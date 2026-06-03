España

El Gobierno de Ayuso retira el copago para los pacientes de ELA: “Los enfermos van a recibir la cuantía íntegra”

La corrección afecta a una prestación de 10.000 euros mensuales que, con el criterio aplicado hasta ahora, podía quedarse en 5.910 euros

Guardar
Google icon
Isabel Díaz Ayuso (c), el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín (d), y el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde Argüeso (i) (Gabriel Luengas./EP)
Isabel Díaz Ayuso (c), el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín (d), y el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde Argüeso (i) (Gabriel Luengas./EP)

La Comunidad de Madrid ha retirado el copago que había aplicado hace diez días a los pacientes de ELA en situación más grave y ha asegurado que percibirán la ayuda completa, después de una rectificación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante el rechazo de familias y asociaciones.

La corrección afecta a una prestación de 10.000 euros mensuales que, con el criterio aplicado hasta ahora, podía quedarse en 5.910 euros y, en algunos casos con otras prestaciones ya reconocidas, bajar hasta 3.200 euros. El cambio lo ha anunciado el portavoz regional Miguel Ángel García Martín tras el Consejo de Gobierno.

PUBLICIDAD

La reducción se apoyaba en la ley de dependencia, la vía por la que se canalizó la financiación especial de 500 millones para desplegar la ley ELA. El Gobierno central había dejado abierta esa posibilidad por urgencia y para sacar adelante la norma, aunque entendía que la mayoría de las comunidades autónomas no la usarían de una forma tan restrictiva.

Un paciente de ELA haciendo ejercicios de rehabilitación (Freepik)
Un paciente de ELA haciendo ejercicios de rehabilitación (Freepik)

La semana pasada, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales había defendido esos ajustes en función de la capacidad económica del beneficiario y del coste del servicio contratado por persona. Este miércoles, García Martín ha sostenido que “los enfermos van a recibir la cuantía íntegra por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid”.

PUBLICIDAD

Cuánto cobrarán los pacientes de ELA en Madrid tras la rectificación

La marcha atrás llega después de que la interpretación inicial de la normativa provocara indignación entre familiares y asociaciones de afectados por esta enfermedad neurodegenerativa. El Ejecutivo de Ayuso evita así que crecieran las críticas en un asunto especialmente sensible y con amplio consenso político.

El portavoz regional ha atribuido la controversia al Gobierno de Pedro Sánchez y le ha acusado de generar “caos” por falta de “gestión y liderazgo”, sin detallar a qué se refería. “Por suerte, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid han encontrado la solución técnica y jurídica, como digo, para poder pagar íntegramente las prestaciones económicas en nuestra región y para lo cual dictaremos en los próximos días la correspondiente instrucción por parte de la Consejería de Familia”, ha afirmado.

Otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Extremadura o la Comunidad Valenciana, no habían optado por reducir la prestación según los ingresos, tal y como sí había hecho Madrid. García Martín no ha aludido a esa diferencia en su comparecencia.

La mayoría de los enfermos de ELA, sobre todo los clasificados en grado tres plus, el nivel más grave, necesitan atención durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. Muchos ya contaban con alguna pensión o complemento, como la gran invalidez, y era en esos casos donde la ayuda prevista por la ley quedaba recortada.

Temas Relacionados

ELAELA EspañaIsabel Díaz AyusoComunidad de MadridSanidadSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los disturbios en Reino Unido por el asesinato del joven Henry Nowak se saldan con 11 agentes heridos

El británico fue esposado por la policía tras ser atacado con un cuchillo ceremonial por su vecino Vickrum Digwa

Los disturbios en Reino Unido por el asesinato del joven Henry Nowak se saldan con 11 agentes heridos

Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 4 de junio: Gabriel decide abandonar Toledo y Pablo sorprenderá a sus hijos con nuevas noticias

La ficción de Antena 3 encara sus momentos más tensos tras la muerte de Álvaro

Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 4 de junio: Gabriel decide abandonar Toledo y Pablo sorprenderá a sus hijos con nuevas noticias

¿Cuánto costaría comprar una ‘Casita’ como la de Bad Bunny en Madrid y Barcelona? Su precio, al alcance de muy pocos

La icónica estructura de la gira del artista reguetonero alcanzaría los 663.000 euros en la capital de España y superaría los 525.000 en la Ciudad Condal, según una estimación basada en datos oficiales

¿Cuánto costaría comprar una ‘Casita’ como la de Bad Bunny en Madrid y Barcelona? Su precio, al alcance de muy pocos

Estos son los cortes de tráfico, autobús y metro en Madrid para hoy miércoles 3 de junio por la visita del papa León XIV

A partir de esta medianoche se cerrará todo el acceso de entrada a la Plaza de Lima, donde se realizará la vigilia de oración con jóvenes este sábado a las 20:30 horas

Estos son los cortes de tráfico, autobús y metro en Madrid para hoy miércoles 3 de junio por la visita del papa León XIV

La Justicia francesa da luz verde a la entrega de Josu Ternera para que sea juzgado en España por su responsabilidad como dirigente de ETA

El Tribunal de Apelación de París avala la euroorden emitida por la Audiencia Nacional, aunque la entrega del histórico dirigente etarra queda pendiente de que concluya su último proceso judicial en Francia

La Justicia francesa da luz verde a la entrega de Josu Ternera para que sea juzgado en España por su responsabilidad como dirigente de ETA
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los cortes de tráfico, autobús y metro en Madrid para hoy miércoles 3 de junio por la visita del papa León XIV

Estos son los cortes de tráfico, autobús y metro en Madrid para hoy miércoles 3 de junio por la visita del papa León XIV

La Justicia francesa da luz verde a la entrega de Josu Ternera para que sea juzgado en España por su responsabilidad como dirigente de ETA

Un diputado de Sumar, citado a declarar como imputado ante el Supremo por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos

La jueza que investiga la muerte de Isak Andic ve posible la intervención de “terceras personas” y estudia si la psicóloga familiar estuvo implicada

La UCO asegura que Leire Díez presumía de tener el control sobre la cúpula de la Guardia Civil: “El próximo DAO lo iba a poner ella”

ECONOMÍA

¿Cuánto costaría comprar una ‘Casita’ como la de Bad Bunny en Madrid y Barcelona? Su precio, al alcance de muy pocos

¿Cuánto costaría comprar una ‘Casita’ como la de Bad Bunny en Madrid y Barcelona? Su precio, al alcance de muy pocos

Bruselas exige a España repartir mejor el gasto social: más dinero y pisos para jóvenes y menos desequilibrios generacionales

La Unión Europea pide a España revisar el IVA de hoteles y restaurantes para aumentar la recaudación en 7.000 millones de euros

Madrid sortea el 23 de junio 52 viviendas en alquiler asequible y los que quieran optar a ellos tienen una semana para inscribirse

Los trenes españoles pierden un 12% de viajeros en el primer trimestre de 2026 tras el accidente de Adamuz y cortes de vías

DEPORTES

Récord en el Mundial 2026: un aficionado paga más de 17.000 euros por ver a España contra Uruguay en Guadalajara

Récord en el Mundial 2026: un aficionado paga más de 17.000 euros por ver a España contra Uruguay en Guadalajara

La campaña de Florentino Pérez para presidir el Real Madrid, bajo sospecha: 326 cuentas “inauténticas”, un informe de fraude de ley y el fantasma del ‘Barçagate’

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: “Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos”

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Waters SportsPlex, la sede de Cabo Verde en el Mundial 2026: centro de entrenamiento de los Tampa Bay Rowdies con tres campos y modernas instalaciones