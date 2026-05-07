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Laura Escanes abre las puertas de su casa en Menorca: cocina vintage, papel pintado de rayas y terraza de ensueño

La influencer muestra por primera vez el resultado final de su vivienda en Menorca, una espectacular casa de estilo mediterráneo pensada para desconectar y disfrutar del verano

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Laura Escanes frente a su casa de Menorca. (YouTube @LauraEscanes)
Laura Escanes frente a su casa de Menorca. (YouTube @LauraEscanes)

“Ha llegado el momento, tenemos todo listo para enseñar el house tour con todo terminado”. Con estas palabras, Laura Escanes ha puesto fin a meses de expectación entre sus seguidores. La influencer ha abierto las puertas de su casa en Menorca, una propiedad que adquirió en 2025 por 700.000 euros y que, tras una completa reforma y decoración, ya luce tal y como ella la imaginaba.

La vivienda, situada en Cala Morell, una de las zonas más tranquilas y especiales del norte de la isla, se ha convertido en uno de los refugios favoritos de la creadora de contenido.

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Con cuatro habitaciones, tres baños, dos plantas y piscina, la casa refleja a la perfección el estilo de vida mediterráneo que Laura Escanes buscaba para desconectar de la rutina.

Un estilo mediterráneo cuidado al detalle

Laura Escanes en el salón de su casa de Menorca. (YouTube @LauraEscanes)
Laura Escanes en el salón de su casa de Menorca. (YouTube @LauraEscanes)

Para la decoración, Laura ha contado con la ayuda de una interiorista y una arquitecta, con el objetivo de respetar la esencia de la isla. El resultado es una vivienda donde predominan los tonos tierra, el blanco y los azules suaves, además de materiales naturales como la madera, las fibras vegetales y los acabados artesanales.

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Cada rincón está pensado para transmitir calma. “Todos los rincones están pensados para que sean útiles. Es una casa de verano, pero está pensada para pasar largas temporadas aquí. Quién sabe si en el futuro…”, ha explicado la influencer, dejando entrever que esta casa podría tener un papel aún más importante en su vida.

La casa de Menorca de Laura Escanes tiene varios dormitorios. (YouTube @LauraEscanes)
La casa de Menorca de Laura Escanes tiene varios dormitorios. (YouTube @LauraEscanes)

Uno de los espacios más llamativos es la cocina abierta al salón, donde el estilo vintage se mezcla con un diseño moderno y funcional. Allí destaca un detalle que ha llamado especialmente la atención de sus seguidores: una “tele invisible”. “No quería que se viera la tele en negro, sino que es como un cuadro”, ha comentado Laura Escanes, mostrando una de las decisiones más personales del proyecto.

En el salón también destacan elementos decorativos como el sofá blanco, las luces indirectas o una original cuerda marinera que hace de barandilla para acceder a la planta superior. Un guiño muy vinculado al entorno costero en el que se encuentra la vivienda.

La casa también tiene zona de lavado y una terraza para tomar el sol. (YouTube @LauraEscanes)
La casa también tiene zona de lavado y una terraza para tomar el sol. (YouTube @LauraEscanes)

Espacios llenos de personalidad y una terraza con vistas de ensueño

En la planta superior se encuentran los dormitorios, varios baños y dos terrazas que se han convertido en uno de los grandes atractivos de la casa. En las habitaciones, Laura ha apostado por el papel pintado, especialmente con estampados de rayas, y por la madera, creando ambientes cálidos y acogedores.

Laura Escanes ha mostrado todos los baños de su casa de Menorca. (YouTube @LauraEscanes)
Laura Escanes ha mostrado todos los baños de su casa de Menorca. (YouTube @LauraEscanes)

En la planta baja se ubican el salón principal, la cocina y un dormitorio de invitados, todos ellos conectados para favorecer la amplitud y la luz natural. Cada estancia ha sido reformada para ganar funcionalidad sin perder el encanto original del entorno.

“Como descanso aquí no descanso en ningún sitio”, ha confesado Laura Escanes, dejando claro el vínculo especial que tiene con esta vivienda. Para ella, Menorca es mucho más que un destino de verano: es un lugar de desconexión total y uno de sus rincones favoritos del mundo.

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