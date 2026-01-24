Julio Iglesias, tras el archivo de la denuncia por presunta agresión sexual: “La presunción de inocencia tiene que valer para todo el mundo”

Julio Iglesias

Fue el pasado 14 de enero cuando elDiario.es, en colaboración con Univisión, sacó a la luz las denuncias de agresión sexual de dos exempleadas que en 2021 trabajaron en las mansiones que Julio Iglesias tiene en República Dominicana y Bahamas. Sus declaraciones permitieron conocer el método que emplearía el cantante para reclutar a sus trabajadoras, así como las vejaciones, salidas de tono y el supuesto abuso sexual que cometía contra ellas.

La crudeza de sus testimonios dio lugar a que la Fiscalía Española estudiase lo sucedido como posible "trata de seres humanos con fines de imposición de trabajado forzado y servidumbre”, además de “varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual”. Diez días después de que estallase la polémica, se ha conocido que “por falta de competencia y de jurisdicción de los tribunales españoles”, la justicia ha decidido archivar la querella contra el intérprete de Soy truhan, soy un señor.

Dos extrabajadoras denunciaron a Julio Iglesias el 5 de enero por trata y abusos sexuales

Pese a que se ha puesto fin a la fase judicial que le ha mantenido en el centro de los focos en las últimas semanas, lo cierto es que, según él mismo ha reconocido, este giro en los acontecimientos no logra reparar el impacto sufrido sobre su imagen pública. En una conversación con OkDiario, la pareja de Miranda Rijnsburger ha trasladado su malestar por la forma en la que se ha manejado esta polémica desde que salieron a la luz los testimonios de las dos extrabajadoras.

El artista ha insistido en que el perjuicio personal y profesional ya es irreversible. En declaraciones al citado diario, ha afirmado que el escándalo “ha hecho un daño irreparable” a su figura. Con un tono visiblemente afectado, ha expresado su indignación por las consecuencias que ha tenido la difusión de las acusaciones: “Me han jodido mi reputación. ¿Y ahora qué?”. Para Iglesias, la decisión judicial llega tarde desde el punto de vista del daño mediático, ya que, a su juicio, la sospecha ha calado en la opinión pública con independencia del recorrido legal del caso.

Julio Iglesias en una imagen de archivo (Europa Press)

La determinación de Julio Iglesias

En relación con los testimonios que han sido difundidos, el cantante ha apelado al respeto de las garantías básicas del Estado de derecho. “Hay que esperar, hay que investigar y el principio de presunción de inocencia tiene que valer para todo el mundo. Y en este caso, pues no ha servido”, ha recordado al ya citado medio. La expareja de Isabel Preysler no ha ocultado que este episodio supone uno de los momentos más difíciles de su carrera, construida durante décadas y marcada por un reconocimiento internacional.

“Como para que la gente medite que no se puede joder la reputación de una persona solo por el hecho de que una niña que no sabe ni quién es denuncie”, ha señalado, reflejando el sentimiento de injusticia que, según él, le ha acompañado desde que se hicieron públicas las acusaciones. Para afrontar este escenario, el cantante ha confiado su defensa al abogado José Antonio Choclán, un letrado de reconocido prestigio que ha participado en causas de gran repercusión mediática en los últimos años.

Aunque el archivo de las diligencias supone un alivio desde el punto de vista judicial, el cantante ha adelantado que su prioridad inmediata será mantener un perfil bajo. “Nos vamos a quedar quietos, ahora mismo vamos a tener un perfil bajo mientras estudiamos las cosas importantes que vamos a hacer”, ha declarado, dejando entrever que más adelante podría tomar medidas para tratar de limpiar su imagen.

Tal y como señala OkDiario, el equipo jurídico del artista ya ha comenzado a trabajar en este sentido. Los abogados se encuentran recopilando información aparecida tanto en prensa escrita como en televisión, analizando aquellas declaraciones que podrían ser consideradas difamatorias contra la figura de Julio Iglesias. Asimismo, están valorando los posibles daños ocasionados, no solo en el plano reputacional, sino también desde el punto de vista económico, derivados de un escándalo que, pese a su cierre judicial, continúa teniendo eco en la esfera pública.