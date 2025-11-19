España Cultura

Ni ‘Los Bridgerton’ ni ‘La emperatriz’: la divertida serie de época que acaba de llegar y ya triunfa en Netflix

Basada en la vida de una gran gobernante, esta serie protagonizada por dos jóvenes y grandes actores acaba de aterrizar en la plataforma

Guardar
Una imagen de 'The Great',
Una imagen de 'The Great', la ficción protagonizada por Elle Fanning y Nicholas Hoult

En los últimos años, las series de época se han consolidado como uno de los géneros más populares dentro del catálogo de Netflix, con títulos como Los Bridgerton y La emperatriz liderando tendencias y generando comunidades de fieles seguidores. Estas producciones, marcadas por romances apasionados, intrigas cortesanas y lujosos diseños de vestuario, han encontrado su propio espacio en la conversación cultural, adaptando relatos históricos o novelados para el público contemporáneo que busca drama, espectáculo y evasión. Entre fastuosos bailes, relaciones prohibidas y una ambientación minuciosa, el espectador ha aprendido a reconocer cierta fórmula en las ficciones históricas que dominan las plataformas de streaming.

Frente a este panorama tan reconocible, la reciente llegada de The Great al catálogo español supone una ruptura total con las convenciones del género. Protagonizada por Elle Fanning y Nicholas Hoult, esta comedia satírica traslada al espectador al siglo XVIII ruso para relatar el turbulento ascenso de Catalina la Grande. La producción, lejos de aspirar a la fidelidad histórica de otras propuestas, advierte desde el primer minuto que lo que se va a presenciar es una “historia ocasionalmente real”, abrazando abiertamente la ficción y el absurdo como ejes narrativos.

The Great narra el ascenso al trono de Rusia de una joven Catalina, su accidentado matrimonio con el emperador Pedro III y la conspiración palaciega que marcará su destino. Si bien las series históricas gozan de tradicional popularidad, el enfoque de este proyecto desarma cualquier expectativa de rigurosidad factual desde su primer minuto: al inicio de cada capítulo, una advertencia informa al espectador de que lo que está a punto de ver es “ocasionalmente real”. Los creadores han optado abiertamente por la sátira, transformando la biografía de la emperatriz rusa en una comedia dramática extravagante que se nutre tanto de la ficción como de los hechos históricos.

El resultado es una reconstrucción lujosa de la corte rusa donde la fidelidad documental cede ante el exceso, el humor negro y la crítica social. La corte del siglo XVIII resplandece en pantalla acompañada de música pop de finales del siglo XX y XXI, a cargo de nombres coetáneos como Primal Scream o Patti Smith, mientras los personajes, deliberadamente histriónicos, interactúan con códigos y actitudes absolutamente contemporáneos. Este tono desenfrenado e irónico es marca de la casa de su creador, el dramaturgo Tony McNamara, responsable también del guion de “La favorita”.

Elle Fanning en the Great
Elle Fanning en the Great

Un reparto de la realeza de Hollywood

La propuesta artística destaca por la creatividad en el vestuario, la espectacularidad de los escenarios y una galería de interpretación en la que sobresalen tanto los protagonistas como el resto del reparto. La química cómica de Elle Fanning en el papel de Catalina y Nicholas Hoult como el excéntrico y detestable Pedro III convierte cada episodio en un despliegue de fuerza y ritmo, consiguiendo mantener al espectador atento a lo largo de capítulos de una hora.

The Great no rehúye ni el exceso ni la frontalidad a la hora de retratar la violencia y las costumbres de la época, sin perder jamás ese filtro de parodia y desmesura. Cada temporada recorre los conflictos internos y externos de la monarca rusa y su entorno, construyendo personajes exagerados y caricaturescos—tal vez a partir de amalgamas históricas—pero siempre dotados de profundidad dramática y humor absurdo.

Prevista inicialmente para plataformas de escasa repercusión en España, la comedia se vio atrapada por la dispersión del catálogo televisivo. Primero estrenada en Starzplay y después, tras la desaparición de este servicio, resguardada en rincones poco transitados del streaming, la serie finalmente aterriza en Netflix, donde encuentra una audiencia masiva y ocupa posiciones destacadas en tendencias y listas de lo más visto.

La llegada completa de sus tres temporadas a Netflix brinda la oportunidad de hacer un maratón de una de las sátiras históricas más comentadas de los últimos años. Lejos de los estándares clásicos del género, el trabajo de McNamara y su elenco apuesta por la irreverencia, el juego visual y el absurdo con tal fuerza que redefinen el relato de Catalina la Grande para las nuevas generaciones, sin perder la capacidad de sorprender a quienes buscan una experiencia diferente en el universo de las series de época.

Temas Relacionados

NetflixElle FanningNicholas HoultSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Esta es la obra de arte moderno más cara de la historia y que ha batido todo los récords en tan solo 20 minutos

El cuadro se coloca en la lista de piezas vendidas por encima de los 100 millones de euros superando nombres como el de Picasso

Esta es la obra de

La carta que Daniel Radcliffe escribió al nuevo Harry Potter y la tierna respuesta que recibió: “Espero que lo esté pasando genial”

El actor que diera vida al popular mago ha revelado la conversación por correspondencia con el joven

La carta que Daniel Radcliffe

La escritora Rachel Kushner firma una de las novelas del año finalista del Booker Prize: espionaje, ‘ecoactivismo’ y teorías sobre la extinción humana

Entrevistamos a la autora estadounidense por su último libro, ‘El lago de la creación’, una adictiva historia de intrigas políticas y medioambientales

La escritora Rachel Kushner firma

Juan del Val lanza un duro mensaje contra sus críticos y defiende la novela con la que ha ganado el Premio Planeta: “Perdón llevar a la gente a las librerías”

El escritor respondido en un único mensaje a todos los que han señalado la mala calidad de ‘Vera. Una historia de amor’, el libro que le ha llevado a conseguir galardón del millón de euros

Juan del Val lanza un

Una actriz de ‘Las aventuras del Capitán Alatriste’ habla de los latigazos reales que sufrió durante el rodaje de la serie: “Se me quedaron marcas”

Carmen Sánchez habla de la experiencia que vivió cuando apenas tenía 13 años y decidió soportar los golpes del látigo mientras filmaban una escena

Una actriz de ‘Las aventuras
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez retira la pensión

Un juez retira la pensión de 2.000 euros mensuales a una mujer después de que un detective privado le pillara con una nueva pareja

Acuerdos y reuniones de Zelenski en su visita a España: los 800 millones de euros de ayudas o la colaboración con empresas de defensa

El Supremo rechaza la nacionalidad a una mujer que pidió la nacionalidad por origen sefardí: solo aportó su nacionalidad saharaui y haber nacido en Sidi Ifni

España y Colombia renuevan el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible con un pacto que movilizará 150 millones de euros en los próximos cinco años

El Congreso rechaza la propuesta de Vox para bajar la edad penal a los 12 años y mantiene el límite actual para la responsabilidad legal de los menores

ECONOMÍA

Los españoles desconfiamos del Black

Los españoles desconfiamos del Black Friday, pero vamos a caer igual (sobre todo los hombres): gastaremos más que en 2024

Carme Canet, periodista cultural, relata en RAC1 cómo le han denegado la jubilación: “Mientras tanto ni cotizo ni cobro”

Este es el trabajo en el que cuentas con 250 días libres al año y ganas más de 110.000 euros anuales: “Es potencialmente peligroso”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 19 de noviembre

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Una España de récord pone

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)

España no consigue pasar del empate ante Turquía, pero certifica su plaza para el Mundial de 2026

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”