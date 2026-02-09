Deportes

Así fue el espectacular show de mediotiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: Lady Gaga, Ricky Martin y un profundo espíritu latino

El artista oriundo de Puerto Rico descolló en su presentación durante el descanso del choque entre New England Patriots y los Seattle Seahawks

Asi fue el espectacular show de mediotiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 junto a Ricky Martin

El Super Bowl LX ofreció un show de altísimo vuelo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, durante el descanso del choque entre New England Patriots y los Seattle Seahawks como protagonistas. Bad Bunny fue la figura central del espectáculo de mediotiempo, marcando un hito para la música latina en la historia de la National Football League (NFL).

“¡Qué rico es ser latino!“, fue lo primero que dijo el artista, de 31 años, al aparecer en escena. Toda una declaración de lo que iba a mostrarle a los presentes y a los millones de espectadores por TV. Ese fue el espíritu del show, que incluyó la participación de otras estrellas como Lady Gaga y Ricky Martin.

El show fue presentado como un videoclip en vivo, que mezcló imágenes en el césped con otras pregrabadas. Comenzó en un sembradío montado en el campo de juego y buscó ilustrar costumbres de la cultura latinoamericana en su recorrido. Con una pelota de fútbol americano, el cantante, vestido de blanco, cantó “Tití me preguntó”.

Cardi B y Karol G se incorporaron al show en “Yo perreo sola”. Jessica Alba, Pedro Pascal, Alix Earle y Young Miko también tuvieron su participación. Luego de un casamiento, surgió ni más ni menos que Lady Gaga, quien interpretó “Die with a smile”, con un condimento bien latino en su melodía.

El artista se habló a sí mismo cuando era niño. “Nunca dejé de creer en mí”, pronunció. Y surgió un Benito pequeño frente a una TV, al que le entregó el Grammy que acaba de ganar.

Ricky Martin cantó un retazo de “Lo que le pasó a Hawaii”, con fuerte contenido político. “No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai”, soltó ante la ovación y la aparición de banderas de Puerto Rico.

“Lo único más poderoso que el odio es el amor”, remarcó el Conejo Malo. “Dios bendiga a América”, lanzó, y nombró a todos los países del continente, en un mensaje de unión y contra la discriminación. Concluyó con “Debí tirar más fotos”, un cierre masivo con todos los bailarines en escena y otro mensaje: “Seguimo’ aquí”.

Bad Bunny —nombre artístico de Benito Antonio Martínez Ocasio— regresó así al escenario del Super Bowl, luego de su primera participación en 2020 como invitado de Shakira y Jennifer Lopez. En esta ocasión, el cantante fue confirmado como cabeza del show en septiembre de 2025, tras consolidar su impacto global con el álbum Debí Tirar Más Fotos y recibir tres premios Grammy, incluido Álbum del Año, por su trabajo dedicado a Puerto Rico.

La cita en Santa Clara no solo representa un desafío deportivo para los equipos finalistas, sino también un despliegue logístico y cultural. Ser anfitrión del Super Bowl implica para la ciudad inversiones cercanas a los 100 millones de dólares en alojamiento, seguridad, producción y servicios asociados. La elección de este enclave al sur de San Francisco, en el corazón de Silicon Valley, busca también capitalizar la proyección mediática y tecnológica del evento.

El show de medio tiempo del Super Bowl se ha consolidado como uno de los espacios más codiciados por artistas internacionales y una plataforma de alcance global. Desde 2016, cuando Coldplay compartió escenario con Beyoncé y Bruno Mars en el propio Levi’s Stadium, el espectáculo ha contado con figuras como Lady Gaga (2017), Justin Timberlake (2018), Maroon 5 (2019), y el show latino de Shakira, Jennifer Lopez y Bad Bunny en 2020.

En años recientes, el evento ha visto presentaciones de The Weeknd (2021), un homenaje al hip hop con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem y otros (2022), el regreso de Rihanna (2023), Usher (2024) y el potente show conjunto de Kendrick Lamar y SZA (2025). Ahora, la presencia de Bad Bunny en 2026 refuerza la tendencia de dar mayor visibilidad a la música latina en el escenario más visto de la televisión estadounidense.

Este show fue parte de un mediotiempo en el que las marcas también serán protagonistas, al presentar sus tandas publicitarias. El presidente del área de publicidad global de NBC Universal, Mark Marshall, informó que el costo de los anuncios durante el duelo entre los Patriots y los Seahawks alcanzará un piso de 10 millones de dólares, según citaron Bloomberg e ESPN. El promedio para un espacio publicitario de 30 segundos alcanza una cifra estimada a los USD 8 millones.

Así comenzó la presentación de
Así comenzó la presentación de Bad Bunny (REUTERS/Mike Blake)
Bunny encabezó un show con
Bunny encabezó un show con profundes raíces latinas (REUTERS/Carlos Barria)
Lady Gaga hizo su aparición
Lady Gaga hizo su aparición en medio de una boda de ficción (REUTERS/Mike Blake)
Uno de los "trucos" del
Uno de los "trucos" del Conejo Malo en el show (REUTERS/Mike Blake)
Ricky Martin también hizo su
Ricky Martin también hizo su aparición (REUTERS/Mike Blake)
Bad Bunny ondeó la bandera
Bad Bunny ondeó la bandera de Puerto Rico (REUTERS/Carlos Barria)
Las banderas de todos los
Las banderas de todos los países de latinoamérica ondearon en el estadio (REUTERS/Mike Blake)
Young Miko, Pedro Pascal y
Young Miko, Pedro Pascal y Jessica Alba participaron del show sobre el escenario (Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

