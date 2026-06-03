El Gobierno de Ayuso retira el copago para los pacientes de ELA: “Los enfermos van a recibir la cuantía íntegra”

Isabel Díaz Ayuso (c), el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín (d), y el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde Argüeso (i) (Gabriel Luengas./EP)

La Comunidad de Madrid ha retirado el copago que había aplicado hace diez días a los pacientes de ELA en situación más grave y ha asegurado que percibirán la ayuda completa, después de una rectificación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante el rechazo de familias y asociaciones.

La corrección afecta a una prestación de 10.000 euros mensuales que, con el criterio aplicado hasta ahora, podía quedarse en 5.910 euros y, en algunos casos con otras prestaciones ya reconocidas, bajar hasta 3.200 euros. El cambio lo ha anunciado el portavoz regional Miguel Ángel García Martín tras el Consejo de Gobierno.

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La reducción se apoyaba en la ley de dependencia, la vía por la que se canalizó la financiación especial de 500 millones para desplegar la ley ELA. El Gobierno central había dejado abierta esa posibilidad por urgencia y para sacar adelante la norma, aunque entendía que la mayoría de las comunidades autónomas no la usarían de una forma tan restrictiva.

Un paciente de ELA haciendo ejercicios de rehabilitación (Freepik)

La semana pasada, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales había defendido esos ajustes en función de la capacidad económica del beneficiario y del coste del servicio contratado por persona. Este miércoles, García Martín ha sostenido que “los enfermos van a recibir la cuantía íntegra por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid”.

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Cuánto cobrarán los pacientes de ELA en Madrid tras la rectificación

La marcha atrás llega después de que la interpretación inicial de la normativa provocara indignación entre familiares y asociaciones de afectados por esta enfermedad neurodegenerativa. El Ejecutivo de Ayuso evita así que crecieran las críticas en un asunto especialmente sensible y con amplio consenso político.

El portavoz regional ha atribuido la controversia al Gobierno de Pedro Sánchez y le ha acusado de generar “caos” por falta de “gestión y liderazgo”, sin detallar a qué se refería. “Por suerte, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid han encontrado la solución técnica y jurídica, como digo, para poder pagar íntegramente las prestaciones económicas en nuestra región y para lo cual dictaremos en los próximos días la correspondiente instrucción por parte de la Consejería de Familia”, ha afirmado.

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Otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Extremadura o la Comunidad Valenciana, no habían optado por reducir la prestación según los ingresos, tal y como sí había hecho Madrid. García Martín no ha aludido a esa diferencia en su comparecencia.

La mayoría de los enfermos de ELA, sobre todo los clasificados en grado tres plus, el nivel más grave, necesitan atención durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. Muchos ya contaban con alguna pensión o complemento, como la gran invalidez, y era en esos casos donde la ayuda prevista por la ley quedaba recortada.

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