Tres amigas enfrentadas por el mismo chico en medio de una gran crisis: así es ‘La virgen de la tosquera’, la primera gran adaptación de Mariana Enríquez

La película dirigida por Laura Casabé se ambienta en Buenos Aires en el verano de 2001

Imagen de 'La virgen de la tosquera'

Mucho había tardado la obra de Mariana Enríquez, una de las autoras argentinas más celebradas en los últimos años, en dejarse caer por el cine. A excepción de la inédita en España Bajar es lo peor, el séptimo arte no había podido disfrutar aun de la prosa de la autora de Nuestra parte de noche, que por fin da el salto a nuestros cines con el estreno de La virgen de la tosquera.

Estrenada hace tan solo unos días, la película fue presentada originalmente en el Festival de Sundance de hace un año, para luego pasar por nuestras tierras con el Festival Internacional de Sitges, donde obtuvo el premio a la mejor fotografía, y triunfar también en sus propias fronteras obteniendo el Gran Premio del BACIFI (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente). Ahora quiere repetir su éxito en su paso por salas españolas y demostrar que el fenómeno Mariana Enríquez va más allá de las páginas. Pero, ¿de qué trata la película?

En La virgen de la tosquera se nos cuenta la historia de Natalia, Mariela y Josefina, tres inseparables y jóvenes amigas que viven en las afueras de Buenos Aires y están perdidamente enamoradas del mismo chico, Diego, su amigo de la infancia. Durante un caluroso verano de 2001, el mismo del estallido de violencia que terminó en una profunda crisis económica y social en Argentina, emerge la figura de Silvia. Más mayor y experimentada que las amigas, se convierte en una amenaza para estas al cautivar a Diego, y es por ello que tendrán que sacar su arsenal de recursos, entre los que se encuentran abuelas, magia negra y otros hechizos.

Clin en exclusiva de la película española 'La virgen de la tosquera'

Todas las chicas aman a Diego

En el clip exclusivo del filme podemos ver una conversación de lo más tensa entre Josefina (Isabel Bracamonte) y Natalia ‘Natti’ (Dolores Oliverio), en la que ambas muestran sus verdaderas cartas en torno al amigo de su infancia, Diego (Agustín Sosa). “Yo también me lo quiero coger”, admite la una frente a la otra, ante la atenta mirada de la tercera en discordia, Mariela (Candela Flores), ignorando las tres que están a punto de enfrentarse a una nueva enemiga en común que les hará unirse más que nunca, Silvia (Fernanda Echevarría del Rivero).

Mientras lee Matadero cinco de Kurt Vonnegut, Natti comienza a tramar su propio plan para conquistar el corazón de Diego. Miedo, amor y política se entremezclan en esta película que adapta una serie de relatos de Mariana Enríquez a través del guion de Benjamín Naishtat (Puan) en el que se retrata uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de Argentina a través de los ojos de tres jóvenes más pendientes de recibir la atención de Diego que de lo que de verdad sucede a su alrededor. Quien sabe, puede que este sea el nuevo inicio de una serie de obras de la autora argentina llevadas a la gran pantalla, con Nuestra parte de noche o Cómo desaparecer completamente como claras candidatas a ser adaptadas próximamente.

