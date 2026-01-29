España

Un estudio muestra que comer avena solo durante dos días reduce los niveles de colesterol

Este alimento es conocido por sus efectos sobre la microbiota y por ser un snack tan saciante como saludable

Guardar
Un joven desayuna un bol
Un joven desayuna un bol de avena (Shutterstock)

Ya sea en forma de batidos, con yogur o como tortitas, la avena ha conquistado en los últimos años el paladar de personas en todo el mundo, especialmente de aquellos que buscan un snack ligero y nutritivo. Más allá de sus beneficios ya conocidos sobre la salud digestiva, este alimento encierra en sí mismo otras propiedades que han llamado la atención de la comunidad científica.

Uno de ellos acaba de revelarlo un equipo de científicos de la Universidad de Bonn (Alemania) tras demostrar que una dieta basada casi exclusivamente en avena durante solo dos días puede reducir de forma significativa los niveles de colesterol en personas con síndrome metabólico.

La investigación, publicada en la revista Nature Communications, se centró en individuos con varios factores de riesgo cardiovascular, como sobrepeso, hipertensión, niveles elevados de glucosa y alteraciones en los lípidos sanguíneos. Durante la intervención intensiva, los participantes consumieron únicamente avena cocida en agua, con pequeñas cantidades ocasionales de fruta o verdura, repartidas en tres comidas diarias.

En total, los voluntarios ingerían unos 300 gramos de avena al día, lo que suponía aproximadamente la mitad de su consumo calórico habitual. Ya en el segundo día de esta dieta, los investigadores observaron una mejora notable en los niveles de colesterol en comparación con un grupo de control que también seguía una dieta hipocalórica, pero sin incluir avena. De forma llamativa, este efecto positivo se mantuvo estable hasta seis semanas después de finalizar la intervención.

El efecto de la avena en la microbiota intestinal

Además de la reducción del colesterol, el estudio detectó cambios beneficiosos en la microbiota intestinal de los participantes que consumieron avena. Aunque ambos grupos experimentaron mejoras generales asociadas a la reducción calórica, los efectos fueron claramente superiores en el grupo de la avena.

En estos voluntarios, el colesterol LDL (conocido comúnmente como el “colesterol malo”) descendió alrededor de un 10 %. Según Marie-Christine Simon, profesora del Instituto de Ciencias Nutricionales y de los Alimentos de la Universidad de Bonn, esta reducción es clínicamente relevante, aunque no comparable a la que se logra con tratamientos farmacológicos específicos.

Romina Pereiro nos enseña a realiza pancakes de avena y chía ricos y saludables, ideal para el desayuno

Durante los dos días de dieta intensiva, los participantes también perdieron aproximadamente dos kilos de peso y mostraron una ligera mejoría en la presión arterial. La reducción del colesterol LDL resulta especialmente importante desde el punto de vista sanitario, ya que su acumulación en las paredes arteriales favorece la formación de placas que pueden estrechar u obstruir los vasos sanguíneos, aumentando el riesgo de infarto de miocardio o ictus.

Los investigadores de la Universidad de Bonn apuntan a que el mecanismo principal detrás de estos beneficios podría estar relacionado con la interacción entre la avena y la microbiota intestinal. Linda Klümpen, autora principal del estudio, explicó que tras la intervención se observó un aumento de determinadas bacterias beneficiosas. En las últimas décadas, la ciencia ha demostrado que la microbiota desempeña un papel clave en el metabolismo, no solo en la digestión, sino también en la producción de compuestos que influyen en la salud general.

Temas Relacionados

AvenaAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Clima en Zaragoza: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Zaragoza: pronóstico de

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | Se mantiene el aviso especial por lluvias generalizadas y rachas muy fuertes de viento

Las rachas de viento huracanadas, las fuertes lluvias y las nevadas en cotas bajas han provocado cortes totales en carreteras y suspensión de clases en todo el país

Última hora de la borrasca

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Valencia

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárate antes de salir: conoce

Las primeras subidas de las cuotas de las hipotecas variables con revisión anual se producirán en primavera

El euríbor cae en enero al 2,247% y penaliza a los que tienen revisión semestral, que verán cómo sus mensualidades se encarecen otra vez

Las primeras subidas de las

La gira secreta del presidente de Indra y su hermano intentando vender armas al dictador de Guinea y al clan de los Buteflika en Argelia

Los hermanos Escribano se entrevistaron con Teodoro Obiang, dictador de Guinea. El exministro de Defensa José Bono les abrió las puertas. Al final la negociación no llegó a buen puerto porque la empresa madrileña no vio clara la forma de pago

La gira secreta del presidente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Sánchez se

El Gobierno de Sánchez se gastará 34.780 euros en restaurar 22 lámparas de estilo del palacio donde nació la madre de Juan Carlos I y en el que ahora trabaja un ministro

La gira secreta del presidente de Indra y su hermano intentando vender armas al dictador de Guinea y al clan de los Buteflika en Argelia

Este es el patrimonio de Jorge Azcón, candidato del PP a las elecciones de Aragón: 750.000 euros entre bienes inmuebles, planes de pensiones, cuentas...

Este es el patrimonio de Pilar Alegría, candidata del PSOE a las elecciones de Aragón: tres viviendas en dos ciudades y una deuda de más de 100.000 euros

Junts mantiene intacta su propuesta sobre migración en Cataluña y frena el ‘sí’ de Podemos: “No apoyaremos un texto racista, ni antes, ni ahora”

ECONOMÍA

Las primeras subidas de las

Las primeras subidas de las cuotas de las hipotecas variables con revisión anual se producirán en primavera

Comprobar Super ONCE Sorteo 5: números ganadores de hoy miércoles 28 de enero de 2026

El ‘super jueves’ del campo español: dónde serán las movilizaciones agrarias para protestar contra el Mercosur y las reducciones de la PAC

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

La UE elimina la obligatoriedad de etiquetar los productos del Sáhara Occidental en favor de Marruecos: “Un golpe al campo español”

DEPORTES

Estos son los posibles rivales

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla

Así fue el gol olímpico que el árbitro anuló a Julián Álvarez y el motivo por el que no era válido

El Barcelona remonta ante el Copenhague y asegura la quinta plaza para evitar la repesca en la Champions

El Atlético de Madrid confirma su falta de pegada y se queda fuera del top-8 tras caer ante el Bodø/Glimt