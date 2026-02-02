Pablo Iglesias rechaza participar en el ciclo de Arturo Pérez-Reverte sobre la Guerra Civil: “Es como Julio Iglesias organizando unas jornadas sobre feminismo”

Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra informan sobre la nueva fecha del ciclo ‘Letras en Sevilla’. (Eduardo Briones / Europa Press)

La cancelación y aplazamiento de Letras en Sevilla, el ciclo de debates sobre la Guerra Civil, ha provocado una escalada de declaraciones y acusaciones entre sus organizadores y participantes como David Uclés o Antonio Maíllo, quienes renunciaron a participar en él tras el polémico subtítulo del evento (La guerra la perdimos todos) y la presencia en el cartel de personalidades como el expresidente José María Aznar o el político José María Espinosa de los Monteros.

Tras el anuncio de la suspensión del evento, este lunes Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra han comparecido ante los medios de comunicación para explicar las razones detrás del aplazamiento y exponer la presión que, aseguran, recibieron por parte de diferentes sectores de la izquierda. “Hubo una amenaza expresa en redes sociales de gente de extrema izquierda y de Podemos”, ha afirmado el primero, quien también ha señalado que la seguridad de los asistentes y organizadores resultó comprometida.

David Uclés sí sabía que vendría Aznar, según los organizadores

Tanto Pérez-Reverte como Vigorra han hecho referencia a la polémica renuncia del novelista David Uclés, reciente ganador del Premio Nadal, quien justificó su decisión alegando, entre otras cosas, que “no podía estar donde estaban personas con las manos manchadas de sangre como Aznar”, y que el lema de las jornadas era desafortunado e incorrecto. A la salida de Uclés se sumaron las de otras figuras relevantes, como Antonio Maíllo, María Márquez, Carmen Calvo, Paco Cerdá y Zira Box, lo que intensificó la controversia y movilizó a sectores de la izquierda en rechazo a la organización del ciclo.

En el acto de este lunes, Vigorra ha reconstruido la cronología de los hechos y desmentido que Uclés desconociera la presencia de José María Aznar en el cartel. “El 7 de enero, de Planeta me llamaron y me explicaron que Uclés se había comprometido para venir a Sevilla. Incluso intentamos cambiarle la hora. Tengo aquí los guasaps. Hablamos incluso de Aznar, sabía perfectamente que venía”, ha subrayado Vigorra, quien además aseguró: “En ningún momento Uclés me dijo nada sobre hacerle un feo a Luis Mateo Díez, que era con quien iba a participar en el debate”.

Pablo Iglesias rechaza a Pérez-Reverte y lo compara con Julio Iglesias

Sobre este asunto, Arturo Pérez-Reverte se ha pronunciado asegurando que no permitirán que la polémica desvirtúe el evento, y por lo tanto, el joven escritor de La península de las casas vacías no participará en el mismo: “Uclés no volverá aquí, se ha desacreditado él mismo y no queremos que desacredite las jornadas con su presencia”, sentenció el escritor.

David Uclés, autor de 'La península de las casas vacías'.

Sobre las próximas fechas, Pérez-Reverte ha anunciado que “las jornadas serán del 5 al 9 de octubre. Mantendremos el mismo título, se añade un día, habrá más películas, más invitados y espero que se sume Pablo Iglesias. Habrá más debate y, después de esta propaganda, mucha más expectación”. Los organizadores han señalado además que la invitación al fundador de Podemos (a pesar de los rechazos que ya han recibido por su parte) se le trasladará “para que, en vez de enviarnos escrachadores, se siente a dialogar aquí de forma civilizada”.

Por su parte, Iglesias ha comparecido en el programa Malas lenguas de La 2 agradeciendo la invitación, pero informando de que no tiene intención de aceptarla. “Conmigo que no cuente”, ha sentenciado el exlíder de Podemos, añadiendo que el hecho de que Pérez-Reverte organice el ciclo “es como Julio Iglesias organizando unas jornadas sobre feminismo”.