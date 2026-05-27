Los expertos coinciden en la verdura que más beneficia el corazón, el intestino y el cerebro

La verdura de hoja verde es clave para el sistema general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las verduras que más contribuyen al bienestar integral? Según expertas consultadas por la revista Real Simple, las verduras de hoja verde y las crucíferas ocupan el primer puesto en la lista por su impacto combinado sobre el cerebro, el corazón y el intestino. La abundancia de opciones en el mercado y el cambio de estaciones complican la elección, pero la evidencia reunida por el equipo editorial permite zanjar el debate con claridad.

Avery Zenker, dietista titulada y colaboradora de MyHealthTeam, explica en Real Simple que las verduras de hoja verde y crucíferas sobresalen por sus nutrientes: “vitaminas, minerales, fibra, proteínas, carbohidratos, grasas y polifenoles”. Estos componentes no solo cumplen funciones individuales, sino que interactúan formando una matriz nutricional completa, clave para el funcionamiento de todos los sistemas del organismo. Zenker insiste en que cada verdura “tiene un perfil único, pero la sinergia de compuestos en estos grupos genera beneficios superiores”.

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La publicación de Real Simple también recoge la opinión de Johannah Katz, dietista registrada de Consumer Health Digest, quien subraya la evidencia que vincula dietas ricas en verduras con un “envejecimiento cognitivo más lento y mejores resultados de memoria”. Katz destaca que los compuestos antioxidantes y antiinflamatorios presentes en estos vegetales son determinantes para el cerebro y, al mismo tiempo, reducen riesgos cardiovasculares, ya que la inflamación es uno de los factores clave en las enfermedades del corazón.

Nutrientes esenciales y efectos en los tres sistemas

Las verduras de hoja verde, como la col rizada, las espinacas, la rúcula, la acelga, la berza, las hojas de remolacha, el bok choy y la lechuga romana, aportan una amplia variedad de nutrientes fundamentales. En declaraciones a Real Simple, Zenker detalla que estos vegetales contienen “fibra, magnesio, folato, hierro, calcio, potasio, vitamina A, vitamina B9 y vitamina K, entre otros”. El magnesio ayuda a regular la presión arterial y beneficia tanto al ritmo cardíaco como a la energía cerebral. La vitamina A contribuye a la integridad de la mucosa intestinal, y el hierro es esencial para transportar oxígeno a cerebro, corazón e intestino. Por su parte, el calcio favorece la función muscular y la correcta transmisión de señales nerviosas en todo el cuerpo.

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Expertos esperan que los precios de las frutas y verduras frescas suban debido a la creciente guerra comercial.

En el grupo de las crucíferas, los brotes de brócoli sobresalen por su concentración de sulforafano, un compuesto bioactivo con efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Katz señala en Real Simple que “los brotes de brócoli son la fuente natural más potente de precursores de sulforafano”, lo que los convierte en una opción especialmente eficaz para reducir inflamación y favorecer la microbiota intestinal. La fibra y los glucosinolatos presentes en estas verduras aportan beneficios adicionales, ya que promueven la diversidad microbiana y la producción de metabolitos útiles en el intestino, con repercusiones directas sobre el eje intestino-cerebro y la salud cardiovascular.

Recomendaciones prácticas y visión de los especialistas

De acuerdo con las expertas consultadas por Real Simple, los beneficios de las verduras de hoja verde y crucíferas se extienden de manera simultánea al cerebro, el corazón y el intestino. Los antioxidantes y compuestos antiinflamatorios presentes en estos alimentos ayudan a reducir el estrés oxidativo en el cerebro, mientras que la fibra y los componentes prebióticos favorecen la diversidad microbiana intestinal y la producción de ácidos grasos de cadena corta, esenciales para la integridad de la mucosa y la regulación metabólica.

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Cómo consumir y comprar verduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zenker y Katz coinciden en que la base de una dieta orientada a la salud integral debe incluir regularmente estos vegetales. Katz resume en Real Simple: “Las verduras actúan como un puente entre la salud intestinal, cerebral y cardiovascular debido a su impacto compartido en la inflamación y la regulación metabólica”. Así, priorizar el consumo de verduras de hoja verde y crucíferas permite aprovechar sus efectos combinados y contribuir a la prevención y protección de funciones vitales.