Los disturbios en Reino Unido por el asesinato del joven Henry Nowak se saldan con 11 agentes heridos

Manifestantes se enfrentan a agentes de policía durante una protesta tras la condena de Vikrum Digwa (AFP)

Los disturbios en la ciudad británica de Southampton se saldaron con 11 agentes heridos y dos personas detenidas tras las protestas desatadas por el caso del joven Henry Nowak, apuñalado en diciembre de 2025. Las protestas estallaron después de la difusión de imágenes de cámaras corporales de la Policía y de la reciente condena del autor del crimen, derivando en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en varios puntos de la ciudad.

Cientos de personas se concentraron el martes frente a la comisaría central de Southampton bajo el lema “Justicia para Henry”. La convocatoria, que inicialmente transcurrió sin incidentes graves, fue escalando en tensión a medida que avanzaba la noche. Parte de los asistentes lanzaron objetos como sillas, ladrillos, contenedores y bengalas contra el cordón policial, en un intento de acceder a la zona de Portswood, donde se produjo el ataque contra Nowak. Los agentes desplegados respondieron con material antidisturbios para contener a la multitud.

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Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha condenado los disturbios en el Parlamento: “Los ataques de la pasada noche contra los agentes de policía de Southampton fueron una vergüenza y algo completamente inaceptable”. Starmer ha defendido la actuación policial y ha pedido no alimentar la tensión política en torno al caso.

Asesinato de Henry Nowak, el escándalo que sacude Reino Unido.

Debate político y movilizaciones

Durante la sesión parlamentaria, el líder de Reform UK, Nigel Farage, ha acusado a la policía de operar bajo un supuesto “doble rasero” en función del origen étnico de los implicados, afirmando: “Los agentes reciben instrucciones para tratar de modo diferente a diferentes grupos étnicos”, recoge El País. Sus declaraciones fueron duramente criticadas por diputados laboristas y conservadores, que le reprocharon contribuir a la polarización social.

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Farage ha advertido también de que la situación podría empeorar al referirse a la “furia” generada por el caso: “La rabia y las circunstancias de su muerte, la furia que se vio anoche en las calles de Southampton corre peligro de ir a más”. En paralelo, ha defendido la necesidad de una respuesta firme ante lo que considera un problema estructural en la actuación policial.

Las protestas fueron convocadas en parte por figuras de la extrema derecha británica, entre ellas el activista Tommy Robinson, que animó a la movilización en redes sociales y participó en la concentración frente a la comisaría. El caso ha reabierto un intenso debate político en el país sobre la actuación policial, el uso de la fuerza y la instrumentalización de hechos criminales de alto impacto.

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Protestas en Southampton. (REUTERS/Isabel Infantes)

El caso de Nowak

Henry Nowak, de 18 años, fue atacado en diciembre de 2025 en Southampton cuando regresaba a su alojamiento universitario tras una salida con amigos. Según la información del caso, el joven fue apuñalado con un cuchillo ceremonial varias veces durante una discusión en la calle y sufrió heridas mortales, entre ellas una lesión en el pecho. Cuando los agentes llegaron al lugar, el agresor aseguró haber sido víctima de un ataque racista, versión que fue aceptada inicialmente por la policía.

Las imágenes posteriores de cámaras corporales mostraron a Nowak gravemente herido mientras era esposado en el suelo y repetía que no podía respirar, antes de perder el conocimiento. Pese a los intentos de reanimación, el joven murió en el lugar. El autor del ataque, Vickrum Digwa, ha sido condenado a cadena perpetua.

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