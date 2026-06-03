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Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 4 de junio: Gabriel decide abandonar Toledo y Pablo sorprenderá a sus hijos con nuevas noticias

La ficción de Antena 3 encara sus momentos más tensos tras la muerte de Álvaro

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Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La semana está siendo especialmente intensa en Sueños de libertad. La serie diaria de Antena 3 ha encadenado durante los últimos capítulos descubrimientos sorprendentes, rupturas, confesiones y situaciones que están poniendo a prueba a muchos de sus personajes. Y cuando parecía que las emociones no podían ir a más, el episodio de este jueves promete volver a sacudir la historia con nuevas decisiones que podrían cambiar el rumbo de varias tramas.

Los acontecimientos comenzaron el lunes con una llamada que terminó teniendo más importancia de la esperada. Bianca volvió a entrar en escena al ponerse en contacto por teléfono, pero fue Marta quien respondió. Lo que descubrió durante esa conversación provocó un nuevo distanciamiento con Fina y añadió más tensión a una relación que ya atravesaba un momento complicado.

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Mientras tanto, Digna intentó acercarse a Manuela con un gesto cargado de cariño, buscando suavizar las diferencias entre ambas. En otro frente, Andrés y Tasio recibieron una noticia inesperada de la Guardia Civil que les dejó completamente desconcertados. Además, Pablo tomó una decisión drástica al poner fin a su relación con Nieves, convencido de que su historia juntos ya no tenía recorrido.

'Sueños de libertad': Marta, Gabriel y Antoine Brossard en el capítulo 563 de Sueños de libertad . (Atresmedia)
'Sueños de libertad': Marta, Gabriel y Antoine Brossard en el capítulo 563 de Sueños de libertad . (Atresmedia)

El martes estuvo marcado por una de las noticias más impactantes de la semana. La aparición del cuerpo de Álvaro sacudió a todos los personajes relacionados con su desaparición y abrió un escenario completamente nuevo. Al mismo tiempo, la situación de la fábrica se volvió todavía más delicada después de que la dirección recibiera una comunicación decisiva que puso en jaque el futuro de la empresa.

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En medio de esta incertidumbre, Digna siguió luchando para proteger los puestos de trabajo, mientras que Fina comunicó a Marta una importante decisión relacionada con su futuro. Por su parte, Gabriel descubrió una información inesperada que hizo tambalear muchas de las ideas que tenía hasta ese momento.

El miércoles tampoco dio tregua. Cloe logró obtener datos muy comprometidos sobre Félix aprovechando la confianza que él había depositado en ella. Poco después comenzaron a surgir señales que apuntaban a que el hombre podría no ser quien decía ser.

El capítulo de 'Sueños de libertad' del viernes 8 de mayo (Atresmedia)
El capítulo de 'Sueños de libertad' del viernes 8 de mayo (Atresmedia)

Además, Miguel recibió una noticia devastadora que afectó profundamente a su estado de ánimo. Andrés y Valentina, por su parte, aprovecharon para hablar con sinceridad sobre el futuro de su relación y aclarar cuáles eran sus verdaderas expectativas.

Sin embargo, el momento más impactante llegó cuando Beatriz decidió dejar de ocultar la verdad y confesó que era responsable de la muerte de Álvaro. Una revelación que amenaza con tener importantes consecuencias para todos los implicados.

Episodio 575 del jueves 4 de junio

Tras estos acontecimientos, el episodio de este jueves recogerá muchas de las consecuencias de lo ocurrido durante los días anteriores. Uno de los momentos más complicados lo protagonizarán Salva y Tasio. Después de regresar de una celebración, ambos se encontrarán con una situación desagradable que terminará arruinando por completo la noche.

Además, Mabel hará un descubrimiento que cambiará su visión sobre varias de sus mayores preocupaciones. Como si eso no fuera suficiente, también tendrá que afrontar un duro golpe en el terreno profesional cuando Salva tome la decisión de prescindir de ella. Una determinación difícil que marcará un antes y un después en la relación entre ambos.

El capítulo del miércoles 27 de mayo de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)
El capítulo del miércoles 27 de mayo de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

En el ámbito sentimental tampoco llegarán buenas noticias. Federico dejará claro que no contempla una reconciliación con Eduardo y cerrará definitivamente cualquier posibilidad de retomar la relación que compartieron en el pasado.

Por otro lado, Pablo volverá a sorprender a sus hijos con una decisión de última hora que modificará los planes familiares y que podría provocar nuevas tensiones en los próximos capítulos. Mientras tanto, Gabriel dará un paso que nadie esperaba. El personaje confesará a Begoña que está decidido a marcharse de Toledo. Una decisión firme que parece haber tomado sin intención de dar marcha atrás y que podría cambiar por completo su futuro.

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