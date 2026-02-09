España Cultura

Encuentran en Egipto un tesoro arqueológico que revela nuevos secretos sobre el violento pasado del reino de los faraones: “Es la escena de sumisión más antigua”

Un petroglifo de 5.000 años de antigüedad muestra la representación del sometimiento de las poblaciones del Sinaí en el proceso de expansión por la península

Imagen de una esfinge egipcia
Imagen de una esfinge egipcia junto a una fotografía del petroglifo encontrado en Wadi Khamila. (Composición fotográfica)

El poder de Egipto en la Edad Antigua es uno de los elementos más importantes en el inicio del desarrollo de grandes civilizaciones en la cuenca del Mediterráneo. Qué ocurrió para que estos alcanzaran un nivel tan grande de dominio y qué hicieron con este son algunas de las grandes cuestiones que los arqueólogos tratan de esclarecer hallazgo tras hallazgo.

Ahora, un reciente hallazgo en Wadi Khamila, en el sur del Sinaí, ha puesto en primer plano una inscripción rupestre de más de 5.000 años, que “presenta por primera vez una escena de dominación egipcia sobre los habitantes locales y data de alrededor del 3000 a.C.”, tal y como han explicado Mustafa Nour El-Din, de la Inspección de Asuán del Ministerio de Antigüedades de Egipto y Ludwig Morenz, egiptólogo de la Universidad de Bonn, en Alemania.

Este panel no solo amplía el horizonte temporal de la presencia humana en el valle, sino que introduce un capítulo inédito sobre la expansión y el poder egipcio con sus incursiones en la periferia del suroeste del Sinaí. Los investigadores destacan que “ofrece nuevas perspectivas para la historia cultural y social, ya que se relaciona de manera especial con los orígenes de la dominación egipcia, así como con aspectos de las primeras imágenes (y escrituras) en la periferia sociocultural del suroeste del Sinaí”.

Imágenes del panel hallado en
Imágenes del panel hallado en Wadi Khamila. (M. Nour El-Din / E. Kiesel)

Así representaban en Egipto la sumisión de otros pueblos

La motivación detrás de estas expediciones egipcias no era solo la conquista territorial. Como puntualizan Nour El-Din y Morenz en su estudio publicado en la revista Blätter Abrahams, “la motivación para las expediciones egipcias al suroeste del Sinaí fue más específicamente la disponibilidad de recursos minerales, en especial cobre y turquesa”.

En el corazón de la escena destaca la figura masculina egipcia de grandes dimensiones, en actitud dominante, frente a un habitante local arrodillado. Nour El-Din y Morenz detallan que “el motivo visual central es la dominación de los egipcios, encarnada en la figura del hombre en marcha con los brazos alzados, sobre los habitantes del Sinaí, representados por la figura del hombre arrodillado”.

Según el estudio, “la dominación egipcia se representaba figurativamente mediante el motivo de la población local siendo subyugada por ‘egipcios’ (cada uno encarnado por un representante); la escena de sumisión más antigua conocida con una inscripción acompañante proviene del suroeste del Sinaí”.

Imagen del petroglifo encontrado en
Imagen del petroglifo encontrado en Wadi Khamila. (M. Nour El-Din)

¿Realidad o ‘marketing’ visual?

El dios Min aparece asociado a la inscripción, con un rol clave. “Min fue conceptualizado como el dios que dominaba los territorios fuera del valle del Nilo (ya en la I dinastía reemplazado por Sopdu), y por tanto era considerado el patrón divino de las expediciones egipcias de obtención de materias primas al suroeste del Sinaí”, puntualizan los autores.

El panel también invita a reflexionar sobre los límites entre realidad y propaganda en la historia antigua. Los autores plantean que “al analizar escenas de violencia, surge la pregunta fundamental de la realidad histórica frente a los patrones ideológicos y la puesta en escena visual, y esta parece una gran cuestión que merece futuras investigaciones”. Cabe recordar que, en aquella época, los choques con poblaciones locales eran habituales, si bien no se considera que la violencia fuera sistemática, un escenario que cambiaría a partir del Reino Nuevo (sobre el 1550 a.C.), cuando Egipto se volvería mucho más militarista.

La ciudad artificial conocida como la ‘Venecia del mar Rojo’ qué es uno de los destinos turísticos más impresionantes de Egipto.

El sitio, hasta ahora asociado solo a inscripciones nabateas mucho más recientes, abre así una nueva línea de estudio sobre la proyección del poder egipcio y la interacción con los pueblos del desierto. “La investigación acaba de empezar y estamos planificando una primera campaña de mayor envergadura”.

