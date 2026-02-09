El mensaje de Alejandro Sanz a ¿Bad Bunny? tras su actuación en la Super Bowl: “A cantar”

Bad Bunny en el halftime show de la Super Bowl 2026. (Kyle Terada/Imagn Images)

El puertorriqueño Bad Bunny ha hecho historia la madrugada de este lunes al convertirse en el primer artista latino que lidera el espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl —o como él la ha traducido, Super Tazón—. Por si fuera poco, también ha batido récords de audiencia: su actuación de 13 minutos fue vista en directo por 135,4 millones de personas, cifra que establece un nuevo récord para el llamado halftime show.

Así, el mundo ha visto —en directo y en diferido— como Benito Ocasio Martínez, con la ayuda de Lady Gaga y Ricky Martin, hacía un homenaje a su Puerto Rico natal, al continente americano y a sus diferentes países, todo ello mientras el clima político en Estados Unidos está marcado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés. Con todo esto, el presidente Donald Trump ha calificado la actuación como “la peor de la historia”, a través de su red social Truth.

Alejandro Sanz (derecha) y Bad Bunny (izquierda) en los Latin Grammy 2026. (Instagram)

En medio de esa oleada de reacciones y donde, menos Trump, el mundo se ha rendido a los pies del artista, no ha quedado del todo clara la opinión del cantante español Alejandro Sanz. Si hace unos días y tras ganar los tres premios Grammy mostró públicamente su apoyo al puertorriqueño, tras la actuación esta noche publicó un mensaje un tanto ambiguo en su cuenta de X.

“Yo no entiendo de Super Bowl. Ustedes saben más que yo”

“Bueno, en tres días vuelo para Colombia a CANTAR. Yo no entiendo de Super Bowl. Ustedes saben más que yo", arrancó en mitad de la madrugada. “Así que me voy para Sudamérica y me muero de ganas de mostrarles lo que tengo preparado para ustedes. Seguimos a lo nuestro y así no nos equivocamos. Se viene ‘Y AHORA QUÉ’. Os amo”, ha finalizado.

Una actuación llena de pasión y orgullo boricua. Ricky Martin se apodera del escenario con una emotiva versión de 'El Apagón', llevando el mensaje de la canción a una audiencia global en un evento masivo.

En lo que antes fue Twitter, varios usuarios han criticado las palabras del cantante de Amiga mío. “¿En que momento te convertiste en un abuelo ardido, pasivo agresivo? Si el artista más escuchado lanza un mensaje al mundo, está en su derecho. Si tu te quieres esconder y no opinar, también. Pero esto? No gracias", ha respondido al tuit @Peca_RV.

De hecho, fue el pasado 2 de febrero cuando el propio Sanz celebraba el hito conseguido por Bad Bunny en los premios Grammy, donde se alzó con el premio a Mejor Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, algo que hasta ahora no había conseguido ningún cantante con un disco íntegramente en español. “Tengo el corazón lleno con lo que pasó ayer. Felicidades a Bad Bunny por este hito tan grande y a todos los premiados. Pero sobre todo, GRACIAS por hacer que la música sea el altavoz de lo bueno, de lo bonito, de lo real, de lo humano, de LA VERDAD”, escribió.

Además, Benito incluyó a Sanz en su canción Un Verano Sin Ti (2022), donde canta: “Otro mensaje que escribo y no envío, pero por si acaso lo guardo en mi nota. Alejandro Sanz con el corazón partí’o. Y yo con el alma rota”.