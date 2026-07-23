España

Décadas de disputas por 3 metros cuadrados: una pareja se queda sin plaza de garaje porque el hueco pertenece a la comunidad, que sólo “toleraba” su uso

El espacio no está inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de los dueños de la vivienda

Guardar
Plazas de garaje en Madrid. (Europa Press)
Plazas de garaje en Madrid. (Europa Press)

Son solo tres metros cuadrados, pero tres metros cuadrados muy codiciados. Durante décadas, un espacio en el garaje de un edificio de Madrid —un hueco en el semisótano— fue ocupado por los dueños de una vivienda como si fuera propio. Primero por tolerancia, luego por herencia de esa tolerancia, y finalmente por resistencia frente a la oposición de la comunidad de propietarios. Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que la pareja que utiliza el lugar debe devolverlo, sin que la escritura de compraventa de su vivienda haya bastado para sostener su pretensión.

La sentencia cierra una disputa que arrancó formalmente en 2022, pero cuyas raíces se hunden en el uso tolerado que un propietario anterior hacía de esos espacios desde mucho antes. Y es que el propietario que precedió a la pareja en la vivienda venía usando ese espacio del garaje por “mera tolerancia de la comunidad”, según la sentencia del caso. El hombre utilizaba el hueco para aparcar motos o vehículos pequeños, pero no tenía la propiedad del espacio en el Registro de la Propiedad. Y en 2002, en una Junta de Propietarios, el propio hombre manifestó que “donaba” el espacio de aparcamiento a la comunidad, pero con un acuerdo verbal por el que podría seguir utilizándolo mientras viviera allí.

PUBLICIDAD

El conflicto llegó cuando dejó de vivir allí. Cuando, en 2014, el hombre vendió la vivienda a un matrimonio, en la escritura pública de compraventa hizo constar que al inmueble le correspondía el “cuarto de choferes” en el garaje, “con cuantos usos y derechos han sido expresados”. Para el matrimonio, esa redacción era título suficiente para demostrar que tenía derecho a utilizar el espacio en el garaje. Pero la comunidad de propietarios llevó el tema a los tribunales y los jueces lo han visto de otra forma.

En su fallo, la Audiencia Provincial señala que el espacio no consta inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de los apelantes ni de los titulares anteriores de la vivienda. Los estatutos de la comunidad son igualmente diáfanos: el artículo primero establece que es propiedad común. Y la inscripción registral de la vivienda del matrimonio, a diferencia de lo que ocurre con otros pisos del edificio, no recoge ningún derecho a aparcar en el garaje.

PUBLICIDAD

Dos bomberos muertos en el incendio en un garaje en Alcorcón.

La derrota en los tribunales

Un detalle del procedimiento termina de cerrar ese argumento. En la Junta de Propietarios del 1 de diciembre de 2021, el propio usuario actual reconoció que aparcar su vehículo en ese espacio limitaba las maniobras de acceso a la plaza colindante. Para la Audiencia, ese dato no es menor: el uso que se reivindicaba como ininterrumpido durante más de 30 años era, en su origen, un uso tolerado para aparcar una moto o un vehículo pequeño. Ocupar ese espacio con un vehículo de mayor tamaño no es la misma posesión continuada, sino una posesión distinta, sobre una superficie mayor.

Por todo ello, la sentencia de primera instancia dio la razón a la comunidad en todos los puntos y desestimó íntegramente las pretensiones del matrimonio, con condena en costas. En segunda instancia, la pareja ha vuelto a perder el juicio, por lo que deberá desalojar el espacio.

Temas Relacionados

SentenciasSentencias EspañaTribunalesJusticiaVivienda EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La entrevista a Zapatero “ha sido una tomadura de pelo” para el PP: “El Gobierno opera a modo de régimen utilizando los medios de comunicación”

El expresidente del Gobierno ha empleado la entrevista para reafirmar su inocencia y lamentar la filtración de sus agendas, sin ofrecer detalles ni explicaciones sobre el origen de las joyas halladas en su despacho ni el resto de cuestiones investigadas

La entrevista a Zapatero “ha sido una tomadura de pelo” para el PP: “El Gobierno opera a modo de régimen utilizando los medios de comunicación”

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El BCE congela los tipos de interés en el 2,25% tras el respiro de la inflación en junio

La institución presidida por Christine Lagarde retrasa una nueva subida del precio del dinero tras confirmar la caída de la tasa de inflación de la eurozona en junio

El BCE congela los tipos de interés en el 2,25% tras el respiro de la inflación en junio

La entrevista de Zapatero en 10 frases: su relación con el rescate de Plus Ultra, el papel de sus hijas y el origen de las joyas millonarias

El expresidente del Gobierno vuelve a negar tajantemente su participación en el rescate y asegura que demostrará todo “con hechos” en sede judicial

La entrevista de Zapatero en 10 frases: su relación con el rescate de Plus Ultra, el papel de sus hijas y el origen de las joyas millonarias

Zapatero no aclara el origen de las joyas: las cataloga de “regalo personal sin afán patrimonial” y esperará a estar ante el juez para dar explicaciones

José Luis Rodríguez Zapatero ha dado una entrevista, en TVE, por primera vez desde su imputación. Tras defender su inocencia, ha respondido a esta polémica cuestión

Zapatero no aclara el origen de las joyas: las cataloga de “regalo personal sin afán patrimonial” y esperará a estar ante el juez para dar explicaciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La entrevista de Zapatero en 10 frases: su relación con el rescate de Plus Ultra, el papel de sus hijas y el origen de las joyas millonarias

La entrevista de Zapatero en 10 frases: su relación con el rescate de Plus Ultra, el papel de sus hijas y el origen de las joyas millonarias

Zapatero no aclara el origen de las joyas: las cataloga de “regalo personal sin afán patrimonial” y esperará a estar ante el juez para dar explicaciones

Seguro de coche por días: qué es, cómo funciona y qué beneficios tiene

Zapatero da la cara pero no explicaciones sobre el caso Plus Ultra: “Soy inocente y no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado”

La ley de nacionalidad saharaui irá al pleno en septiembre y permitirá que 130.000 personas obtengan la nacionalidad española: estos son los requisitos

ECONOMÍA

Ibai Llanos recibe una multa por publicidad encubierta en La Velada: la CNMC sanciona con hasta 1.780 euros a dos ‘influencers’ más

Ibai Llanos recibe una multa por publicidad encubierta en La Velada: la CNMC sanciona con hasta 1.780 euros a dos ‘influencers’ más

Más de la mitad de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital recibe otra ayuda social: el subsidio por desempleo es la más frecuente

La construcción rechaza 707 millones en contratos públicos: 1.130 licitaciones se quedan desiertas hasta junio porque los precios no cubren costes

El fin de la rebaja del IVA dispara la gasolina un 10%, hasta los 1,581 euros, y el diésel a 1,622 euros

La Seguridad Social aclara qué trabajadores podrán cobrar el 100% de la pensión de jubilación en 2026

DEPORTES

La vida de Cucurella cambió para siempre cuando aceptó un consejo: “El primer partido me cambiaron y ganamos, estaba hundido”

La vida de Cucurella cambió para siempre cuando aceptó un consejo: “El primer partido me cambiaron y ganamos, estaba hundido”

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

Pedro Porro entrega a su abuelo la medalla de oro del Mundial y cumple su promesa familiar: “Es un orgullo esto”

El único título que no tiene la selección española y que ya nunca podrá ganar

Rodri sueña con vestir de blanco: el deseo del MVP del Mundial 2026 choca con las dudas de Florentino Pérez