partículas del Sol interactúan con las moléculas de la atmósfera superior de la Tierra. La nave comenzará a recopilar datos una hora después de su llegada a la órbita. El plan inicial es que la misión dure tres años, aunque no se descarta ampliarla si los resultados acompañan.