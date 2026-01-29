Un estudio muestra que comer avena solo durante dos días reduce los niveles de colesterol

Un joven desayuna un bol de avena (Shutterstock)

Ya sea en forma de batidos, con yogur o como tortitas, la avena ha conquistado en los últimos años el paladar de personas en todo el mundo, especialmente de aquellos que buscan un snack ligero y nutritivo. Más allá de sus beneficios ya conocidos sobre la salud digestiva, este alimento encierra en sí mismo otras propiedades que han llamado la atención de la comunidad científica.

Uno de ellos acaba de revelarlo un equipo de científicos de la Universidad de Bonn (Alemania) tras demostrar que una dieta basada casi exclusivamente en avena durante solo dos días puede reducir de forma significativa los niveles de colesterol en personas con síndrome metabólico.

La investigación, publicada en la revista Nature Communications, se centró en individuos con varios factores de riesgo cardiovascular, como sobrepeso, hipertensión, niveles elevados de glucosa y alteraciones en los lípidos sanguíneos. Durante la intervención intensiva, los participantes consumieron únicamente avena cocida en agua, con pequeñas cantidades ocasionales de fruta o verdura, repartidas en tres comidas diarias.

En total, los voluntarios ingerían unos 300 gramos de avena al día, lo que suponía aproximadamente la mitad de su consumo calórico habitual. Ya en el segundo día de esta dieta, los investigadores observaron una mejora notable en los niveles de colesterol en comparación con un grupo de control que también seguía una dieta hipocalórica, pero sin incluir avena. De forma llamativa, este efecto positivo se mantuvo estable hasta seis semanas después de finalizar la intervención.

El efecto de la avena en la microbiota intestinal

Además de la reducción del colesterol, el estudio detectó cambios beneficiosos en la microbiota intestinal de los participantes que consumieron avena. Aunque ambos grupos experimentaron mejoras generales asociadas a la reducción calórica, los efectos fueron claramente superiores en el grupo de la avena.

En estos voluntarios, el colesterol LDL (conocido comúnmente como el “colesterol malo”) descendió alrededor de un 10 %. Según Marie-Christine Simon, profesora del Instituto de Ciencias Nutricionales y de los Alimentos de la Universidad de Bonn, esta reducción es clínicamente relevante, aunque no comparable a la que se logra con tratamientos farmacológicos específicos.

Durante los dos días de dieta intensiva, los participantes también perdieron aproximadamente dos kilos de peso y mostraron una ligera mejoría en la presión arterial. La reducción del colesterol LDL resulta especialmente importante desde el punto de vista sanitario, ya que su acumulación en las paredes arteriales favorece la formación de placas que pueden estrechar u obstruir los vasos sanguíneos, aumentando el riesgo de infarto de miocardio o ictus.

Los investigadores de la Universidad de Bonn apuntan a que el mecanismo principal detrás de estos beneficios podría estar relacionado con la interacción entre la avena y la microbiota intestinal. Linda Klümpen, autora principal del estudio, explicó que tras la intervención se observó un aumento de determinadas bacterias beneficiosas. En las últimas décadas, la ciencia ha demostrado que la microbiota desempeña un papel clave en el metabolismo, no solo en la digestión, sino también en la producción de compuestos que influyen en la salud general.